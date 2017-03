NAJAVA DANA (sreda,15.mart): Očekujemo li novo raspucavanje Monaka i Mančester Sitija? Goleada je moguća i od Atletika i Leverkuzena!

Pogledajte koji nas to interesantni događaji očekuju danas uz pažljivu analizu mečeva Trostrukog superpara...

Zagrevanje za kladilački dan počinje ovoga časa. Glavne teme donosi nam Liga šampiona, odnosno Mančester Sit i Monako, kao i Atletiko Madrid i Leverkuzen. Oba meča se igraju u 20.45, ali ne treba zaboraviti da ćemo do termina odigravanja ovih susreta imati na raspolaganju gomilu susreta sa sa ostalih fudbalskih meridijana.

Da ne dužimo, ali da začinimo naše tikete, tu je MOZZARTOV Trostruki Superpar. Kombinacijom, odnosno mudrim odlukama u odabiru mečeva na današnjim tiketima pruža nam se šansa za uvećanje ukupne kvote. Zato igrajmo, ali i razmišljajmo, jer kladilačka sreća je u većini slučajeva plod dobre analize i zaobilaženja navijačke logike. Zato smo i ovog jutra tu da razjasnimo sve nedoumice.

6403: MONAKO – MANČESTER SITI, 20.45

(Fudbal, Liga šampiona)

Prethodni duel Monaka i Sitija bila je jedna od najuzbudljivijih utakmica ovogodišnjeg izdanja Lige šampiona sve do epohalnog Barsinog povratka u meču sa PSŽ-om. Vođeni Serhiom Aguerom gosti su postigli tri gola za 11. minuta i dobili prvi meč rezultatom 5:3. Ovaj poraz nije delovao deprimirajuće na Monako jer je od tada vezao četiri pobede u prvenstvu. Usput je postigao 12 golova i primio pet. Na stadionu Luj II od poslednjih 16 mečeva u svim takmičenjima dobili su 15, a na njemu ih je jedino Lion porazio i to u decembru prošle godine. Na poslednjih devet utakmica kod kuće Kneževi su postigli 23 gola i primili samo tri. Građani su pogađali na 12 od poslednjih 15 mečeva na gostovanju, a pobeđivali su pri tom na deset. U poslednje vreme teško primaju golove na strani, međutim ipak su to bile posete timovima poput Kristal Palasa,Vest Hema, Hadersfilda, Sanderlenda ili Midlzbroa, koji ne mogu da se mere sa Francuzima koji su ove sezone postigli ukupno 84 gola.

6404: ATLETIKO MADRID – LEVERKUZEN, 20.45

(Fudbal, Liga šampiona)

Atletiko je napravio odličan posao u Nemačkoj gde je savladao ovog rivala sa 4:2 u prvoj utakmici. Od tada Madriđani su izgubili od Barselone, remizirali sa La Korunjom i pobedili Valensiju i Granadu. Na svom terenu u Primeri znaju da podbace s vremena na vreme, međutim sasvim druga priča važi za Evropu. U Ligi šampiona poslednji put poraženi su kod kuće u grupnoj fazi takmičenja prošle sezone, i dobili su sedam od osam mečeva od tada, uključujući pobede nad Bajernom i Barselonom. Leverkuzen je nakon poraza od Madriđana nastavio sa gubitničkom serijom. Izgubili su od Majnca i Dortmunda, i remizirali kod kuće sa Verderom. Na strani su od poslednjih osam mečeva dobili samo dva, a izgubili tri uključujući tu i demoliranje od 6:2 u Dortmundu. Atletiko je u poslednje vreme popustio u defanzivi. Primali su golove na pet od poslednjih devet utakmica kod kuće, dok je s druge strane Leverkuzen postizao golove na 16 od 17 gostovanja ove sezone.

6446: ŠANGAJ SIPG – URAVA, 12.30

(Fudbal, Liga šampiona Azije)

Duel dve vodeće ekipe Grupe F u Ligi šampiona Azije. Šangaj je lider kineske CSL lige i od polovine oktobra kada je počela sezona na šest odigranih mečeva vezao je pet pobeda uz jedan poraz. Urava je četvrta u japanskoj Džej 1 Ligi koja je startovala krajem februara. Klub koji je u vlasništvu Micubiši korporacije posle uvodnog poraza vezao je dve pobede. Urava i Šangaj dele isti broj bodova u ovoj grupi, ali su Japanci prvi zbog bolje gol razlike. Urava je u grupi bila ubedljiva protiv Seula (5:2) i Sidnej Vonderersa (4:0), dok je Šangaj savladao iste ekipe rezultatom 1:0, odnosno 5:1. Ovo će biti njihov prvi međusobni duel.

5542: RANDERS – SONDERJIL, 18.00

(Fudbal, Kup Danske)

Pre odlaska na pauzu Randers je vezao četiri poraza. Nastavio je u istom ritmu od nastavka sezone i zabeležio još tri, sve do prošlog kola kada je konačno odigrao nerešeno sa ekipom AGF-a. Trenutno za petoplasiranim Sonderjilom zaostaje tri boda. Gosti su pre pauze vezali četiri uzastopna remija. Nastavili su sa dva poraza i dve vezane pobede. Prethodni duel imali su u septembru prošle godine kada je Sonderjil na istom ovom terenu slavio sa 4:0, a tri od pet duela koja su prethodila ovom završena su nerešeno (1:1).

3526: BOHEMIANS 05 – PLZENJ, 17.00

(Fudbal, Češka 1)

Bohemiansi su tri prethodne utakmice odigrali nerešeno i to rezultatom 0:0. Izgubili su i meč pre ovog koji je bio prvi posle zimske pauze, a poslednji put pobedili su krajem oktobra i sada su na tabeli Češke lige na 12. mestu. Plzenj je na drugom, uz četiri boda zaostatka za Slavijom iz Praga. Upravo od nje poraženi su u pretprošlom kolu, a ovaj poraz im je ukupno drugi od starta sezone, a prvi od njenog nastavka polovinom februara. Prethodni međusobni duel završen je bez pobednika (1:1), a poslednji put Bohemians je savladao Plzenj na ovom terenu aprila 2015. godine.

4582: OSIJEK – RIJEKA, 17.00

(Fudbal, Kup Hrvatske)

Rijeka je prvi Kup duel odigran pre dve nedelje na njenom terenu dobila ubedljivo (3:1). Posle ovog meča Rijeka je dobila i zagrebačku Lokomotivu i odigrala nerešeno sa Hajdukom u prošlom kolu. Ovaj remi prekinuo je njen niz od pet vezanih pobeda i sada je na čelu tabele uz četiri boda prednosti u odnosu na Dinamo. Osijek je nakon pomenute Kup utakmice pobedio Hajduk kod kuće i Slaven u gostima. Nalazi se na trećem mestu tabele uz dva boda prednosti u odnosu na ekipu iz Splita. Poslednju pobedu nad Rijekom domaćin je ostvario pre tri godine.

6455: NASIONAL M. – ŽULIJA, 23.30

(Fudbal, Kopa Libertadores)

Nasional je prošle godine stigao do četvrtfinala ovog takmičenja, a s obzirom kako igraju trenutno ne bi bilo iznenađenje da još jednom ostvare sličan rezultat. Dobili su svih pet mečeva koje su odigrali ove godine, i trenutno su od 14 utakmica u svim takmičenjima dobili 12. Žulija je vezala dva poraza. Najpre od Čapekoensea u ovom takmičenju, a onda od Aragve sa ubedljivih 5:0 u prošlom kolu Venecuelanskog prvenstva. Pre pomenutih poraza u domaćem takmičenju vezali su tri pobede i jedan remi. Žulija nema toliko problem sa postizanjem golova koliko sa čuvanjem sopstvene mreže. Na sedam mečeva odigranim ove sezone loptu su iz nje vadili 16 puta, ili 2,28 po meču.

6472: DALAS – PAČUKA, 01.00

(Fudbal, KONKAKAF Liga šampiona)

Posle dva kola koje je odigrao od starta MLS sezone Dalas je savladao ekipu EL Ej Galaksija na gostovanju i remizirao sa Kanzasom takođe u gostima. Pačuka posle devet odigranih kola meksičke Lige MX deli prvo mesto sa Gvadalaharom, a u tom periodu upisali su pet pobeda uz dva poraza i isto toliko nerešenih ishoda. Pačuka svakako u ovom trenutku ima više takmičarskih utakmica u nogama, ali je Dalas s druge strane prilično jak na svom terenu. Prethodni međusobni duel ove dve ekipe imale su pre tačno deset godina kada su odigrali nerešeno 1:1.

7082: SAN ANTONIO – PORTLAND, 01.00

(Košarka, NBA liga)

Oba tima imaju identičan rezultatski učinak na poslednjih pet mečeva. Dobili su četiri uz jedan poraz. San Antonio izgubio je od Oklahome pre nekoliko dana, a Portland od Vašingtona posle produžetaka. Na svom parketu Sparsi su poslednji put poraženi krajem januara od Dalasa, dok Portland na poslednjih deset gostovanja ima pet pobeda i isto toliko izgubljenih mečeva. Prethodni duel na ovom terenu odigrali su krajem prošle godine i tada je domaćin slavio rezultatom 110:94, a Trejlblejzersi su prethodnu pobedu protiv San Antonija upisali u februaru 2015. godine.

