Najtužniji nedeljni kadar - Miha naterao kolegu da zaplače (FOTO)

Jedan od trenutaka koji je obeležio vikend za nama...

Peskara će ispasti iz Serije A, to je poznato već nekoliko nedelja unazad, ali i kada se tone to bi trebalo da izgleda dostojanstveno, a ne ovako kako to rade izabranici Masima Oda. Niz bez pobede danas je produžen na 24 utakmice, no ono što je možda i gore od toga jeste način na koji je utakmica izgubljena. U prošlom kolu šest primljenih komada od Lacija, danas pet od Mihajlovićevog Torina.

Što je mnogo - mnogo je.

Svestan je toga i Masimo Odo, koji je pri rezultatu 5:0 uslikan na klupi očiju punih suza. Delovalo je kao da će svakog časa da zaplače. Da li je na kraju i pustio suzu ne znamo, ali ovo je svakako jedan od kadrova koji će obeležiti vikend za nama...

Inače, italijanski mediji pišu da je Odo podneo usmenu ostavku, a da će o njegovoj daljeoj sudbini predsednik kluba odlučiti u ponedeljak.