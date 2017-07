NAJAVA DANA, (ponedeljak, 31. jul): Iz Cvate u Skandinaviju, pa pravac Rusija i Francuska…

Uz analizu najinteresantnijih parova dana, osveženje stiže u vidu većih kvota u okviru Trostrukog superpara

5713: HELSINKI – HIFK, 17.30

(Fudbal, Finska 1)

Helsinki se lepo razigrao sa Kemijem u 18. kolu, i proknjižio pobedu od 3:1. HIFK je igrao 1:1 sa Mariehmanom. Ipak, treba imati u vidu da je Helsinki pred 19. kolo prvi, a HIFK 11. na tabeli finske elite. Domaćin je uz to na prethodnih pet mečeva u nacionalnom prvenstvu zabeležio tri pobede i dva remija, oba rezultatom 1:1. U Evropi im nije baš išlo. Škendija ih je pobedila sa 3:1, dok je u Helsinkiju bilo 1:1.

4310: SPARTAK M . – KRASNODAR, 18.30

(Fudbal, Rusija 1)

Spartaku sezona nije počela kako treba. Moskovljani u prva dva kola imaju dva remija. Spartak – Ufa, 0:0, a pre toga su sa gradskim rivalom, Dimamom igrali 2:2. Krasnodar je pobedio Tosno i Kazanj, pa danas gostujuća ekipa može da se pohvali da je postigla četiri gola i primila samo jedan u prva dva prvenstvena kola. Poslednji susret Spartaka i Krasnodara, odigrao se u martu. Tada se sve završilo remijem, odnosno rezultatom 2:2. Interesantno je spomenuti da su Moskovljani prvog dana jula odigrali prijateljski meč sa našim Voždovcem koji je tom prilikom poražen sa 3:2.

5415: AFC – DJURGARDEN,19.00

(Fudbal, Švedska 1)

AFC je zabeležio četiri poraza i samo jednu pobedu na prethodnih pet utakmica. Zbog toga je poslednji na tabeli pred 17. prvenstveno kolo. Djurgaden u večerašnji meč ulazi sa tri pobede i jednim porazom sa poslednjih pet izlazaka na teren. Na tih pet utakmica, od kojih je jedna bila prijateljska, bez greške je na Djurgaden prolazilo 3+ tipovanje, a samo protiv Estersundsa nije došlo i GG. Naime u 16. kolu, Djurgaden je upucao 3:0 protiv imenovanog rivala.

5417: EREBRO – HAKEN, 19.00

(Fudbal, Švedska 1)

Haken će zbog tri povređena igrača u meč sa Erbrom ući oslabljen. Obe ekipe u poslednje vreme imaju promenljiv tempo, odnosno i jedni i drugi u meč ulaze sa skorom od po dve pobede, dve izgubljene utakmice i jednim remijem. Erbro, međutim ima i jednu specifičnost, jer je kod njih na pomenutim mečevima prolazilo GG tipovanje, sa čak četiri 4+ ishoda. Dva puta je palo šest golova. Poslednji put je Erbro i Haken su igrali u aprilu, ali tada nije bilo golova.

5517: SILKEBORG – ARHUS, 19.00

(Fudbal, Danska 1)

Danci se tek zagrevaju za pravu bitku, ali Silkerborgu i nije do šale posle izgubljene prve dve prvenstvene utakmice. Pobedili su ih Midtjiland sa 2:0, i Lingbi sa 2:1. Arhus pred treće kolo ima zapisan poraz protiv Hornesa od 2:1, ali i pobedu iz meča sa Hobrom koji se završio sa 2:0. Večerašnji rivali su početkom meseca igrali prijateljski susret koji se završio sa 2:0 za Arhus. Istim rezultatom završen je i prošlogodišnji ligaški susret večerašnjih rivala.

3458: KORONA – KRAKOVJA, 18.00

(Fudbal, Poljska 1)

Krajova će u meč sa Koronom ući debelo oslabljena zbog toga što tim ima pet povređenih igrača. Inače, gosti u prva dva kola imaju po pobedu i poraz, dok Korona ima remi partiju i izgubljen meč. Domaćin nije pobeđivao od maja, a poslednji suret sa Krajovom završen je 3:0 u martu. Ove dve ekipe tradicionalno umeju da se raspucaju, a 3+ je najmanje što su dali od 2015. Ot tada na njih samo dva puta nije došlo GG tipovanje.

4534: ASTRA – TEMISVAR, 20.00

(Fudbal, Rumunija 1)

Astra i Temišvar imaju po pobedu i poraz iz prva dva kola. Domaćin je na evropskoj turneji igrao sa Aleksandrijom iz Ukrajine, a u prvoj utakmici na domaćem trenu je bilo 0:0. Temišvaru koji sem prvenstvenih, nema drugih briga je svakako lakše. Oni Astru nisu pobedili od novembra prošle sezone, a nakon toga su igrane još dve utakmice u Kupu Poljske. Obe su zavšene pobedama Astre sa 4:1 i 3:0. Te dve partije i danas mogu da povuku loptu ka 3+ ishodu.

3039: DIZELDORF – BRAUNŠVAJG, 20.30

(Fudbal, Nemačka 2)

Prvo kolo je uvek enigma. Fortuna iz Dizeldorfa svakako ima prednost domaćeg terena, ali i obavezu iskupljenja za martovski poraz kada je kod kuće pala pred Braunšvajgom sa 2:1. Istina je i da je u septembru prošle godine došao isti rezultat za Braunšvajg. To već stvara izvesne komplekse kod Dizeldorfa koji je u gostima protiv večerašnjeg rivala poslednji put slavio još u maju 2016. godine sa 2:0.

5110: OKSER – LENS, 20.45

(Fudbal, Francuska 2)

Poslednjih pet mečeva, obe ekipe su igrale na prijateljskoj osnovi. Okser ima jedan poraz i po dva remija i dobijene utakmice. Lens je vezao tri poraza, a pre toga je remizirao i pobedio na jednom susretu. Večerašnji rivali su poslednji put igrali sa u aprilu, a tada je slavio Okser sa 1:0. U godini pre toga, bilo je 1:1, i 3:0 za Lens.

7872: POŠPIL V. – LAKSONEN H., 22.05

(Tenis, ATP Vašington)

Kanađanin, Vasek Pošpil, u poslednjih pet mečeva ima tri izgubljene partije, i to protiv Džona Iznera, Novaka Đokovića i Domenika Tima. Za razliku od njega, Švajcarac, Henri Laksonen ima dve izgubljene partije, ali protiv manje moćnih rivala. Njegov gvalitet igara na ATP listi doveo ga je do 95. pozicije, dok Pošpil može da se pohvali, nešto boljim, 68. mestom. To ukazuje da je Kanađanin favorit na ATP turniru u Vašingtonu koji se igra na tvrdoj podlozi.

(Foto: Action Images)