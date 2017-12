NAJAVA DANA (utorak, 12. decembar): Fudbalski maraton od Bundeslige do Kupa Italije… Košarkaški tip dana tražimo u Evrokupu!

Pogledajte statističku analizu najinteresantnijih parova dana, pa prionite na tipovanja

3002: MAJNC – DORTMUND, 20.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Majnc je za vikend uspeo da odigra nerešeno sa Lajpcigom (2:2) i dočekuje ovaj meč sa solidnom dozom samopouzdanja. Ipak, ostvarili su samo jednu pobedu na sedam poslednjih utakmica i samo ih bod deli od zone ispadanja. Dortmund nema pobedu u Bundesligi još od septembra. Nakon poraza od Verdera kod kuće (1:2) njihov niz bez pobede sada iznosi osam utakmica (pet poraza i tri remija). Prethodni međusobni duel odigrali su januaru kada je bilo 1:1, a četiri pre toga Dortmund je dobio.

3001: VOLFZBURG - RB LAJPCIG, 18.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Volfzburg se polako ali sigurno penje na tabeli uz gomilu nerešenih ishoda (9 od 15 mečeva). Ostvarili su samo tri pobede čitave sezone, a kod kuće ih je još teže dobiti. Zapravo to je jedino Dortmundu pošlo za nogom na startu sezone. Remi sa Majncom (2:2) povećao je Lajpcigov zaostatak za vodećim Bajernom na osam bodova, a to im je treća utakmica u Bundesligi u kojoj nisu trijumfovali. Da stvari budu teže po njih, Šalke, M’gladbah, Leverkuzen i Hofenhajm „dišu im za vratom“. Kako bi sačuvali mesto koje vodi u LŠ, moraju da pobede. Prošle sezone oba međusobna duela dobio je tim koji je bio gostujući i to rezultatom 1:0.

2002: HADERSFILD – ČELSI, 21.00

(Fudbal, Engleska 1)

Rani gol Marka Arnautovića bio je dovoljan Vest Hemu da nanese Čelsiju prvi poraz još od oktobra. Prethodno, Konteova ekipa neporažena je na sedam mečeva uz šest pobeda i jednim nerešenim rezultatom. Plavci su trenutno na trećem mestu gde ih tri boda dele od Mančester Junajteda koji je drugi i moraju da pobede kako bi održali bilo kakve šanse za osvajanje titule. Hadersfild je savladao Brajton sa 2:0 kod kuće i prekinuo niz od četiri uzastopna poraza. Nalazi se na 11. mestu i može da igra malo opuštenije jer se udaljio od opasne zone na pet bodova. Takođe, izgubio je samo jednu od poslednje četiri utakmice kod kuće gde je krajem oktobra bio bolji od Mančester Junajteda. Jedina dva prethodna duela ova dva rivala imala su u okviru FA kupa 2006. Oba je Čelsi dobio.

5058: MONAKO – KAEN, 21.05

(Fudbal, Francuska 1)

Monako može da se usredsredi na Ligu 1 posle ispadanja iz Lige šampiona gde je sa 5:2 deklasiran od Porta. Ipak, problemi za njih se nastavljaju. Za vikend su na jedvite jade dobili ekipu Troe sa 3:2 i to golom u 88. minutu. Ovo im je druga pobeda u nizu i sada su na trećem mestu tabele gde dele bodove sa ekipom Liona. Kaen je deveti i na poslednjih pet mečeva ostvario je jednu pobedu, dva remija i dva vezana poraza od Liona i Tuluza u prošlom kolu. Prethodni duel u oktobru Monako je dobio sa 2:0, a Kaen je prethodni put pobedio Kneževe 2013. godine

1003: INTER – PORDENONE, 21.00

(Fudbal, Kup Italije)

Ovaj Kup meč Inter dočekuje kao vodeći tim u Seriji A zahvaljujući remiju bez golova sa Juventusom, a odgovarao im je i ishod duela Napoli - Fjorentina koji je takođe završen bez golova. Pordenone je petoplasirani tim u Seriji C u kojoj je nanizao veliki broj nerešenih ishoda. Pre dve nedelje savladao je Kaljari na gostovanju sa 2:1 takođe u kup takmičenju. Ipak, teško da može tako nešto da ponovi na Đuzepe Meaci.

7922: GALATASARAJ – BUDUĆNOST, 18.00

(Košarka, Evrokup)

Podgoričani su na sedam Evrokup utakmica ostvarili četiri pobede, dok turski tim trenutno u svom skoru ima samo dve pobede i negativnu koš razliku od 542:564. Trebalo bi se setiti i da je Budućnost u Evrokupu u oktobru već porazila Galatu sa 87:78, što je ukupno druga pobeda Crnogoraca protiv Turaka koji su pred Podgoričanima poklekli i 2008. godine.

7951: ZENIT - ASVEL LION, 18.00

(Košarka, Evrokup)

Obe ekipe u Evrokup takmičenju imaju po četiri pobede i tri poraza. Zenit trenutno barata sa negativnom koš-razlikom od (603:618), dok Lion na parket iznosi pozitivan učinak od 593 postignuta i 564 primljena poena. Poslednji međusobni okršaj u oktobru, dobio je Lion sa (88:85), i tako na izvestan način stekao psihološku prednost koja bi timu mogla da donese određen stepen sigurnosti na gostujućem parketu.

7960: ALBA – LIMOŽ, 20.00

(Košarka, Evrokup)

Berlinska Alba je u sedmom kolu izgubila od kubanjske Lokomotive sa (84:89). Za domaćina je ovo tek drugi poraz u Evrokupu, dok je Limož posle dva vezana poraza napokon uspeo da slavi protiv Bilbaa. Poslednji međusobni susret sa Limožom, Berlinci su dobili sa (65:73), što je ukupno treća pobeda večerašnjeg domaćina u istoriji susretanja sa Francuzima.

7510: DETROIT – DENVER, 01.00

(Košarka, NBA)

Detroit je u mračnoj seriji od šest vezanih poraza, dok Denver na poslednjih pet NBA utakmica ima dve pobede i tri poraza. Poslednja izgubljena utakmica Denvera protiv Indijane zabeležena je krajnjim ishodom (126:116), i to nakon produžetaka, s rezultatom (114:114) u regularnom delu utakmice. Gledajući međusobni skor ekipa, Detroit je je od poslednjih pet međusobnih susreta sa Denverom dobio tri.

7942: FRANCUSKA Ž - CRNA GORA Ž, 17.30

(Rukomet, Svetsko prvenstvo za žene)

Crnogorke su u osmini finala Svetskog prvanstva savladale srpske rukometašice sa (29:31). Francuska je od Mađarske bila bolja rezultatom (29:26), ali ne treba zaboraviti ni da je Francuska u tri navrata, počev od 2013. bila bolja od Crne Gore koja je poslednji put od večerašnjeg rivala poražena pre dve godine rezultatom (34:23).

