NAJAVA DANA (ponedeljak, 26. decembar): Kreće ludilo! Na Boksing dej igraju oba Mančestera, Čelsi, Arsenal, Njukasl... Ima i basketa

Počinje praznično ludulo! Tradicionalno najveća uzbuđenja pred kraj godine su u Engleskoj, gde su na Boksing dej u centru pažnje mečevim Premijer lige, ali i Čempionšipa. Zanimljivo bi trebalo da bude i u Blegiji (igra se poslednje kolo u 2016), kao i u Turskoj (pada zavesa na 16. rundu), a za ljubitelje košarke tu su i dva meča, po jedan iz turskog prvenstva i ABA lige.

Podsećamo vas da se većina utakmica koje smo odbrali za rubriku Najava dana nalazi i u okviru MOZZART specijala Trostruki superpar, što znači da se na njih možete kladiti po većim kvotama u odnosu na one iz redovne ponude.

2017: VOTFORD - KRISTAL PALAS, 13.30

(Fudbal, Engleska 1)

Prva božićna utakmica u Premijer ligi. Nikako najatraktivnija. Kristal Palas ima samo jednu pobedu u poslednjih 11 kola, Votforda u proteklih pet ima četiri poraza. Pritom nije savladao Palas na poslednjih pet utakmica Vikaridž Roudu. Na poslednjih sedam gostovanja Palasa pao je makar po gol na obe strane. Na pet u tom periodu prošla je i igra GG4+. Na njegovim utakmicama u proseku pada 3,53 golova. Zanimljivije je samo na Liverpulovim mečevima.

2018: ARSENAL - VBA, 16.00

(Fudbal, Engleska 1)

Arsenal posle dva vezana poraza mora da se vrati na pobednički kolosek. Preduslov je da utegne odbranu. Na poslednjih pet utakmica Tobdžija prošla je igra GG3+. Tradicija nagoveštava keca, jer je Arsenal pobedio na poslednjih pet duela sa Vest Bromvič Albionom na Emirejtsu i pritom primio samo jedan gol. Vest Brom igra dobro ove sezone, ali je od velikih timova samo Totenhemu otkinuo bod i to kod kuće, a gubio je od Liverpula, Mančester Sitija, Čelsija i Mančester junajteda.

2020: ČELSI - BORNMUT, 16.00

(Fudbal, Engleska 1)

Čelsi je nanizao već 11 pobeda u prvenstvu, mada će sada biti žestoko oslabljen neigranjem povređenih Edena Azara i u manjoj meri Džona Terija, te suspendovanih N’Gola Kantea i najboljeg strelca Dijega Koste. A setimo se da ga je Bornmut prošle sezone dobio na Stamford Bridžu. Ali ovaj sada Čelsi igra mnogo bolje. U ovoj seriji od 11 pobeda primio je samo dva gola.

2021: LESTER - EVERTON, 16.00

(Fudbal, Engleska 1)

Lester bi ozbiljno mogao da ugrozi premijerligaški opstanak ako ne počne da pobeđuje, a Everton na gostovanju kod Lisina nije slavio još od 1997. mada se nisu ni previše puta sastajali. Ali otkako se Lester vratio u elitu 2014. dva remija i dve pobede Lisica. Za kladioce možda i bitnije, u ta četiri susreta palo je 17 golova. Sva četiri puta prošla je igra GG4+.

2022: MAN. JUN - SANDERLEND, 16.00

(Fudbal, Engleska 1)

Mančester junajted je uhvatio ritam, vezao tri pobede, već osam kola je bez poraza. I Sanderlend igra sve bolje, ali ovde ne bi smeo do bodova. Junajted igra tvrdo, na pet od proteklih šest njegovih ligaških utakmica nismo videli više od dva gola. Kad su međusobni okršaji u pitanju, očajan skor je imao Sanderlend protiv Junajteda, sve do odlaska ser Aleksa. A onda četiri pobede u sedam susreta?!

2024: HAL - MAN.SITI, 18.15

(Fudbal, Engleska 1)

Deluje da je Pep Gvardiola uspeo da popravi šta se popraviti može, posle tri kola bez slavlja Građani su u minula dva savladali Vortford i Arsenal. Večeras gostuju na terenu ekipe koja je dobila samo jednu od prethodnih 16 premijerligaških utakmica. Pritom, Siti je prethodna dva gostovanja Tigrovima dobio sa po dva razlike (2:0, 4:2). Mančester je vezao četiri prvenstvena gostovanja na kojima je probijao granicu 3+ kad su golovi u pitanju.

2124: NJUKASL - ŠEFILD V., 20.45

(Fudbal, Engleska 2)

Dva vezana poraza dovela su pod plašt sumnje mogućnosti Njukasla, ali su posle toga usledile tri vezane pobede i Svrake su opet same na čelu tabele Čempionšipa. Na Sent Džejms parku ekipa Rafe Beniteza je dobila pet od poslednjih šest utakmica, mada je i Ševild popravio formu i ima četiri pobede, remi i poraz u posledjnjih 35 dana. Samo jednom na prethodnih pet međusobnih susreta ovi rivali su izašli iz opsega 0-2 gola.

5309: TRABZON - FENERBAHČE, 18.00

(Fudbal, Turska 1)

Kako vam deluje ovaj podatak: Fenerbahče na poslednjih devet međusobnih susreta nije primio gol od Trabzona? Doduše, u tom periodu čak četiri puta rezultat je bio 0:0. Fener se nizom od tri pobede na strani uključio ponovo u šampionsku trku, ali je 12. decembra poražen u Antaliji (0:1), pa sad mora da juri tri boda. Na čak pet od prethodnih šest susreta ekipe iz Istanbula prošao je tip NG.

1806: ŠARLROA - ANDERLEHT, 18.00

(Fudbal, Belgija 1)

U derbi meč poslednjeg prvenstvenog kola za 2016. godinu Anderleht ulazi ohrabren dvema pobedama (Eupen 4:0, Gent 3:2). Velikanu iz Brisela posao neće biti nimalo lak, jer je Šarlroa na svom terenu nanizala čak 15 mečeva bez poraza. Na prethodna četiri međusobna duela ovih timova svaki put je prošla igre GG.

7027: ZADAR - BUDUĆNOST, 18.00

(Košarka, Jadranska liga)

Kraj godine nije bio uspešan za Zadrane. Izgubili su dve prethodne utakmice, a pre toga su poraženi na četiri od pet susreta. Ipak, to ne znači da sa belom zastavom pristupaju duelu sa Đetićima. Budućnost je dugo držala drugu poziciju, ali je zaređala sa tri poraza i sada je van vodeće četvorke. Eventualnom pobedom u dvorani Krešimir Ćosić, u kojoj je vazda bilo teško izaći kao pobednik, podgorički sastav mogao bi da se vrati među plej-of pozicije. Do sada su ova dva tima igrala 12 puta u Zadru, a skor je 6:6. Kvalitet bi morao da izađe na videlo, a on je na strani gostiju.

7025: EFES - DARUŠFAKA, 17.00

(Košarka, Turska 1)

Gradski okršaj između Efesa i Darušafake obeležiće 12. kolo prvenstva Turske. Radi se o duelu trećeplasiranog i petoplasiranog sastava, domaćina koji ima skor od deset pobeda i samo jednog poraza, odnosno, tima koji ima osam trijumfa uz tri kiksa. Nemojte da vas zavara nešto lošiji učinak gostiju, pošto su u formi. Vezali su pet pobeda u šampionatu. Domaćin u proseku postiže 88,18, prima 72,27, a igra mečeve sa prosečno 160,45 poena. Darušafaka postiže 81,64, prima 69,36, a igra duele sa 151 poena u proseku. Jeidnica je izvesna.

