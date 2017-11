NAJAVA DANA (subota, 25. novembar): Najboljeg fudbala koliko vam duša ište! Tu su i NBA i finale Dejvis kupa

Pogledajte najzanimljivije sportske događaje današnjeg dana

2019: MANČESTER JUNAJTED - BRAJTON, 16.00

(Fudbal, Engleska 1)

Mančester nije uspeo da obezbedi prvo mesto u grupi pošto je neočekivano poražen od Bazela. Prethodno je savladao Njukasl i uprkos nekoliko „brljotina“ generalno je u dobroj formi. To posebno važi za partije na Old Trafordu gde su dobili devet takmičarskih mečeva ove sezone i primili samo dva gola. Ipak, za komšijama Mančester Sitijem zaostaju osam bodova. Brajton je na devetom mestu i to najviše zahvaljujući igrama u poslednje vreme. Od poslednjih pet mečeva dobili su dva i tri odigrali nerešeno. Međutim, u tom periodu igrali su protiv Evertona,Vest Hema, Sautemptona, Svonsija i Stouka. Ovo će biti njihov prvi međusobni duel u Premijer ligi još od marta 1983 kada su na Old Trafordu igrali 1:1, a od 16 međusobnih duela u svim takmičenjima Galebovi su dobili samo jedan i to u novembru 1982.

2022: TOTENHEM - VBA, 16.00

(Fudbal, Engleska 1)

Totenhem je izgubio od starog rivala Arsenala prošle nedelje sa 2:0, ali su sredinom nedelje savladali Dortmund u LŠ posle gola zaostatka. Za Mančester Sitijem zaostaju devet bodova i pobeda im je sada apsolutni imperativ. VBA je na startu sezone upisao dve pobede da bi zatim ušli u katastrofalni niz od deset utakmica na kojima nisu ostvarili trijumf. Trenutno su vezali četiri poraza, a na tri utakmice nisu uspeli da postignu gol. Polovinom januara Totenhem je savladao ovog protivnika na Vembliju sa 4:0. Tri duela pre tog završena su rezultatom 1:1.

2023: LIVERPUL - ČELSI, 18.30

(Fudbal, Engleska 1)

Ekipa Jirgena Klopa na svakom od prethodnih pet mečeva u svim takmičenjima postigla je najmanje tri gola, a pozitivna atmosfera bila bi još bolja da nisu dozvolili Sevilji da se vrati u meču Lige šampiona koji je završen nerešeno 3:3. Čelsi je poslednja dva rivala dobio rezultatom 4:0 i to oba puta na gostovanju. Najpre VBA u prvenstvu, a onda i Karabah u Ligi šampiona. Eventualna pobeda Liverpula izjednačila bi ih bodovno sa trećeplasiranim Plavcima. Liverpul je tradicionalno bio uspešniji na Enfildu, a samo na jednom od šest prethodnih duela ovih rivala oba tima nisu pogađala mreže.

1034: KALJARI - INTER, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Kaljari trenutno šest bodova deli od zone ispadanja, a njihova promenljiva forma kod kuće je ono što bi trebalo da ih brine, s obzirom da su ih upravo dobre igre pred svojom publikom i zadržale u Seriji A prošle sezone. Od starta ove izgubili su polovinu mečeva na svom terenu, a tek ih očekuju ozbiljniji protivnici. Inter je nastavio svoj niz bez poraza od starta sezone, a prošlog vikenda rutinski su savladali Atalantu sa 2:0. Od vodećeg Napolija deli ih sada samo dva boda. Sa Kaljarijem koji je ove sezone primio 20 golova ne bi trebalo da imaju većih problema. Dobili su dva poslednja gostovanja, ali Kaljari nikada od Intera nije gubio tri puta za redom.

3015: DORTMUND - ŠALKE, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

I pored toga što je nanizala tri poraza – računajući ovaj poslednji od Totenhema u Ligi šampiona – odnosno što na trijumf u ligi čeka još od kraja septembra, četa Petera Boša je po kvotama favorit. Ovaj „fenomen“ može da se objasni činjenicom da Šalke na Vestfalenu nije pobedio punih pet godina, te da trijumf pre tog potonjeg seže još u prethodnu deceniju. Zanimljivo da su oba prošlosezonska okršaja Dortmunda i Šalkea, kada su Rudari bukvalno grcali u donjem domu, završena X-X i 0-2 (1:1 i 0:0). Ali zato je na prethodna četiri pogodaka bilo u izobilju.

3020: M'GLADBAH - BAJERN, 18.30

(Fudbal, Nemačka 1)

M’gladbah je u prethodnom duelu sa Hertom koji je dobio u gostima sa 4:2 prikazao defanzivne nedostatke što nije dobar znak za predstojeći duel sa Bajernom. Takođe, njihova gol razlika je nula, s obzirom da su postigli 21 gol i isto toliko primili. Bajern je delovao prilično pasivno u duelu Lige šampiona sa Anderlehtom koji je na kraju i dobio sa 2:1. Ipak, Bavarci nisu pod pritiskom s obzirom da imaju šest bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Šalke. Bajern je dobio prethodna dva duela bez primljenog gola, međutim na Borusija Parku M’gladbah nije baš tako lako slomiti. Njihovi dueli na ovom stadionu često su se u prošlosti završavali u rasponu od 0-2 golova.

4016: REAL MADRID - MALAGA, 16.15

(Fudbal, Španija 1)

O Realovoj moći sve se zna, a kolika je ona, dobro govori (0:6) pobeda protiv APOEL-a u Ligi šampiona, kao i tri vezane utakmice bez primljenog gola. Malaga je sa druge strane u poslednje vreme i u izvesnoj meri GG3+ pobedama protiv Deportiva i Selte popravila utisak. Ipak, deluje da je ponavljanje sporadično uspešnih partija gotovo nemoguće u kombinaciji sa Realom koji je ove kalendarske godine dva puta tukao večerašnje goste. Zato treba znati da je Malaga tim koji sem dve već pomenute pobede na proteklih pet mečeva u svim takmičenjima ima i tri crvenom bojom podvučena poraza.

4018: LEVANTE - ATL.MADRID, 20.45

(Fudbal, Španija 1)

Levante je zbog četiri povređena igrača već u problemu koji bi Atletiko Madrid kao neporažena ekipa na proteklih 10 utakmica u svim takmičenjima itekako mogao da iskoristi. Zanimljivo je da je na pomenutim utakmicama Atletika padalo 0-2 gola. Takvi ishodi govore o stamenoj odbrani gostujuće ekipe, ali i o još jednoj bitnoj stvari. Naime, Atletiko je u istom takmičarskom periodu na čak sedam od deset utakmica beležio nerešen ishod. Levante po istim kriterijumima ima četiri susreta bez pobednika.

5008: MONPELJE - LIL, 20.00

(Fudbal, Francuska 1)

Monpelje je vezao dva remija nakon minimalnim rezultatom zabeleženog poraza od ekipe Rena. Lil je trenutno 19. na tabeli, ali se čini da se večerašnji gosti sa dve UG 3+ pobede u poslednja tri kola lagano bude iz takmičarskog kolapsa. Istina, Lil je sa (3:0) izgubio poslednji meč od Amiena, ali je izvesno da ta igra nije odraz potpune nemoći. Statistika kaže da je Lil četiri puta pobedio Monpelje na poslednjih pet utakmica.

4104: AVES - PORTO, 21.30

(Fudbal, Španija 1)

Ekipa Porta na teren ulazi kao tim koji je uspeo sebi da obezbedi slavlje na 10 utakmica u 11 poslednjih kola. Bitan sastojak tih pobeda odnosi se na uspešnu odbranu koja je na osam utakmica dala potpun rezultat. Aves će se zbog toga naći pred nerešivim problemom koji je evidentan i sa psihičke strane kada se govori o ekipi koja na poslednjih pet međusobnih utakmica nije uspela da naudi Portu.

2701: BAČKA - VOJVODINA, 13.00

(Fudbal, Srbija 1)

Ekipa Bačke ne zna za pobedu u utakmicama s Vojvodinom koje su u poslednje dve godine beležene UG 0-2 ishodima, bez ijednog postignutog gola večerašnjeg domaćina. Ne treba zaboraviti da su Lale u prošlom, 17. kolu s Radnikom iz Surdulice na Karađorđu odigrale meč bez golova, a da su pre toga Novosađani sa (2:1) izgubili od Čukaričkog. Bačka je u poslednja dva kola izgubila od Voždovca i subotičkog Spartaka.

7361: SAKRAMENTO - LA KLIPERS, 04.00

(Košarka, NBA)

Sakramento je daleko bolji kod kuće nego na strani. Na domaćem terenu su pobedili ukupno četiri puta od početka sezone. Problem Klipersa je i u tome što Miloš Teodosić i Patrik Beverli nisu u sastavu za susret sa večerašnjim protivnikom. Uprkos toga, ne treba zaboraviti činjenicu da su Klipersi u Sakramentu slavili u nizu od devet utakmica.

7676: GASKE/ERBER - BENELMANS/DE LORE

(Tenis, Dejvis kup, dubl)

Posle prvog dana rezultat je izjednačen (1:1) u finalu Dejvis kupa između Francuske i Belgije. Današnji drugi dan tradicionalno je rezervisan za okršaj dublova, a Francuzi se nadaju da će pre svega zahvaljujući iskusnom Rišaru Gaskeu ostvariti prednost i s pobedom više dočekati sutrašnji dan odluke. Jedini problem može da predstavlja činjenica da francuski par nije igrao zajedno nikada, dok su Belgijanci poprilično igrani i zajedno nastupaju na turnirima.

