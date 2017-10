NAJAVA DANA (subota, 28. oktobar): Sudar Junajteda i Totenhema i novi okršaj Bajerna i Lajpciga

Pogledajte najinteresantnije parove dana, pa prionite na tipovanja…

2013: MANČESTER JUNAJTED – TOTENHEM, 13.30

(Fudbal, Engleska 1)

Junajtedov niz bez poraza prekinut je prošle nedelje i to od protivnika od kojeg se to najmanje očekivalo-Hadersfilda. Na pravi put Crveni đavoli su se vratili sredinom nedelje kada su savladali Svonsi u Liga kupu i to sa slabijom postavom. Totenhem je posle demoliranja Liverpula (4:1) neočekivano izgubio od Vest Hema sa 3:2 na Vembliju i to posle dva gola prednosti. Mančester ima stopostotni učinak na Old Trafordu u svim takmičenjima ove sezone gde je postigao 21 gol i primio samo jedan. S druge strane Totenhem je ove sezone neporažen na šest gostovanja u svim takmičenjima sa pet pobeda i jednim remijem u duelu sa Realom. Na prethodna četiri međusobna okršaja pobeđivao je tim koji je u tom trenutku bio domaćin.

2015: ARSENAL – SVONSI, 16.00

(Fudbal, Engleska 1)

Arsenal je konačno zaigrao u petoj brzini i pregazio Everton u gostima sa 5:2. Prethodna četiri gostovanja su izgubili. Usledio je i trijumf protiv Noriča u Liga kupu. Labudovi su pretrpeli i četvrti poraz kod kuće gde ih je savladao Lester takođe u Liga kupu. Upisali su samo dve pobede na devet utakmica i nalaze se blizu zone ispadanja u kojoj nisu samo zahvaljujući boljoj gol-razlici. Arsenal je dobio prethodna dva duela. Na gostovanju je slavio sa 4:0, dok je na Emiratima pre godinu dana rezultat glasio 3:2.

2012: LIVERPUL – HADERSFILD, 16.00

(Fudbal, Engleska 1)

Nakon ubedljivog poraza od Totenhema ekipa Jirgena Klopa pala je na deveto mesto tabele i sada su bez pobede na tri utakmice u Premijer ligi. Od avgusta kada je preslišao Arsenal sa 4:0 Liverpul je ostvario samo dve pobede na 10 mečeva u svim takmičenjima uz pet remija i tri poraza. Ipak, neporaženi su kod kuće ove sezone gde imaju četiri pobede. Hadersfild s druge strane u ovaj duel ulazi na krilima podviga koji su napravili pobedom nad Mančester junajtedom od 2:1. Prethodno su odigrali šest utakmica bez trijumfa. Međutim, od kada su savladali Kristal Palas na gostovanju u prvom meču sezone više nisu dobijali na strani. Izgubili su dva sledeća puta i jednom remizirali.

2016: BORNMUT - ČELSI, 18.30

(Fudbal, Engleska 1)

Pobeda nad Stoukom na gostovanju ohrabrila je Bornmut i prekinula njegovu seriju od tri meča bez pobede. Od devet odigranih mečeva izgubili su šest i nalaze se na pretposlednjem mestu tabele. Dodatnu dozu samopouzdanja ulila im je i pobeda nad ekipom Midlzbroa u Liga kupu, međutim Čelsi je nešto veći zalogaj. Plavci ipak trenutno ne blistaju, a sve je počelo porazom kod kuće od Mančester Sitija (1:0). Usledio je šok na gostovanju Kristal Palasu (2:1) i gubitak prednosti od dva gola u duelu sa Romom koji je završen nerešeno (3:3). Votford je morao da plati ceh i izgubi sa 4:2. Sada za vodećim Mančester Sitijem zaostaju devet bodova i ovakve mečeve moraju da dobijaju. Prethodna dva gostovanja na Vitaliti stadionu dobili su ubedljivo (4:1, 3:1).

3005: HANOVER – DORTMUND, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Hanover je konačno prekinuo seriju od četiri meča bez pobede pošto je savladao Augzburg na gostovanju sa 2:1. Izgubili su ipak odmah zatim gostujući u kupu Volfzburgu (0:1). Dortmund će nastojati da prekine lošu seriju. Počelo je porazom od Lajpciga na gostovanju (2:3) nastavilo remijem sa APOEL-om (1:1), da bi usledio još jedan sa Ajntrahtom kod kuće (2:2). Ipak, Milioneri u Hanoveru tradicionalno dobro prolaze. Dobili su četiri od pet prethodnih duela, a poslednja tri na HDI Areni uz 10 postignutih golova.

3007: ŠALKE – VOLFZBURG, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Šalke je dobio sve tri utakmice u oktobru. Hertu na gostovanju, Majnc na svom terenu, kao i trećeligaša ekipu Vehen sa 3:1 u okviru Kupa Nemačke. Na Feltins Areni su nepobedivi, od januara su izgubili samo jednom, i to od Bajerna. Trenutno su na petom mestu tabele. Volfzburg je igrao nerešeno na čak pet prethodnih mečeva u prvenstvu. Prekinuo je tu seriju pobedom nad Hanoverom u Kupu, i nalazi se tik iznad zone ispadanja. Šalke je dobio prethodna tri međusobna duela, a od Vukova su poslednji put izgubili kod kuće davne 2009. godine. Od tada su ih pobeđivali sedam puta za redom.

3009: BAJERN - RB LAJPCIG, 18:30

(Fudbal, Nemačka 1)

Ovo će biti njihov drugi duel nakon tri dana pošto su odmerili snage u kupu. Taj meč završen je nerešeno, a Bavarci su odneli pobedu posle boljeg izvođenja jedanaesteraca. Ekipa iz Minhena tako je produžila niz od četiri meča bez poraza i sada je na drugom mestu tabele sa istim brojem bodova kao i Dortmund, i jedan prednosti u odnosu nad Lajpcigom. Bikovi će pokušati da se osvete za poraz u Lajpcigu, gde su dokazali da mogu da se nose sa Bavarcima. Pitanje je da li će im to poći za nogom i na Alijanc Areni. Meč u kojem je sve moguće.

1011: MILAN – JUVENTUS, 18.00

(Fudbal, Italija 1)

Milan je u problemu pred veliki derbi Serije A. Treneru domaćeg tima, Roseneru Vičencu Monteli, ne samo što se drma mesto stratega, već ga brine i činjenica da Bonuči zbog crvenog kartona neće moći da igra, kao i još tri povređena prvotimca. Juventus je u Seriji A vezao četiri GG 3+ utakmice, a na poslednja dva dobijena susreta sa SPAL-om i Udinezeom, dolazilo je i UG 5+. Milan je sa Kjevom posle tri utakmice bez slavlja u poslednjem susretu pobedio, takođe sa UG 5.

1012: ROMA - BOLONJA, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Vučica koja na 15 poslednjih utakmica nije igrala nerešeno, pred susret sa Čelsijem u LŠ nada se prvo pobedi protiv Bolonje. Dobro je znati da je na poslednje četiri utakmice Rome padalo najmanje po 2,5 gola, a da Bolonja nije igrala nerešeno na pet mečeva u nizu. Ipak, taj podatak treba shvatiti i kao opominjući za gostujući tim, budući da je od njih u protekla dva kola bolji bio Lacio, ali i Atalanta. Roma je Bolonju na prethodna dva međusobna susreta savladala sa 3:0.

4010: ATL. MADRID - VILJAREAL, 18.30

(Fudbal, Španija 1)

Atletiko je u devetom kolu Primere minimalcem pobedio Seltu Vigo, dok je Viljareal savladao Las Palmas sa 4:0. Madriđani su ipak zabrinuti, jer sa pet proteklih utakmica, uklučujući i Ligu šampiona i Kup kralja, imaju čak četiri remija sa pet UG 0-2 odigranih utakmica. Treba se setiti i da je Viljareal dobio poslednje dve utakmice sa Atletikom koji večerašnjim gostima nije tresao mrežu još od aprila 2015.

4008: BILBAO - BARSELONA, 20.45

(Fudbal, Španija 1)

Barsina moć u Primeri ogleda se u osam pobeda i samo jednom remiju uz gol razliku od 26:6. Barsi je dakle teško zatresti mrežu, što je prepreka i za Bilbao koji je do sada pobedio na svega tri utakmice, a četiri puta remizirao uz gol razliku od 10:10. Barselona je u 2017. dobila dva i izgubila jedan susret sa Bilbaom. Na sve tri utakmice prošlo je UG 3+ tipovanje.

5014: BORDO - MONAKO, 17.00

(Fudbal, Francuska 1)

Ekipa Bordoa nije pobedila na protekle tri utakmice, ali ni o Monakovim solidnim partijama nema ni govora ukoliko saberemo četiri vezane utakmice bez pobede u svim takmičenjima, računajući i Ligu šampiona. Ipak, treba znati da Monako sa gol-razlikom od 26:12 itekako ume da trese mreže. Tako je bilo i na poslednja dva susreta sa Bordoom kada je Monako slavio uz prolazak UG 3+ tipovanja.

2701: RAD - VOJVODINA, 19.00

(Fudbal, Srbija 1)

Fudbalska mašina Građevinara nije se naročito pokazala u dosadašnjem toku šampionata. Osam vezanih utakmica bez pobede, sa samo jednim remijem, znak su Radovih slabosti. Vojvodina u Superligi Srbije ima osam pobeda, a primila je i samo 11 golova, baš kao Voždovac i Partizan. Radova mreža tresla se 28 puta, a poslednji susret sa Vojvodinom u februaru okončan je sa 3:2 u korist Lala.

4603: DINAMO Z. - RIJEKA, 15.00

(Fudbal, Hrvatska 1)

Gledaćemo derbi HNL-a! Dinamo je neporažen na proteklih 19 utakmica, a kao domaćin, poslednji put je izgubio upravo od Rjeke u Kupu Hrvatske. Bilo je to u maju mesecu, a semafor je zabeležio 1:3 u korist Rječana. Zagrepčani su se u avgustu revanširali Rječanima pobedivši ih sa 0:2 u gostima. Gostujući tim Rjeke u prošlom, 13. kolu HNL-a izgubio je od Osjeka sa 1:2.

8702: MEGA BEMAKS – CEDEVITA, 17.00

(Košarka, ABA liga)

Cedeviti je lepo krenulo u Evropi, ali i u regionalnoj ABA ligi. U Evroligi savladali su Andoru, a u ABA konkurenciji i Crvenu zbezdu. Mega je u ABA društvu poražena od podgoričke Budućnosti sa 64:84 i Olimpije sa 86:77. Gledajući istoriju međusobnih susreta Mege i Cedevite, Hrvati su na poslednjih pet mečeva pobedili četiri puta. Poslednji put su slavili pre nešto više od mesec dana sa 99:96.

(foto: Action Images)