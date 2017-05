Najveći prevaranti - Čelsi, Totenhem, Bejl i Zaha! Najpošteniji - Bornmut, Lester, Midlzbro...

Na neslavnoj listi se nalaze i dvojica srpskih reprezentativaca

Engleski fudbal drži do fer-pleja. To niko ne može da ospori Ostrvljanima. Ali kao i svugde, i tamo postoje oni koji bi do uspeha na prevaru i to im često prođe. Međutim, takve stavri se ne smatraju vrlinom u Engleskoj za razliku od Španije, Italije ili Srbije, već se glasno kritikuju i osuđuju u javnosti.

Zato se na Ostrvu digla bura posle sramotnih penala u korist Mančester Junajteda i Totenhema. Zahvaljujući oskarovskoj glumi Markusa Rašforda, Mančester Junajteda je došao do jedinog gola na meču protiv Svonsija. Mladi Englez je za Oskara odglumio pad u šesnaestercu Labudova iako ga niko nije nije dohvatio. Sudija je naseo i Junajtedu je poklonjen jedanaesterac.

Nešto slično se desilo na londonskom derbiju između Totenhema i Arsenala. Hari Kejn je teatralnim padom prevario sudiju koji ga je častio penalom. Kejn je dobru glumu pretvorio u gol za 2:0 udarcem sa bele tačke.

Engleze to još više boli jer su Kejn i Rašford mlade zvezde tamošnjeg fudbala i reprezentacije i daju loš primer deci čiji su idoli.

Rašfordova i Kejnova gluma je naterala precizne statističare da izbroje koliko se u Premijer ligi glumi i koliko žutih kartona je podeljeno za simulaciju. Od početka sezone 2012/13 do danas.

Konačan rezultat nije iznenađujući. Na vrhu ove nečasne liste je Čelsi za čije igrače se često isticalo da pokušavaju da prevare sudije. Čak 14 žutih lartona su Plavci dobilli zbog simuliranja za nepune četiri sezone. Naravno, Dijego Kosta je prvi na listi, ali ni približno ubedljivo kao što se moglo očekivati. Španac rođen u Brazilu je dobio tek dve javne opomene zbog simuliranja. A koliko je tek puta prevario sudije, a da to oni nisu videli...

Posle Čelsija, na listi sledi Totenhem. Zahvaljujući najnepoštenijem fudbaleru Premijer ligi za prethodne četiri godine - Geretu Bejlu! I to zbog samo jedne sezone?! One poslednje pred odlazak u Real, u kojoj je Velšanin dobio čak četiri žuta kartona zbog simuliranja!

Od aktivnih igrača u Premijer ligi, jedini fudbaler kojeg su sudije pribeležile više od dva puta zbog simuliranja je Vilfrid Zaha iz Kristala Palasa. Po dva puta su u glumi „uhvaćeni“ Anhel Ranhel, Ešli Jang, Adnan Januzaj, Rahim Sterling, Jaja Ture, Džejms Mekartur, Maruan Šamak, Ros Barkli, Danijel Staridž...

Prema ovoj listi, najpoštenijim klubom bi se mogli nazvati fudbaleri Bornmuta koji su zbog glume zaradili samo jedan žuti karton. Isto kao njihove kolege iz Lestera, Vigana, KPR-a, Kardifa, Redinga, Njukasla i Midlzbroa. Ali treba istaći da niko od njih nije proveo sve četiri uračunate sezone u Premijer ligi.

Na neslavnoj listi se nalaze i dvojica srpskih reprezentativaca: Dušan Tadić i Branislav Ivanović.

Bornmaut – 1 žuti karton szbog simuliranja penala (Adam Smit)

Reding – 1 (Adam Le Fondre)

Vigan – 1 (Džejms Mekarti)

Njukasl – 1 (Šola Ameobi)

Lester – 1 (Džejmi Vardi)

Kardif – 1 (Džordon Mač)

Midlzbro – 1 (Gaston Ramirez)

KPR – 1 (Stefan Mbija)

Hal – 2 (Ahmed Elmohamadi, Robi Brejdi)

Barnli – 2 (Deni Ings)

Fulam – 2 (Luis Holtbi, Brajan Ruiz)

Norič – 2 (Enthoni Pilkington, Bredli Džonson)

VBA – 3 (Stefan Sesenjon, Sebastijen Pokonjoli, Šejn Long)

Votford – 4 (Stefano Okaka, Nordin Amrabat, Aleks Njom, Valon Behrami)

Vest Hem – 4 (Modibo Maiga, Stjuart Dauning, Aron Krezvel, Manuel Lansini)

Sautempton – 5 (Šejn Long, Dušan Tadić, Adam Lalana, Sadio Mane, Morgan Šnajderlin)

Aston Vila – 5 (Gabrijel Agbonlahor, Grent Holt, Karles Hil, Džordan Aju, Karim El Ahmadi)

Svonsi – 5 (Anhel Ranhel (2), Ki Sung Jung, Leroj Fer, Ben Dejvis)

Arsenal – 5 (Načo Monreal, Olivije Žiru, Aleksis Sančez, Dani Velbek, Santi Kazorla)

Stouk – 6 (Čarli Adam (2), Bojan Krkić, Viktor Mozes, Marko Arnautović, Erik Piters)

Liverpul – 6 (Danjiel Staridž (2), Bred Smit, Luiz Suarez, Džordan Henderson, Filipe Koutinjo)

Mančester Siti – 7 (Rahim Sterling, Jaja Ture (po 2), Mario Baloteli, Serhio Aguero, Leroj Sane)

Mančester Junajted – 7 (Ešli Jang, Adnan Januzaj (po 2), Pol Pogba, Antonio Valensija, Ander Erera)

Sanderlend – 8 (Emanuele Đakerini (2), Deandre Jedlin, Patrik van Anholt, Stiven Flečher, Džek Rodvel, Dankan Votmor, Džejms Meklin)

Everton – 8 (Ros Barkli (2), Lejton Bejnes, Lion Osman, Đerar Deulofeu, Kevin Miralas, Filp Nevil, Džejms Mekarti)

Kristal Palas – 11 (Vilfrid Zaha (3), Džejms Mekartur, Maruan Šamak (po 2), Janik Bolasi, Glen Mari, Džerom Tomas, Kristijan Benteke)

Totenhem – 11 (Geret Bejl (4), Dele Ali, Androz Taunzend, Jan Fertongen, Klint Dempsi, Naser Šadli, Dani Rouz, Musa Dembele)

Čelsi – 14 (Dijego Kosta, Oskar, Sesk Fabregas (po 2), Fernando Tores, Branislav Ivanović, Cezar Aspilikueta, Falkao, Vilijan, Majkl Esijen, David Luiz, Pedro)

