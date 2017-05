Napoli? Mi smo sanjari, imamo manje plate od mnogih u Italiji! Davali su nam peto mesto, sad kukaju što smo treći

Kako protiv Juventusa i šta se to krije u Lurdu? Otvoreno, o svemu - Mauricio Sari

Malo kada Mauricio Sari je govorio je otvoreno, bez ustezanja. Bilo je i takvih momenata, ruku na srce, ali više se trener Napolija trudio da ćuti i radi svoj posao. Ali, posle trijumfa nad Interom Sariju se „razvezao“ jezik, zbog čega je opušteno govorio o svemu. O Napoliju, Romi, Interu, Juventusu, platama u Seriji A, onima koji ga nerviraju, ali i najvećim dnevnim novinama u Italiji, jer su mu posebno stali na žulj.

Ali, prvo o samoj utakmici i činjenici da je Napoli mogao do ubedljivije pobede.

„Jedna od stvari koje mi se nisu dopale jeste ta što smo postigli samo jedan gol. Pošto smo svorili toliko šansi, morali smo da overimo pobedu mnogo ranije. Jer, Inter je s njegovim šampionima u timu mogao da postigne gol u svakom trenutku“, prokomentarisao je Sari i nastavio:

„Srećom, dobro smo se branili i uspeli da zaustavimo Inter. Tako da je i 1:0 bilo dovoljno, ali samo zasad“.

Mnoge novinare interesovalo je zašto je Sari u prvi tim stavio Pjotra Zjelinskog i Amadua Dijavaru pre Alana i Žoržinja?

„Sve je do toga koliko želite da vam tim bude fizički jak, posebno u mečevima gde ne možete da imate posed lopte od 65 ili 79 odsto. Inter je bio taj koji je želeo da drži loptu u svom posedu, zato sam izabrao Dijavaru. U dobroj je formi, kao i Zjelinski. Ali, morao sam da ga ostavim u svlačionici već na poluvremenu jer je imao jake glavobolje“.

Napoli se sada potpuno vratio u život i borbu za drugo mesto na tabeli, koje vodi direktno u Ligu šampiona. Posle Rominog ubedljivog poraza od Lacija razlika iznosi samo jedan bod, s tim što Vučica do kraja sezone ima utakmice protiv Milana i Juventusa. Sari je uveren da Napoli može do „čarter leta“ za Ligu šampiona.

„Situacija i dalje nije u našim rukama. Jer, ako Roma pobedi u svim utakmicama, mi tu ništa ne možemo. Bili smo dobro motivisani protiv Intera, u drugom delu sezone smo rame uz rame sa Juventusom“.

Sari je potom 'bocnuo' kritičare.

„Trijumfom protiv Intera oborili smo istorijski rekord Napolija po broju pobeda na gostovanjima. Za tim koji nije ostvario pun potencijal, nismo tako loši. Ali, osećamo da smo bespotrebno bacili neke bodove i to na glup način. Ali, moramo da smanjimo greške i to je nešto na čemu ćemo raditi“.

Na pitanje - kako protiv Juventusa u borbi za titulu? - usledio je odgovor koji će baciti mnoge na razmišljanje...

„Da li da odemo u Ludr (mali, turistički grad u Francuskoj prim. aut)? To bi možda pomoglo. To je pitanje koje se odnosi na mnoge klubove. Pre starta sezone mnoge dnevne novine u Italiji su nam predviđale da ćemo biti najviše peti, a nekoliko meseci kukaju zato što smo treći i kažu da je to šokantno. Tako se, praktično, svađaju sami sa sobom“.

A onda i o tome ko je gde na fudbalskoj karti Italije. Bar u finansijskom smislu.

„Naše plate su manje od mnogih drugih klubova u Italije. Mi smo sanjari. Gubili smo bodove protiv timova s mnogo manjim platama od naših, ali smo pobeđivali i protiv onih s mnogo više novca. Mene mnogo više brine onaj prvi slučaj. Ali, na primer, Atalanta je apslolutno zaslužila bodove koje je uzela protiv nas, igrala je mnogo bolje. U ostalim utakmicama leži problem“.

Usledilo je i pitanje da li je Sari zadovoljan sezonom kakva jeste?

„Već su me to pitali mnogi. Odgovorio samo da ću o tome govoriti 30. avgusta. Iskreno, muka mi je da odgovaram na ta pitanja. Ako znate nešto što ja ne znam, onda mi recite i prestanite da mi dosađujete“, zaključio je Sari, uz osmeh.

(FOTO: Action Images)