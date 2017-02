NAJAVA DANA (ponedeljak, 20. februar): Malerična Malaga dočekuje solidni Las Palmas... Tipujemo li na goleadu u Cvajti i FA kupu?

Pogledajte koji nas to interesantni događaji očekuju danas i koje mečeve samo u MOZZARTOVOM Trostrukom superparu možete odigrati po većim kvotama

Veličina slova A A A

Solidna kladilačka ponuda zamirisala je sa evropskih fudbalskih terena, pa golica našu znatiželju i ovoga jutra! Sve vuče na slatke fudbalske muke u cilju odabira pravog tipa za mečeve Čempionšipa, Primere, Primeire, ali i nemačke Cvajte!

U Primeri igra malerična Malaga sa Las Palmasom, u Čempionšipu se lome koplja između Njukasla i Aston Vile, a na terenima FA kupa vodi se neravnopravna borba između petoligaša, Saton Junajteda i i velikog Arsenala! Zbog toga se odmah bacamo na analizu, razmatranje raspoloženja današnjih rivala, a cilj je veoma jednostavan! Odabir pravog, odnosno dobitnog MOZZART tipa i danas je osnovni razlog jutarnje kladilačke smotre.

E, pa kada smo već parove poređali po ešalonima liga i takmičenja, red je da ih malo i pojačamo. Odigrajmo zato iskusno i ne zaboravimo na MOZZARTOV Trostruki superpar. Mečevi iz ovog specijala nude nam mogućnost brzog podizanja ukupne kvote na našim tiketima. Zato mudro igrajmo, i kombinujmo parove, pa neka igra i dan počnu...

2112: NJUKASL - ASTON VILA, 21.00

(Fudbal, Engleska 2)

Na početku sezone ovo je trebalo da bude derbi Čempionšipa, ali kako ekipa Stiva Brusa nema šanse da se vrati u Premijer ligu videćemo koliko može protiv lidera sa Sent Džejms Parka. Njukasl je u solidnoj formi (dve pobede i dva remija), Vila je vezala četiri poraza pa bi sve sem trijumfa ekipe Rafe Beniteza bilo iznenađenje. Na poslednja tri međusobna duela ovih ekipa došao je X, dva puta je bilo GG.

3039: MINHEN 1860 – NIRNBERG, 20.15

(Fudbal, Nemačka 2)

Posle dva vezana poraza Lavovi su se stabilizovali trijumfom nad Karlsreom (2:1), ali da bi izašli iz opasne zone potrebno je da sruše Nirnberg. To neće ići lako jer gosti imaju dobar tim i nisu slučajno bliži vrhu tabele, pa će u Minhenu biti odigran zanimljiv meč verovatno sa dosta golova. Na poslednjih pet od šest međusobnih mečeva ova dva tima došao je tip GG&3+, pa je jasno na šta treba usmeriti pažnju danas.

4010: MALAGA - LAS PALMAS, 20.45

(Fudbal, Španija 1)

Domaćin ne zna za pobedu u primeri od 26. novembra, a od tada je prošlo čak 11 utakmica. Da li će konačno skinuti maler fudbaleri iz Andaluzije pitanje je, jer imaju mnogo povređenih igrača, a i solidni Las Palmas nije nimalo naivan bez obzira što je vezao dva poraza. U prvom delu sezone Las Palmas je slavio sa 1:0, a na šest od poslednjih osam međusobnih mečeva dolazio je tip GG.

4109: MARITIMO - NASIONAL F, 21.00

(Fudbal, Portugalija 1)

Maritimo je favorit jer pet utakmica već ne zna za poraz (ima dve pobede i tri remija), dok Nasional na poslednjih osam utakmica ima čak pet poraza i nalazi se u zoni ispadanja. Iskreno, ovde nam miriše na remi jer svi portugalski timovi igraju tvrdo, ali ako pogledamo tradiciju - u poslednja tri okršaja ovih ekipa domaćin je svaki put slavio (poslednja dva puta bilo je po 2:0).

5309: TRABZON – ALANJA, 18.00

(Fudbal, Turska 1)

U fantastičnoj formi je Trabzon u 2017. godini na šest utakmica zabeležio je pet pobeda i remi, a pobedom nad Alanjom imaće šansu da se uključi u borbu za Evropu. Gosti su tek izašli iz krize, trijumfom nad Genčelrbirligijem prekinuli su niz od četiri poraza. Samo jednom su igrali međusobno do sada, a Alanja je bila surova jesenas, slavila je sa 3:0.

4527: DINAMO BUKUREŠT - BOTOŠANI, 19:30

(Fudbal, Rumunija 1)

Botošani je stara mušterija bukureštanskom Dinamu, naročito kada se utakmice igraju u rumunskoj prestonici. Popularni Crveni psi su na svom stadionu uspeli da sačuvaju mrežu na poslednja tri odmeravanja u svim takmičenja sa ovim protivnikom. Pored toga, Botošani su poraženi na pet od poslednjih šest gostovanja u Ligi 1.

5507: ODENZE - RANDERS, 19:00

(Fudbal, Danska 1)

Duel dva tima koji se nalaze u lošoj formi. Npr, Renders nije uspeo da postigne gol na poslednja tri susreta u Superligi, a u poslednja četiri kola nije pobedio. S druge strane, Odenze nije slavio nad Rendersom na poslednjih šest odmeravanja snaga, samo jednom odigravši nerešeno.

2058: SATON JUNAJTED - ARSENAL, 20:55

(Fudbal, FA kup)

Bez sumnje meč u kojem je favorit sasvim jasan, a to je Arsenal. Premijerligaš protiv petoligaša, deluje kao sigurica. Možda to i jeste, ali pre toga treba pogledati put Saton Junajteda do osmine finala FA kupa, tokom kojeg je srušio takva imena kao što su Vimbldon i Lids. Možda se dogodi još jedno iznenađenje u FA kupu kao u subotu kada je Milvol izbacio Lester, a Linkoln Barnli.

7244: CIBONA - CEDEVITA, 18:00

(Košarka, Jadranska liga)

Finale Kupa Hrvatske sa dva sasvim očekivana "sudionika". Cibosi ne mogu da se prepoznaju nakon odlaska centra Anta Žižića u Darušafaku, dok je Cedevita nakon lošeg starta sezone počela da pruža igru, a samim tim i rezultate na željenom nivou. Oba međusobna susreta ove sezone ubedljivo su pripala Sokićima (100:80 i 90:71)

7247: UNIKS - HIMKI, 17:00

(Košarka, VTB liga)

Duel između četvrtog i petog na tabeli VTB lige sa istim brojem osvojenih bodova - 27. Jedino što više-manje razdvaja ove dve kipe je koš-razlika, a ona nam kaže da Uniks i prima i daje više poena. U prvom međusobnom meču ove sezone regionalne lige Himki je u svojoj hali slavio lagano sa 87:70 (27:16, 20:26, 21:18, 19:10).

(Foto: Action Images)