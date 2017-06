NAJAVA DANA (sreda, 14. jun): Ueska i Etafe na crti zbog promocije u Primeru! FMP – Crvena zvezda u finalnoj seriji MOZZART Superlige!

Najinteresantniji parovi dana su pred nama. Pogledajte i procenite koji mečevi MOZZARTOVOG Trostrukog superpara najviše odgovaraju vašim kladilačkim afinitetima

Strašan dan je pred nama, kao sportska voćna salata… Svako će iz današnje MOZZARTOVE ponude moći da pronađe par za sebe, a mi se trudimo da olakšamo nedoumice uoči konačnog tipovanja. Segunda nas zove na baraž za ulazak u Primeru, a igra se i u Italiji Litvaniji, Finskoj i u Brazilu.

Košarka nas danas posebno zanima. Kako i ne bi kada se bavimo finalnom serijom MOZZART Superlige u kojoj se po drugi put sastaju FMP i Crvena zvezda. Uz to, tu je i susret Bešiktaša i Fenera u finalu turskog šampionata. Čak i to bi bilo dovoljno za današnju najavu da danas nema i kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u rukometu. Srbija igra sa Poljskom, pa bi to mogao biti onaj ključni par koji će mimo fudbala i košarke dodatno zasladiti naše tikete. Naravno, slasti nikad dosta, pa dodajmo na sve to da nas i u ovom danu čeka izazov MOZZARTOVOG Trostrukog superpara. S njim znamo šta nam je činiti! Kombinujmo parove i sagradimo najveće kvote. Tiketi nas čekaju!

4045: UESKA - HETAFE, 21.00

(Fudbal, Španija 2)

Radi se o prvoj utakmici polufinala baraža za plasman u elitnu Primeru. Obe ekipe igraju u promenljivoj formi. U prethodnih pet utakmica, Ueska ima po dve pobede i remija, uz jedan poraz. Na drugoj strani, Hetafe je zabeležio po dve pobede i poraza, a ima i jedan remi u ovom intervalu. U dva međusobna okršaja ove sezone nije bilo pobednika. Na stadionu Hetafea igrali su 1:1, a golova nije bilo kada je Ueska imala ulogu domaćina.

1182: ALESANDRIJA - REĐANA, 20.45

(Fudbal, Italija 3)

Ovo je prva utakmica polufinala baraža za popune italijanske Serije B. Ekipa Alesandrije ima 10 utakmica zaredom bez poraza, od toga su pet bili remiji. U istom vremenskom intervalu fudbaleri Ređane upisali su samo tri pobede. Ređana je bila znantno bolja u međusobnim okršajima. U poslednjih pet mečeva, slavila je tri puta, a u dva navrata je bilo nerešeno.

5841: ŽALGIRIS - ATLANTAS, 17.00

(Fudbal, Litvanija 1)

Fudbaleri Žalgirisa gaze ka novoj titulu prvaka Litvanije i duelu sa četvrtoplasiranom Atlantasom trebalo bi da bude zicer za domaćina. Mada, Žalgiris je u maloj krizi, u poslednjih pet mečeva ima jednu pobedu i po dva poraza i remija. Identičan učinak u istom intervalu ima i ekipa Atlantasa. Poslednja tri međusobna okršaja pripala su Žalgirisu, a samo jednom je ovaj tim primio gol.

5703: KUPS - VPS, 17.30

(Fudbal, Finska 1)

VPS je favorit gledajući tabelu. Taj tim je vezao dva nerešena meča, a Kups isto ne zna za pobedu dva vezana meča. Zanimljivo je da su ova dva kluba na dva poslednja duela igrala nerešeno (2:2, 1:1). Pre toga je VPS dobio s 3:0. Dakle, razmslite ili o GG igri ili o nerešenom ishodu.

4503: GRINDAVIK - HABNARFJERDUR, 22.00

(Fudbal, Island 1)

Grindavik ovde deluje kao veoma lep kec. Grindavik je na deobi prvog mesta, dok je Habnarfjerdur na petom mestu. Grindavik je vezao četiri pobede na poslednjih pet mečeva, dok su gosti sa ovog meča imali četiri meča bez pobede. Habnarfjerdur je dobio tri poslednja duela, od toga je dva puta bilo 3+.

1539: KORINTIANS - KRUZEIRO, 02.45

(Fudbal, Brazil 1)

Korintijans je ubedljivo prvi za sada jer u šest prvih mečeva ima čak pet pobeda. Kruzeiro sa druge strane ima dva poraza na poslednja tri meča. Od pet poslednjih međusobna duela četiri su pripala ekipi koja je igrala kod kuće. Od toga po dva puta obema ekipama. Igraju veoma efikasne utakmice tako da razmislite o 3+. Najmanje.

7022 : FMP - CRVENA ZVEZDA, 18.30

(Košarka, Srbija 1)

Zvezda vodi s 1:0 u finalnoj seriji i sva je prilika da neće imati previše problema da dođe do nove titule prvaka Srbije. Dovoljno je samo da se pogleda da je Zvezda dobila poslednjih 12 međusobnih duela i sve će vam biti jasno. Poslednji meč je bio veoma efikasan, pa možete razmisliti i o plusu kada je ovaj duel u pitanju.

7078: BEŠIKTAŠ - FENERBAHČE, 19.30

(Košarke, Turska 1)

Fenerbahče opravdava ulogu favorita u finalu turskoj šampionata. Ipak je to prvak Evrope. Kanarinci su dobili 10 poslednjih međusobnih susreta, ali su ova dva prva meča igrana na Fenerovom terenu tako da sada treba očekivati odgovor crno-belih. U poslednjem meču palo je 157 koševa na meču, tako da bi to mogao da vam bude orijentir za plus/minus igru.

7024: TRENTO - VENECIJA, 20.45

(Košarka, Italija, finale plej-ofa)

Venecija je uspela da se oporavi od šoka u prvom meču finala i rutinski savlada Trento, a sada u goste putuje na krilima već dva ostvarena brejka u polufinalu protiv Avelina. Doduše, Trento retko gubi na svom terenu. Odnosno - tek dva puta u poslednjih 12 okršaja.

7515: SRBIJA - POLJSKA, 20.45

(Rukomet, Kvalifikacije za EP)

Orlovi su napravili dobar uzlet i drže prvo mesto na tabeli, uz samo jedan poraz. Poljska je već praktično otpisana iz kvalifikacija zbog četiri meča bez pobede (jedan remi). Generalno nema trijumf u poslednjih pet utakmica, od čega su četiri poraza.

7503: SRBIJA W - ITALIJA W, 18.00

(Rukomet, kvalifikacije za SP)

Srpske rukometašice iz prvog meča nose pobedu od deset golova razlike (33:23), što bi trebalo da bude dovoljno za miran san. Izabranice Ljubomira Obradovića u seriji su od pet utakmica bez poraza, a svaki put dale su bar po 31 gol. Italijanke ne znaju za pobedu u gostima već sedam mečeva, odnosno u 11 od poslednjih 12 susreta.

(Foto: MN Press)