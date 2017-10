NAJAVA DANA (subota 14. oktobar): Prštaće od derbija na sve strane! Liverpul, Junajted, Atletiko, Barsa, Dortmund, Lajpcig, Roma, Napoli...

Pogledajte statističku analizu najinteresantnijih parova dana, pa tek tada prionite na tipovanja

2003: LIVERPUL - MANČESTER JUNAJTED, 13.30

(Fudbal, Engleska 1)

Za Liverpul su stvari krenule loše od kada su pre mesec dana poraženi sa ubedljivih 5:0 od Mančester Sitija. To im je ujedno bio i jedini poraz u sezoni. Od tada su remizirali sa Barnlijem i Njukaslom (1:1) i dobili Lester u gostima (3:2). Mančester je do sada bio ubedljiv (šest pobeda i remi). Postigli su pri tom 21 gol, međutim do sada nisu imali ozbiljnijeg rivala. Prošle sezone na Enfildu je bilo 0:0 i 1:1 na Old Trafordu. Mančester je neporažen na tri poslednja gostovanja Liverpulu (dve pobede i jedan remi).

3002: DORTMUND – LAJPCIG, 18.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Milioneri su svojim igrama u dosadašnjem delu prvenstva sve impresionirali. Zasluženo se nalaze na čelu tabele sa pet bodova prednosti u odnosu na Bajern. Na prethodna tri duela koja su odigrali na Signal Iduna Parku postigli su čak 13 golova. Lajpcig je četvrti, i ove sezone na gostovanjima je dva puta pobeđivao i isto toliko puta gubio. Ove dve ekipe dva puta su igrale do sada i oba meča završena su rezultatom 1:0 u korist domaćina.

4010: BILBAO – SEVILJA, 13.00

(Fudbal, Španija 1)

Bilbao je vezao šest mečeva u svim takmičenjima u kojima nije ostvario pobedu. U Primeri je bez trijumfa na poslednja četiri. Koliko su ranjivi pozadi govori podatak da su na poslednje dve utakmice primili po tri komada od Malage i Valensije. Sevilja je s druge strane ostvarila pobedu nad Malagom u prošlom kolu, a ove sezone poražena je jednom, i to od Atletika. Zasluženo se nalazi na drugom mestu tabele iza Barselone. Sevilja je tradicionalno bolji tim, međutim ekipa iz Andaluzije gubila je na prethodna dva gostovanja Baskijcima i to oba puta rezultatom 3:1.

4003: ATLETIKO MADRID – BARSELONA, 20.45

(Fudbal, Španija 1)

Barseloni će ovo biti prvi ozbiljniji test ove sezone i imaće ga na novom stadionu Madriđana nazvanom Vanda Metropolitano. Atletiko je na sedam odigranih utakmica ove sezone primio samo četiri gola i još uvek nemaju poraz u Primeri. Međutim, u prošlom kolu odigrali su meč bez golova na gostovanju Leganesu. Blaugrana je perfektna, a Leo Mesi je postigao 11 golova na sedam odigranih mečeva. Tradicija je na strani Barse koja je bila bolja i na tri prethodna gostovanja Madriđanima, dok su na sedam od prethodnih osam duela oba tima postizala golove.

3005: HERTA – ŠALKE, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Herta je nastavila po starom. Od Olimpija stadiona napravila je neosvojivu tvrđavu, ali je ipak na prethodna tri meča na njemu primila bar po gol. Šalke je 11. i bolji je od Berlinaca za jedno mesto na tabeli. Bez pobede je na tri prethodna duela, ali su im protivnici bili Bajern, Hofenhajm i Leverkuzen. Prethodna tri međusobna duela završena su pobedom domaćeg tima i to sva tri puta rezultatom 2:0 (dve pobede Herte). Takođe, interesantan je i podatak da je na poslednjih sedam međusobnih okršaja tim koji je bio domaćin postigao tačno dva gola.

4301: KRASNODAR – CSKA, 18.00

(Fudbal, Rusija 1)

Krasnodar je omanuo na poslednje dve utakmice, a CSK koji trenutno drži četvrtu poziciju u šampionatu ima dva vezana remija. Budući da je reč o borbi za treće mesto na tabeli, čini se da Moskovljani imaju šansu i da je preotmu, budući da je Krasnodar pre navedenih kikseva u prvenstvu sa 2:1 zabrljao i pao u Kupu Rusije od ekipe Tomska. Trebalo bi zapamtiti i da su dve ekipe poslednje tri međusobne utakmice rešavale uz prolazak GG tipovanja, tačnije sa rezultatom 1:1. Poslednji u nizu tih mečeva bio je prijateljski.

1001: ROMA – NAPOLI, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Dris Mertens je već uspeo da za ekipu Napolija zabeleži sedam pogodaka, dok se kod Rome zna da su fudbaleri ovog tima na svakoj od prethodnih 27 utakmica postigli makar po jedan gol. Pošto je Napoli vođa Serije A sa besprekornih sedam pobeda i gol razlikom od 25:5, bilo bi čudno da i na ovom meču ne prođe TM2 1+… Kod domaće Rome, na prethodnih osam mečeva prolazilo je UG 3+ tipovanje.

2006: VOTFORD – ARSENAL, 18.30

(Fudbal, Engleska 1)

Arsenalova postava nije okusila poraz na četiri poslednje utakmice Premijer lige. Votford je na poslednjem meču dao dva gola, ali to je bilo dovoljno samo za remi sa ekipom VBA. Kada se pogledaju međusobni susreti, na prethodnih pet sastajanja Votforda i Arsenala, tri puta su pobeđivali večerašnji gosti. Votford je pobedio poslednji put, ali ni na jednom od roteklih devet utakmica ovoga para nije omanulo UG 3+ tipovanje. Ta tradicija duga je od početka 21. veka.

17:00 8240: ZADAR – PARTIZAN

(Košarka, ABA liga)

Partizan igra očajno u poslednje vreme. Koeficijent nemoći Beogarđana najbolje se video u Evrokupu, pri porazu od 111:85 od berlinske Albe. Zadar je u ABA ligi na poslednjoj utakmici bio bolji od MZT Skoplja, dok je Partizan u istom takmičenju savladao FMP sa 87:84. Poslednja tri međusobna meča između Partizana i Zadra rešena su u korist beogradske ekipe. To ipak ne treba da zavara, jer Partizan s početka ove kalendarske godine nije ni nalik današnjem.

7637: R. NADAL - M. ČILIĆ, 10.35

(Tenis, ATP Šangaj)

Prvi teniser sveta u poslednja dva meseca ima samo jedan poraz, a na turniru u Šangaju gazi silovito. Dozvolio je tek jedan set Dimitrovu, a u pomenuta dva meseca tek - sedam! Čilić još nije prepustio rivalu to zadovoljstvo, ali će danas protiv sebe imati Španca koji je u strašnoj formi. Mada Nadal ima četiri vezane pobede u međusobnim okršajima i tek jedan izgubljeni set, Čilić je jedini put savladao prvog na svetu upravo u Kini, ali u Pekingu. Doduše, bilo je to pre osam godina.

