Nasumično nabacane ludorije zbog kojih smo se u 2016. valjali po podu

Glume: Van Gal, Ronaldo, Desaji, ceo tim Lestera...

Biznis jeste, ali sa neskrivenom namerom da zabavi široke narodne mase. I još uspeva, iako ćemo svi priznati da je novac u fudbalu postao previše važan. Ali kad se slika pojavi kao hipnotisana gomila gledaćemo u ekran. I baš zbog toga ovoliko sporta, fudbala pre svega, nikada nije bilo u ovako obimnoj ponudi. U tom moru informacija brzo se i zaboravlja, pa je red da se još jednom podsetimo šta smo sve gledali u 2016. godini.

Ne samo kad su bitke za trofeje u pitanju. Već i kad je u pitanju smešna strana fudbala. Pa da krenemo. Bez bilo kakvog reda.

Doček reprezentacije Islanda posle plasmana u četvrtfinale Eura zahvaljujući pobedi nad Engleskom. Ovo nije smešno, ovo je da se naježiš. Ali nam jeste navlačilo osmeh na lice.

Slavljenička žurka Lester Sitija u kući Džejmija Vardija. Čelsi je upropastio veče gradskom rivalu Totenhemu, Vesa Morgana su saigrači pijanog vukli po podu. Jednom se živi.

Pamtiće Eder to finale Eura, ali ko zna? Možda ćemo ga kroz koju deceniju pominjati i kao meč na kome je počela trenerska karijere te 2016. najboljeg igrača sveta Kristijana Ronalda.

Nisu tada još to znali u Monaku, ali pogodak Kamila Glika u 94. minutu susreta sa Bajerom utabao je Kneževima put do plasmana u osminu finala Lige šampiona. I retko ko se tom golu obradovao koliko legendarni Marsel Desaji. On ga sigurno neće zaboraviti. Uostalom, sasvim slučajno snimio ga je.

Desaji će pamtiti gol protiv Monaka, mi ćemo pamtiti plemenitu želju RKC Valvajka da vaskolikom pučanstvu približi značaj onoga što u katoličkom svetu zovu Dan zaljubljenih . Na originalan način - mankenkama u donjem vešu. Amin!

Come aumentare presenze allo stadio e ascolti TV? Entrare in campo con modelle in lingerie, come #RKC e #Emmen ieri pic.twitter.com/zhjFjhHvVI — Il Calcio Olandese (@calcio_olandese) February 13, 2016

I dok su u Holandiji padali na teme zbog zanosnih lepotica, Luj van Gal je to činio zbog - Aleksisa Sančeza. Ima on i objašnjenje.

Luj van Gal se dakle loži na svađe sa sudijama. Kristiano Ronaldo se loži na sopstvene trbušnake. Ili kako je to baš nedavno rekao legendarni Oliver Kan: "U poslednje vreme više gledam Ronaldove trbušnjake nego ženine grudi". Inače, ako niste znali, Ronaldo ima i brata blizanca u holandskom drugoligašu Almereu. Samo on nema "siks pek", nego celo bure.

Hrabar ovaj momak, nema šta. Ne boji se da ispadne budalast. Kao ni Alan Pardju uostalom

Hrabar je i selektor Nemačke Joahim Lev. Ovo je nehigijenski po toliko osnova.

Lev je uostalom odavno hit na društvenim mrežama. Doduše, ni izbliza kao što je Vil Grig bio tokom Eura.

Evropsko prvenstvo je, inače, bilo veoma uspešno za neočekivane polufinaliste iz Velsa. A onda se u kvalifikacijama za Mundijal u Rusiji sve pokvarilo.

Pokvario se i plan Hadersfilda za susret sa Šefild Venzdejom. "Krivica" Rosa Valasa, koji je "razbio šifru" i domogao se tajnih podataka.

Da je ovakav lukav plan uspeo, recimo, Seltiku protiv Borusije ništa ne vi vredelo. Škoti svejedno ne mogu da izgovore ni Menhengladbah.

Ali dobro, dešava se da na fudbalskom terenu dođe do nesporazuma. Eto, ovaj fudbaler Piterbora je umislio da mu je redar saigrač.

Nije to ništa, fudbaleri Rozenborga su posle osvajanja norveškog Kupa umislili da im je trofej devojka.

Put some clothes on, lads! Rosenborg players celebrate title success by getting NAKED with trophy https://t.co/41iaaUJ4MW pic.twitter.com/oWlF91b7Is — $$P (@SeyiPeters_) November 10, 2016

Sa druge strane, Milan "Lemi" Đuričić iz beogradske Lokomotive je umislio da gol ne može da se promaši sa manje od metra razdaljine. Iskreno, mislili smo i mi dok nam Lemi nije objasnio.

Jer u fudbalu sve je moguće. Zato ga i volimo..