Naučio Makabi da nije smeo da provocira Zvezdu

Naterao je ovosezonski branilac triple krune igrače Makabija da progutaju svoj ponos, ujedno i pristalice nekadašnjeg šampiona Evrope da progutaju svoje reči, izgovorene pre tek nešto više od četiri godine

Grmele su tribine zdanja u Bulevaru Zorana Đinđića od pesme navijača Crvene zvezde, pošto su njihovi miljenici trijumfalno okončali tesan i neizvesan dvoboj protiv Makabija. Delom od uzbuđenja zbog druge pobede u Evroligi, delom i zbog toga što su hteli da podsete izraelskog velikana - ko je Crvena zvezda zapravo.

"Who the fu.k are you (Ko ste vi, je...e)", orilo se Kombank Arenom dok su pokunjeni košarkaši Makabija napuštali parket, svesni da su mogli više. Ali, četa Dušana Alimpijevića imala je drugačije planove.

Pravo lice Džejmsa Feldina

Naterao je ovosezonski branilac triple krune igrače Makabija da progutaju svoj ponos, ujedno i pristalice nekadašnjeg šampiona Evrope da progutaju svoje reči, izgovorene pre tek nešto više od četiri godine.

Pamte se scene sa prvog Zvezdinog gostovanja u Tel Avivu i onaj transparent sa natpisom "We are Maccabi, who the fu.k are you? (Mi smo Makabi, ko ste vi, je...e?".

Možda je Crvena zvezda tada bila anonimus u evroligaškom društvu, ali tokom naredne četiri godine klub sa Malog Kalemegdana uspeo je da okrene stvari u svoju korist. Posle tri uzastopna poraza od Ponosa Izraela, Zvezda je uspela da naniže četiri recke, a i dalje se pamti surovo izdanje pre u decembru prošle godine. Tada je Zvezda na krilima Simonovića, Jovića i Kuzmića sravnila Makabi rezultatom 83:58.

Naučio Makabi da nije smeo da se bavi nečasnim radnjama...