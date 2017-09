NAJAVA DANA (subota, 30. oktobar): Mnogo vrhunskog fudbala i naravno - odbojkašice

Pogledajte koji nas to najzanimljiviji sportski događaji očekuju danas...

2023: ČELSI – MANČESTER SITI, 18.30

(Fudbal, Engleska 1)

Niko u derbiju čela Premijer lige neće popustiti ni za pedalj! Čelsi sa 1:2 potukao madridski Atletiko u Ligi šampiona, a Sitiju nije bilo teško da pobedi Šahtjor sa 2:0. Bitno je znati i da je Čelsijev napad u poslednjem meču Premijer lige u gol Stouka plasirao četiri pogotka, a da je Kristal Palas stradao od Mančester Sitija sa 5:0. Čelsi je slavio u poslednja dva susreta ovoga para, a interesantno je da su se od 2015. na susretima Čelsija i Mančester Sitija svaki put isplatilo UG 3+ tipovanje.

5021: PSŽ – BORDO, 17.00

(Fudbal, Francuska 1)

Bordo na noge prvoplasiranog PSŽ-a dolazi posle dve vezane prvenstvene pobede. Koliko je PSŽ opasan, najbolje se videlo u naletu Francuza koji su sa 3:0 savladali Bajern u Ligi šampiona. To je velika moralna prednost domaćina koji je u prethodna dva susreta pobeđivao Bordo sa UG 3+ ishodima. Ako znamo da Bordo nije doakao PSŽ-u još od marta 2015. godine, onda je jasno kome je teže, odnosno da je domaćin favorit ove utakmice.

3021: AUGZBURG – DORTMUND, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Mimo svakog predviđanja, Auzburg se ušunjao među pet najboljih Bundesligaša. Naravno, Dortmund je na čelu tabele, ali na gostovanje putuje posle psihološki teškog evropskog poraza od 1:3 iz meča sa Real Madridom. Zanimljivo zvuči i to što Dortmundu, Auzburg nije naročito godio na prethodne dve međusobne utakmice. Obe su završene GG remi ishodom.

1004: UDINEZE – SAMPDORIJA, 18.00

(Fudbal, Italija 1)

Tri vezana, ali GG poraza Udinezea nisu za zanemarivanje. Sampdorija igra bez kapitulacije na poslednjih pet mečeva Serije A. U poslednja dva kola po golovima su proknjižili nešto siromašnije utakmice. Naime, Sampdorija je sa Milanom u poslednjem meču došla do 2:0 pobede, dok su pre toga sa Veronom mreže mirovale. Tip 0-2 je došao na poslednje četiri utakmice ovoga para, a dva puta zaredom nije bilo pobednika.

4005: SEVILJA – MALAGA, 16.15

(Fudbal, Španija 1)

Izgubljena utakmica od Atletika sa 2:0, promenila je reputaciju nepobedive Sevilje. Malaga je u istom trenutku uzela prvi bod odigravši 3:3 sa Atletik Bilbaom. Pre toga, išli su iz poraza u poraz. Treba znati da je na poslednje tri utakmice Sevilje i Malage lagano pobeđivao današnji domaćin, a da je pri tom prolazilo i GG tipovanje.

4021: LEGANES - ATLETIKO M, 20.45

(Fudbal, Španija 1)

Atletiko mora da pobedi Leganes kako bi održao korak sa Barselonom. Sve u svemu, Leganes je pobedio u prva dva kola Primere, a zatim vezao dva poraza, remi i konačno sa 2:0 pobedio Las Palmas. Atletiko je u prethodne dve utakmice sa Leganesom bio uspešni, ali ne treba zaboraviti ni 0:0 nerešenu partiju dva tima iz 2016. godine.

3006: HAMBURGER – VERDER, 18.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Dalekih godina, meč Hamburgera i Verdera smatran je derbijem. Sada su se stvari promenile, pa Hamburger gledamo kao ekipu koja je izgubila poslednje četiri utakmice, a pritom nije postigla gol. Verder na istom broju mečeva ima tri remija i jedan poraz. Na poslednjoj međusobnoj utakmici pobedio je Verder, a UG 3+ i GG utakmice su im konstanta još od 2015.

3371 GRASHOPERS – BAZEL, 19.00

(Fudbal, Švajcarska 1)

Grashopers sa poslednjih pet mečeva, od čega je jedan odigran u kup takmičenju ima tri pobede i dva remija. Bazel je imao evropske obaveze, a koliko je jak, govori podatak da je savladao Benfiku sa 5:0. Večeras gostujuća ekipa na poslednjih pet mešusobnih okršaja pobeđivala je Grashopers, a GG tip na njihov par je uz to dolazio na poslednje dve utakmice.

8430 SRBIJA - TURSKA, 18.30

(Odbojka, polufinale EP)

Naše devojke su do polufinala izgubile jedan jedini set - i to u grupi od Belgije - dok su se Turkinje na jedvite jade plasirale u drugu fazu, sa samo jednom pobedom, kao trećeplasirane. Ipak, sinoć su priredile prvorazredno iznenađenje kada su srušile Ruskinje (3:0), već viđene polufinalistkinje. To bi trebalo da bude dovoljno da Srbija maksimalno ozbiljno shvati predstojeći duel i dovrši započeto kako dolikuje, čime bi i medalju obezbedila.

