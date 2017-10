Nasrijeva ispovest: Kada sam mogao da umrem nikoga nije bilo tu…

Nekadašnji reprezentativac Francuske o teškim životnim trenucima

Samir Nasri će po završetku karijere ostati velika misterija svetskog fudbala. Mnogi su mu predviđali veliku karijeru, ne može se reći da je nije ostvario, ali će ipak ostati na tome da je mogao mnogo više.

On to ni sam ne krije u svojim izjavama, svestan da je mnoge strvari morao da odradi znatno drugačije.

„Mogao sam da budem bolji igrač, u određenim fazama svoje karijere nisam bio dovoljno profesionalan. Ne mislim na utakmice i trening, tu sam uvek bio dobbar, već na način života“, rekao je Nasri za Kanal plus.

Bivši francuski reprezentativac govorio je o događaju koji mu je promenio pogled na život.

„Tokom moje poslednje godine u Marselju bio sam 10 dana u bolnici zbog meningitisa i video pravo lice života. Kada sam bio Princ Marselja i igrao sezonu u kojoj sam postao reprezentativac svi su bili iza mene, ali kada sam bio bolestan, u situaciji kada sam mogao da umrem, nikoga nije bilo tu”.

Odlazak u Antaliju je sasvim sigurno korak unazad za 30-godišnjeg vezistu.

„Igrao sam 13 sezona na najvišem nivou, ali morao sam da presečem i odem negde drugde”, rekao je Nasri.

(FOTO: Action images)