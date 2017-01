Najveći transfer u Engleskoj ove zime: Šnajderlin od 26.000.000 evra!

Naravno, misli se na dosadašnji deo zimskog prelaznog roka, gde isključujemo Sitijevu kupovinu Gabrijela Žezusa za 32.000.000 evra, što je završeno još letos

Veličina slova A A A

Ne miri se Žoze Murinjo sa činjenicom da je izgubio jednog vezistu iz rotacije, ali Morganu Šnajderlinu mnogo se žurilo da napusti Old Traford i zatvori jedno nesrećno poglavlje. Zato je danas, pošto je zvanično i predstavljen kao novi fudbaler Evertona i rekao da se nada jednoj uspešnoj i srećnoj saradnji.

A sada više nema ni trunke sumnje - Šnajderlin je Evertonov do juna 2021. godine za sumu od 22.000.000 evra. Što bi, kada se uključe razni dodaci i klauzule, trebalo da naraste do 26.000.000 evropskih novčanica u budućnosti.

"Everton je veliki klub, sa dubokom istorijom. Oduvek sam voleo atmosferu na Gudison Parku i uživao sam kad god sam igrao pred navijačima Evertona. Jedva čekam da zaigram i predstavljam ovaj klub. Sa Evertonom želim uspeh", poručio je francuski defanzivni vezista u prvom obraćanju pošto je parafirao ugovor.

Šnajderlin napušta Mančester junajted samo godinu i po dana pošto je na Teatar snova stigao iz Sautemptona za 35.000.000 evra. Na Gudisonu će obnoviti saradnju sa Ronaldom Kumanom, sa kojim je uspešno radio još iz vremena kada su obojica bili u Sautemptonu. Gde je Šnajderlin i pružao najbolje partije u dosadašnjoj karijeri.

"Kuma je trener sa kojim volim da radim, koga dobro poznajem i znam da on može da izvuče najbolje iz mene. On je jako dobar trener i oduvek je bio dobar prema meni. Zato i volim da igram fudbal koji on forsira".

Everton je tako stavio šapu na najveću kupovinu među engleskim klubovima ove zime, odnosno - otkako je počeo prelazni rok u 2017. godini. Dosadašnji rekord držao je Lester kupovinom Vilfreda Ndidija iz Genka za oko 17.000.000 evra.

Sve vesti sa transfer pijace možete pronaći u dnevnom blogu TRANSFERI UŽIVO, ili klikom na tag ZIMSKI PRELAZNI ROK 2017.

(FOTO: Via Twitter / evertonfc.com)