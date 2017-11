Najbolji trener na najboljeg igrača: Padaju kvote, neka pljušte golovi!

Ako se na nekom meču očekuju golovi, onda je to na ovom

Prošle sezone topovsko meso u Seriji A, ove ljuti rivali u Seriji B i kandidati za najviši plasman. Iako to trenutna tabela ne govori, okršaj Peskare i Palerma je jedan od derbija cele sezone u Seriji B.

Sicilijanci su na dobrom putu da se vrate u elitu, drže prvo mesto na tabeli, ali Delfini su podbacili u dosadašnjem delu sezone. Peskara je trenutno na 12. poziciji na tabeli pošto je ušla u seriju loših rezultata. Delfini imaju samo tri pobede na poslednjih deset mečeva. Međutim, u takmičenju kao što je Serija B gde prvog i 14. na tabeli razdvaja samo pet bodova, sve se okrene za čas i sve je moguće. Samo dve pobede i Peskara će opet biti u vrhu.

Biće ovo okršaj i dve zvezde Serije B: Trenerske i igračke. Na klupi Peskare sedi legendarni Boem - Zdenjek Zeman. Napad Palerma predvodi sjajni Makedonac Ilija Nestorovski, igrač za Seriju A i najbolji napadač drugoligaškog karavana.

I kao što to obično biva sa Zemanovim ekipama, i ovde će se igrati na gol više. Čim Zeman preuzme neku ekipu, kladionice ekspresno moraju da obaraju kvote na golove. Njegovi timovi uvek igraju totalni fudbal, ultraofanzivno i goleade su standardna pojava. Setite se samo Fođe pre nekoliko godina kada su kvote na 3+ na njenim mečevima u Seriji C bile i 1,4 ili 1,35. Ili onog fenomenalnog Lećea sa Vučinićem i Božinovim koji je završio deseti na tabeli sa napadom koji je postigao 66 golova i od kojeg je samo šampion Juventus bio najefikasniji (67). Doduše, imali su i najgoru odbranu Serije A sa 73 primljena gola. Ali to je Zeman i to je njegov fudbal. Napadačkom fudbalu i duvanu će ostati veran dok diše.

Zato je 3+ na ovom meču u MOZZART kladionici 1,60, dok je na ostalim duelima Serije B uglavnom od 1,90 do 2,15. Zato je 4+ na meču Peskara - Palermo 2,50, a na ostalim mečevima od 3,50 do 4,00. Što su normalne kvote za tvrdo takmičenje kao što je Serija B gde goleade nisu česta pojava. Ali Zeman je fudbalski incident u Italiji koji ostaje veran svom stilu i filozofiji. Na 12 utakmica Peskare je ukupno viđeno 42 gola.

Pre nekoliko godina Zeman je sa Peskarom pravio čuda u Seriji B, obezbedio joj senzacionalan plasman u Seriju A i zadužio Italiju jer je lansirao trojicu mladih igrača koji su danas zvezde italijanske reprezentacije. Zeman je bio taj koji je otkrio Marka Veratija, Ćira Imobilea i Lorenca Insinjea, dao im šansu da igraju i promovisao ih u glavne igrače tima iako su bili neiskusni klinci. A Serija B nije takmičenje za žutokljunce, već za preiskusne i namazane koji znaju svaku krivinu i bolje biju nego što igraju fudbal.

Isti zadatak Zeman ima i ove sezone. Već je lansirao neke 18-godišnjake poput Kaponea, Karara, Kulibalija, Kanutea... Ali tu su i veterani poput Kode, Kampanjara, Stendarda i Bova sa ogromnim iskustvom iz Serije A kako bi izdržali teret koji trpi svaka defanzivna linija Zemanovih ekipa.

Ovi prekaljeni defanzivci će večeras imati zadatak da kako znaju i umeju zaustave makedonsku gol mašinu Iliju Nestorovskog koji je drugi strelac lige sa osam golova, ali po mnogima i najbolji i najvredniji igrač takmičenja.

Pravo je čudo kako je Palermo zadržao Nestorovoskog prošlog leta pored mnogoborjnih ponuda iz Serije A i inostranstva. Ali ako ih vrati u ligu, ispostaviće se da je to bio pravi potez. Bez njega bi im šanse bile male i ko zna kada bi se klub opet oporavio i vratio u Seriju A. Za sada im dobro ide...

Zemanovom timu je pobeda neophodnija, ali i Palermo takođe ima pritisak. Naime, Rosaneri u sledećem kolu za sedam dana neće moći da računaju na Nestrovoskog i nekolicinu igrača koji su pozvani u reprezentacije pa je ovo prilika da obezbede bodove pred rizik sa okrnjenim sastavom u narednom kolu protiv Ćitadele.

Palermo je favorit večeras, ali Zeman voli ovakve ispite. Jedino što ne može da nas iznenadi u ovom dvoboju goleada. To se podrazumeva. Teletekst i livescore bi večeras mogli da "pregore" blinkajući zbog dešavanja sa Adrijatika.

Serija B - 13. kolo

Petak:

20.30: (2,40) Peskara (3,30) Palermo (2,75)

Subota:

15.00: (2,45) Breša (3,00) Venecija (2,95)

15.00: (1,90) Karpi (3,30) Askoli (4,00)

15.00: (1,65) Ćitadela (3,60) Ternana (5,10)

15.00: (2,25) Virus Entela (3,20) Ćezena (3,10)

15.00: (2,30) Fođa (3,30) Kremoneze (2,90)

15.00: (1,85) Frozinone (3,35) Parma (4,10)

15.00: (1,95) Novara (3,30) Pro Verćeli (3,80)

15.00: (2,45) Salernitana (3,20) Bari (2,80)

Nedelja:

17.30: (1,55) Empoli (3,70) Specija (6,00)

Ponedeljak:

20.30: (1,95) Peruđa (3,45) Avelino (3,60)

