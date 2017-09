NAJAVA DANA (subota, 9. septembar): Kreće nokaut faza Evrobasketa! Siti - Liverpul, Hofenhajm - Bajern, a tu su i večiti

Lakše do iskusnih tipovanja uz statistički pregled najinteresantnijih događaja dana

7019: SLOVENIJA - UKRAJINA, 11.30

(Košarka, Evropsko prvenstvo)

Slovenci su sve mečeve Grupe A pregrmeli perfektno, da bi se u osmini finala ukrstili sa Ukrajincima koji u grupnoj fazi imaju tri poraza. Izgubili su od Litvanije sa 62:94, Italije 66:78, a na samom startu Evrobasketa savladali su ih Panceri sa 75:63. Pošto su Slovenci tukli Ukrajinu i uprijateljskom meču pre Evropskog prvenstva, i još četiri puta od 2013, nije teško zaključiti ko je u ovom meču apsolutni favorit.

7016: NEMAČKA - FRANCUSKA, 14.15

(Košarka, Evropsko prvenstvo)

Litvanci su pobedom protiv Pancera zaslužili prvo mesto u Grupi B, u kojoj je Nemačka izgubila i od Izraela. Francuzi su takođe izgubili od Slovenije sa 95:78, kao i od Finske na startu šampionata. U regularnom delu je bilo 72:72, a nakon produžetaka 84:86. Prijateljski meč sa Nemcima pre Evrobasketa dobili su Trikolori rezultatom 79:85.

7017: FINSKA - ITALIJA, 17.45

(Košarka, Evropsko prvenstvo)

Finska je šampion remija i izvačenja u produžetcima na Evrobasketu. Utakmice sa Poljskom i Francuskom rešili su u svoju korist nakon remija u regularnom toku. Italija je izgubila od Nemačke i Litvanije, ali Azuri mogu da se nadaju i u tradiciju okršaja sa Fincima. Naime, oni su ih poslednji put prijateljski pobedili u avgustu sa 75:70, što je ujedno deo tradicije koja traje već pet godina.

7018: LITVANIJA - GRČKA, 20.30

(Košarka, Evropsko prvenstvo)

Litvanci su Evrobasket avanturu otvorili porazom od ekipe Gruzije rezultatom 77:79. Do prvog mesta u Grupi B, stigli su pobedama protiv Izraela, Italije, Ukrajine i Nemačke. Grci su četvrti u Grupi A, što je proizvod poraza iz utakmica sa Finskom, Slovenijom i Francuskom. Uprkos tome, Grci se nadaju pozitivnom rezultatu budući da su Litvance savladali rezultatom 67:62 u pripremnom meču uoči velikog takmičenja.

2007: MANČESTER SITI - LIVERPUL, 13.30

(Fudbal, Engleska 1)

Liverpul je u prošlom kolu pobedio Arsenal sa čak 4:0, dok Mančester Siti ima za sobom pobedu od 1:2 iz meča sa Bormutom. Ipak, ne treba smesti s uma da su pre toga fudbaleri domaćina remizirali s Evertonom, a pre toga u prijateljskom meču izgubili od Đirone. Poslednji martovski susret Mančester Sitija i Liverpula okončan je GG tipovanjem, odnosno sa 1:1.

2001: ARSENAL-BORNMUT, 16.00

(Fudbal, Engleska 1)

Tobdžije su u meču s Liverpulom pokazale činjeničnu nemoć, dok su gosti nesrećno ostali bez prvog boda u ovoj sezoni. Zato se očekuje da Bormut zatvorenomom igrom pokuša da sačuva mrežu, možda da pokuša reprizu međusobnog okršaja iz januara, kada su kod kuće sa Tobdžijama stigli do remija od 3:3. Pošto je ta utakmica presedan u međusobnim odmeravanjima koja po pravilu dobija Arsenal, ne bi trebalo očekivati ponavljanje istorije ili goleadu.

2010: STOUK - MANČESTER JUNAJTED, 18.30

(Fudbal, Engleska 1)

Posle trećeg kola Premijer lige, Mančester junajted je jedini tim koji može da se pohvali maksimalnim učinkom. Stouk je u drugom kolu priredio iznenađenje Arsenalu, ali je posle odigrao 1:1 sa VBA. Isti rezultat je zabeležen i na poslednja dva susreta Stouka i Mančestera, dok je na četiri od pet poslednjih okršaja dva tima dolazilo je 0-2 gola. Statistika kaže i da su se GG remi partije desile u tri navrata.

3001: HOFENHAJM - BAJERN, 18.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Bajernov perfekcionizam u prva dva kola vidi se kroz pobede iz mečeva sa Leverkuzenom i Verderom iz Bremena. Hofenhajm je takođe pobedio Verder minimalcem, dok se sa Leverkuzenom sve završeno rezultatom 2:2. Poslednja četiri susreta Hofenhajma i Bajerna završena su sa 0-2 gola, dok je na poslednjih pet mečeva tim iz Minhena slavio tri puta. Hofenhajm je pobedio jednom, isto toliko puta je bilo nerešeno.

2704: JAVOR – CRVENA ZVEZDA, 19.00

(Fudbal, Srbija 1)

Duel u Ivanjici za Crvenu Zvezdu deluje kao usputna stanica, budući da su Beograđani do sada šest puta uzastopno pobeđivali Javor. Pošto domaćin do sada ima pet ligaških poraza i po jedan remi i pobedu, ne bi trebalo razmišljati o prevelikoj neizvesnosti. Ivanjičani su do sada pobedili jedino čačanski Borac koji je do sada nizao kiks do kiksa. Na poslednja četiri meča Zvezde i Javora dolazilo je 3+.

2705: PARTIZAN - MLADOST L, 21.00

(Fudbal, Srbija 1)

Dragačevci su tradicionalnio gubitnici u susretima s timom iz Humske. O tome govori i gol razlika od 34:2 u korist Partizana. Da je Partizan u odnosu na Mladost dominantna sila, govori i podatak da su Beogarđani u poslednjem kolu prošle sezone savladali večerašnje goste sa 5:0. Mladost je uz to poražena na svim gostovanjima od početka sezone.

4004: VALENSIJA - ATLETIKO MADRID, 16.15

(Fudbal, Španija 1)

Derbi trećeg kola Primere, Valensija dočekuje posle pobede iz utakmice sa Las Palmasom, i remija s Realom pri rezultatu 2:2. Atletiko Madrid je pobedio Las Palmas sa 1:5, a nerešeno igrao sa Đironom sa po dva gola u obe mreže. Atletiko je pobedio Valensiju na poslednja četiri međusobna susreta. Na ukupno pet okršaja, tri puta je došlo 3+, a isto toliko puta je prošla i GG igra.

4001: BARSELONA - ESPANJOL, 20.45

(Fudbal, Španija 1)

Barselona u derbi sa Espanjolom ulazi sa impresivnom statistikom. Od 166 međusobnih okršaja u Primeri, Barsa je dobila 96. Domaćin je uz to slavio i na poslednjih pet susreta s Espanjolom, a postignuto je u proseku 3,2 gola po meču. Barselona i Espanjol su poslednje dve utakmice u Primeri odigrali sa 0-2 gola, s tim što večerašnji gosti nisu na tim mečevima zabeležili pobededu.



7628: MEDISON KIZ – SLOUN STIVENS, 22.00

(Tenis, US Open)

Biće to tek drugi međusobni susret dve nade američkog tenisa. Taj jedini put kada su ukrstile rekete Medison i Sloun, inače odlične prijateljice, slavola je Stivensova. Ovaj put Kizova je favorit, pre svega zato što zaista igra odlilno, možda i najbolje na turu. Ne verujemo da će biti dugačak meč, ma koliko bio važan.