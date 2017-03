NAJAVA DANA (subota, 18. mart): Kreće plej-of ABA lige, ludnica u Torinu i Bilbau, hoće li Čelsi da zatvori Britaniju?

Pogledajte koji nas to interesantni događaji očekuju danas i koje mečeve samo u MOZZARTU možete odigrati po većim kvotama

2010: STOUK - ČELSI, 16.00

(Fudbal, Engleska 1)

Stouk je u prošlom kolu pokazao koliko ima čvrstu odbranu posle meča bez golova sa Mančester Sitijem. Na poslednjih sedam ligaških mečeva to im je bio treći remi uz dve pobede i dva poraza. Nalaze se u gornjem delu tabele, i ne bi bilo iznenađenje da se do kraja sezone nađu još više na njoj. Čelsi je izbacio Mančester Junajted iz FA kupa, a iz nedelje u nedelju njegove šanse da uzme titulu sve su veće. Imaju deset bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Totenhem (koji je ostao bez Harija Kejna zbog povrede) a ostalo im je još 11 utakmica do kraja. Dobili su 19 od 22 duela u svim takmičenjima, a od kada ih je u septembru preuzeo Antonio Konte izgubili su samo jedan meč u Premijer ligi.

VBA – ARSENAL, 13.30

(Fudbal, Engleska 1)

Vest Bromvič je pretrpeo dva uzastopna poraza. Najpre su kod kuće izgubili od Kristal Palasa (2:0), a zatim i od Evertona na gostovanju (3:0). U Premijer ligi sada imaju pet pobeda, tri poraza i dva nerešena ishoda na devet poslednjih mečeva. Arsenal je demolirao slabašni Linkoln Siti u FA kupu (5:0), a sličnu sudbinu doživeli su i oni u Ligi šampiona gde ih je Bajern pregazio sa 5:1, odnosno 10:2. Dobili su samo tri od poslednjih osam utakmica u svim takmičenjima, dok su u Premijer ligi izgubili tri od poslednje četiri. Sada zaostaju pet bodova za četvrtoplasiranim Liverpulom. Na strani Arsenal je dobio samo jednu od poslednjih šest utakmica i pri tom primio 13 golova. Osim u jednom slučaju golove su postizali na svim gostovanjima, dok je VBA golove primao na deset od 14 mečeva na svom terenu. Od sedam prethodnih duela Arsenal je dobio pet, uz poraz i remi.

1617: PSV - VITESE, 19.45

(Fudbal, Holandija 1)

PSV u ovaj meč ulazi sa namerom da produži niz od sedam vezanih pobeda na Filips stadionu gde su postizali gol na svakoj utakmici koju su odigrali od oktobra. Na pet od sedam prethodnih postigli su najmanje tri. Fajenord nije nedostižan na tabeli, tako da moraju da iskoriste svaku priliku da zabeleže bodove kod kuće.Vitese na ovo gostovanje dolazi pošto je u prošlom kolu demolirao Spartu (5:0). Ove sezone postižu 1,46 golova u proseku, i to su činili na 92% mečeva. Mrežu su pronalazili na poslednjih 12 na strani, a loptu iz nje vadili na 11 od poslednjih 13 utakmica. PSV je s druge strane na poslednjih osam mečeva primio šest komada. Prethodnih šest duela pripalo je Filipsovcima.

1017: TORINO - INTER, 18.00

(Fudbal, Italija 1)

Trenutne forme ovih ekipa naslućuju goleadu. Torino je u seriji od pet mečeva u ligi kako igra 3+, odnosno 4+, Inter u tri. Takođe, Nerazuri su na dva poslednja duela ukupno postigli čak 12 golova. Veoma je važna činjenica da je Torino prvi u italijanskom elitom šampionatu po prosečnom broju pogodaka (tri i po), a i opšte je poznato da igra na gol više. Na mečevima Intera dolaze skoro tri pogotka u proseku. Milanski klub je slavio na sedam od minulih devet ligaških gostovanja Torinu, a i jesenas je na Đuzepe Meaci potukao pulene Siniše Mihajlovića sa 2:1.

1018: MILAN – ĐENOVA, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Fudbaleri Milana se verovatno još uvek nisu smirili posle dramatične završnice na Juventusovom stadionu i spornog penala koji ih je koštao glave u zadnjim trenucima meča. Uprkos tom porazu sada ih četiri boda deli od petog mesta na tabeli, a sa njim zagarantovano im je i mesto u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Đenova je u prošlom kolu poražena od ljutog rivala Sampdorije i sada na 13 poslednjih mečeva ima samo jednu pobedu. Njihove igre na strani takođe su loše čitave sezone. Upisali su samo tri pobede na gostovanjima i izgubili 64% mečeva uz 0,86 golova koje postižu u proseku i ravno dva koje primaju. Na devet od četrnaest mečeva primili su najmanje dva gola, dok je Milan na tri od poslednjih pet na Đuzepe Meaci postizao najmanje dva pogotka. Rosoneri su dobili četiri od poslednjih šest duela sa Đenovom. Poslednji u oktobru Đenova je dobila sa 3:0.

3020: VOLFSBURG – DARMŠTAT, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Impresivna i preko potrebna pobeda Volfsburga nad drugoplasiranim Lajpcigom (1:0) prošle nedelje obezbedila im je četiri boda u dva meča (remi sa Majncom prethodno). Ipak, i dalje nisu na bezbednoj udaljenosti od opasne zone i izjednačeni su bodovno sa Verderom i Hamburgerom. Darmštat je takođe trijumfovao u prošlom kolu. Savladali su Majnc kod kuće (2:1) i sada će pokušati da osvoje bodove na strani po prvi put. Međutim, činjenica da na gostovanjima imaju stopostotni negativni učinak, odnosno 11 poraza, govori da to neće biti baš lako. Problem imaju i sa postizanjem golova. Timu koji se nalazi na poslednjem mestu na tabeli Bundeslige to nije polazilo za nogom na 73% mečeva, a na poslednjih pet nijednom. Duel u oktobru Darmštat je dobio rezultatom 3:1, a od četiri međusobna Volfsburg je dobio dva uz jedan poraz i jedan nerešen ishod.

3019: VERDER - LAJPCIG, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Remi sa Leverkuzenom prekinuo je prethodni niz Verdera od tri pobede. Ipak, sedam bodova ih trenutno deli od zadnjeplasiranog Darmštata. Bikovi su porazom od Volfsburga nastavili sa promenljivim igrama i sada imaju tri poraza na šest mečeva, čime su trku za vodećim Bajernom praktično završili s obzirom da ih od Bavaraca sada deli deset bodova. Ipak, Lajpcig se ne može shvatati neozbiljno, a i pored Verderovog uspona u formi stoji činjenica da je izgubio tri od poslednja četiri meča kod kuće. Prethodni duel Lajpcig je na svom terenu dobio sa 3:1.

2705: PARTIZAN - VOŽDOVAC, 17.00

(Fudbal, Srbija 1)

Crno-beli u poslednje vreme sjajno prolaze u okršajima sa Zmajevima. Dobili su ih pet puta uzastopno (od toga jednom u kupu), uključujući i laganu trojku jesenas na krovu tržnog centra u Zaplanjskoj (3:0). Zanimljivo je da – ako se izuzme taj kup okršaj iz 2015. godine – Partizan i Voždovac igraju po pravilu efikasne utakmice i da je na prethodnih sedam međusobnih duela u prvenstvu prošao znak 3 +. Predvođeni nekadašnjim pomoćnim trenerom Partizana, Ilijom Stolicom, Zmajevi su u seriji od tri pobede bez primljenog gola, ali teško da će i ovog puta sačuvati mrežu.

4022: BILBAO - REAL MADRID, 16.15

(Fudbal, Španija 1)

Real u ovaj meč ulazi kao favorit, ali dolazi na noge timu koji ima drugi najbolji učinak u Primeri kada su u pitanju igre na domaćem terenu. Pored toga, dobili su samo jedno od tri prethodna gostovanja na San Mamesu. Bilbao u ovaj duel ulazi posle pobede od 2:0 u derbiju sa Sosijedadom. Dobili su 71% mečeva na ovom terenu uz 2,36 bodova koje osvajaju u proseku, što je rezultat koji nadmašuje jedino Real. Pored toga na 19 mečeva odigranim kod kuće u svim takmičenjima imaju 16 pobeda i tri remija. U prilog im ide i činjenica da je Real na 13 od 15 mečeva na strani primio bar jedan gol. Ronaldo i ekipa su na gostovanjima gubili od Sevilje i Valensije, a ovaj meč neće biti ništa lakši.

7053: CEDEVITA – PARTIZAN, 19.00

(Košarka, Jadranska liga)

Crno-beli su zbog dobro poznatih okolnosti takmičenje u ligaškom delu završili na trećoj poziciji, što znači da Cedevita kao drugoplasirana ima prednost domaćeg terena u polufinalu. Prva utakmica igra se u subotu u Zagrebu, a u Cedevitinoj hali beogradski crno-beli do sada su slavili samo jednom i to u proleće 2013. godine. Ove sezone Partizan je izgubio oba duela sa Sokićima, a u Beogradu se to desilo nakon što je ekipa Aleksandra Džikića imala čak 19 poena prednosti. U drugom duelu u Zagrebu crno-beli su se držali do početka poslednje četvrtine i onda je usledio blickrig Cedevite koja je osigurala pobedu.

(FOTO: Star Sport)