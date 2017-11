NAJAVA DANA (nedelja, 26. novembar): Cela Evropa čeka taj derbi - Barsa na Mestalji

Pogledajte najzanimljivije sportske događaje današnjeg dana

2025 BARNLI - ARSENAL, 15:00

(fudbal, Engleska 1)

Toobdžije su u seriji od šest pobeda nad Barnlijem u svim takmičenjima, tako da je ovde lako odrediti favorita. A što se tiče golova, moglo bi lako da doše, za engelski fudbal krajnje nekarakterističnih UG 0-2 što je i došlo na poslednjih pet odmeravanja ova dva tima na stadionu Barnlija.

2026 HADERSFILD - MAN. SITI, 17:00

(fudbal, Engleska 1)

Siti je možda i klub koji trenutno igra najbolji fudbal na planeti, atkoda je samo pitanje koliko će golova primiti svaki njegov protivnik, pa tako i Hadersfild. Možda bi trebalo pogledati malo dublje u statistiku, a ona kaže da je mančesterski gigant vodio na poluvremenu i slavio na kraju na osam utakmica u poslednjih devet kola.

1035 MILAN - TORINO, 15:00

(fudbal, Italija 1)

Bikovi su stara mušterija Rosonerima koje nisu savladali na poslednjih čak 20 susreta u svima takmičenjima! Ipak, Milan nije u savršenoj formi pošto nije supeo da zatrese mrežu na psolednja tri susreta u Seriji A tako da je sve moguće. Što se tiče golova, statistika kaže da je na poslednja tri odmeravanja ova dva kluba došlo UG 3+.

1036 ĐENOVA - ROMA, 15:00

(fudbal, Italija 1)

Vučica koja je u seriji od 12 pobeda na gostovanjima u italijanskom prvenstvu, vezala je i šest trijumfa nad Đenovom u svim takmičenjima. Dakle, Roma koja je na 11 od poslednjih 13 gostovanja u Seriji A postigla najmanje po dva gola, je apsolutni favorit protiv slabašne Đenove koja zauzima 18. poziciju na tabeli.

1038 LACIO - FJORENTINA, 18:00

(fudbal, Italija 1)

Ako je igde ovog vikenda u Italiji 1 dobro gađati više golova, onda je to ovaj meč. Naime, na poslednjih pet sučeljavanja ova dva kluba u svim takmičenjima došlo je UG 3+. Sem toga, ekipa Lacija je najmanje po dva puta pogodila mrežu ovog protivnika na poslednjih šest odmeravanja snaga u svim takmičenjima.

1039 JUVENTUS - KROTONE, 20:45

(fudbal, Italija 1)

Ovde je uzaludna i razmišljato konačnom rezultatu, losim ako ne tražite dobar fiks. Juveje apsolutni favorit protiv oponenta koji mu nikako nije dorastao. Crno-beli su slavili na poslednja četiri meča sa Krotoneom u svim takmičenjima, a pritom je uspeo da sačuva mrežu.

2703 ČUKARIČKI - CRVENA ZVEZDA, 15:00

(fudbal, Srbija 1)

Jsno je svima ko je ovde favorti, te zato skrećemo odmah pažnju na statističke podatke. A oni kažu da je Crvena zvezda dala najmanje po četiri gola na poslednja tri gostovanja Čukaričkom u svim takmičenjima,a na poslednjih osam međusobnih odmeravanja došlo je UG 3+.

2704 PARTIZAN - SPARTAK S, 17:00

(fudbal, Srbija 1)

Partizan je sačuvao mrežu na osam od poslednjih devet mečeva na kojima je gostio klub iz Subotice u svim takmičenjima. Takođe, beogradski crno-beli su slavili na osam od poslednjih 10 sučeljavanja sa ovim protivnikom, takođe u svim takmičenima.

4021 VILJAREAL - SEVILJA, 18:30

(fudbal, Španija 1)

Uz duel u Valensiji, ovo je derbi kola u Primeri. Viljareal je paklen domaćin, a na svom stadionu nije primio gol na poslednja četiri meča u ligi. Takođe, postigao je najmanje po dva pogotka na 10 od poslednjih 12 susreta kod kuće u Seriji A.

4022 VALENSIJA - BARSELONA, 20:45

(fudbal, Španija 1)

Svi pravi ljubitelji fudbala dugo čekaju ovaj derbi - prvi i drugi na tabeli Primere. Valensija se vratila ove sezone u punoj snazi i mogla bi mmožda čak i do titule. Ima do tada dosta vremena, a jedna od glavnih stanica ka uspeha je upravo ovaj meč. Favorrita je teško odrediti, ali pitanje golova nije. A to znači GG i 3+.

4107 BENFIKA - SETUBAL, 21:15

(fudbal, Portugalija 1)

Aktuelni šampion Portugalije ne bi trebao da ima ikakvih problema protiv slabašnog Setubala koji je već krenuo da se borio za opstanak. Ovde je samo pitanje koliko će Orlovi dati golova i da li će gost uspeti barem jednom da im načne mrežu.

7173 HRVATSKA - ITALIJA, 18:00

(košarka, kval. za SP)

Hrvatska je šokantno u prvom kolu kvalifikacija za Svetsko prevnstvo 2019 u Kini izgubiola od Holandije na gostovanja, a sada u Draženovom domu dočekuje Italijane koji su tesno slavili protiv Rumuna. Bičće ovo tvrd meč,a napim komšijama treba pobeda po svaku cenu ili će početi potpuni raspad.

7199 ŠPANIJA - SLOVENIJA, 19:30

(košarka, kval. za SP)

Španija je rutinski na gostovanju dobila Crnu Goru u prvom kolu kvalifikacijai sada dočekuje aktulene prvake Evrope koji su bili bolji od Belorusije. Iako i jedni i drugi oslabljeni, Furija je veliki favori i biće pravo čudo ukoliko u Burgosu ne salvada bez većih problema žilavu Sloveniju.

