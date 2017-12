Navijači besni na Melouna zbog Jokića, Teo solidan, Durant tri puta završio na posteru... (VIDEO)

Partija sezone Darija Šarića...

Još jedna dobra partija Nikole Jokića posle posle pauze zbog povrede, ali i poraz Denvera! Ekipa Majka Melouna poražena je od Oklahome (94:95) koju je do trijumfa ponovo predvodio Rasel Vestbruk.

Nagetsi su pružili više nego dobar otpor favorizovanom rivalu, treću deonicu dobili sa 14 razlike i u poslednjih 12 minuta ušli sa plus šest, međutim, finiš je pripao domaćem sastavu. Raspucani Vestbruk ubacio je čak 38 poena, s tim što je za razliku od nekih prethodnih mečeva imao procenat iznad 50 odsto. Uz to to, Ras je uhvatio devet lopti, podelio šest asistencija i tri puta se istakao kao sjajan kradljivac.

Ostale zvezde Oklahome totalno su podbacile. Karmelo Entoni ubacio je svega četiri poena, a Pol Džordž osam - šut iz igre 3/13. Dvocifren je bio samo još Aleks Abrines - 11.

Nikola Jokić je na parketu proveo 25 minuta i za to vreme postigao 13 koševa i uhvatio devet lopti. Po dve asistencija i dve krađe upotpunile su mu noćašnju statistiku. Odluka trenera Melouna da u poslednja četiri minuta izvuče srpskog asa iz igre koštala je goste pobede. Do kraja, Denver je ubacio samo dva poena i Oklahoma je preokrenula. Malo je reći da su navijači bili nezadovoljni zbog takvog poteza...

A Jokić je noćas stigao i da malo zabrine sve pristalice tima iz Kolorada. On se u trećoj deonici srušio na teren i uhvatio za stopalo, posle čega je izveden iz igre. Srećom, nije se radilo o težoj povredi, pa je možda i to razlog što Meloun nije želeo da previše reskira u momentima kada se lomilo i kada se igralo znatno čvršće.

Geri Heris sa 17 koševa bio je najbolji u sastavu Nagetsa...

Rano jutros poraz su doživeli i Teodosićevi Klipersi. Bolji od njih bio je San Antonio - 109:91. Već posle prve deonice Mamuze su stekle 14 razlike i uglavnom odražavale bezbednu razliku, ne ugrožavajući svoj siguran trijumf. Njih je vodio Lamarkus Oldridž sa 19 koševa i osam skokova. Trio veterana takođe je imao svoj značajan doprinos: Parker (16), Đinobili (13), Gasol (8p+12sk).

Miloš Teodosić bio je starter kod Klipersa. Srpski plej postigao je osam poena i tome dodao šest asistencija. Šut polovičan - 3/7. Deandre Džordan bio je najzapaženiji u poraženom timu pošto je ubacio 13 koševa i uhvatio 14 lopti...

Možda i najzanimljivije bilo je u Los Anđelesu, gde su šampioni odneli pobedu posle produžetka - 116:114. Kevin Durant bio je najbolji, brojao je do 36, ali statistika kaže da je ubacivao tek svaki treći šut. Uz to, čak tri puta se našao "na posteru", kako se to obično kaže. Najbrutalnije ga je zakucao Nens. Kod Lejkersa Kuzma je imao 25 poena, Ingram 19, a Lonzo Bol 16.

Filadelfija je izgubila od Čikaga (115:117), a Dario Šarić pružio je jednu od boljih partija karijere u NBA. On je ubacio čak 27 poena. Na drugoj strani istakao se Nikola Mirotić novim dabl-dabl učinkom 22+13.

Slavio je i neprikosnoveni lider Zapada Hjuston. Juta je pala za 14. trijumf u nizu - 120:99. Harden (26p, četiri trojke), ostao je u senci Klinta Kapele koji je postigao 24 koša i upisao čak 2o skokova.

Nemanja Bjelica i dalje je na poštedi, no njegova Minesota visoko se kotira. Pobedom nad Portlandom (108:107) popela se na četvrto mesto Zapadne konferencije. Džimi Batler sa 37 koševa jedan je od junaka večeri. Na drugoj strani dobar je bio Jusuf Nurkić - 20 poena.

I na kraju, lider Istoka Boston Seltiks dobio je Indijanu 112:111 tako što je Teri Rozir pet sekudni pre kraja presekao napad Pejsersa pri vođstvu od jednog poena razlike i zakucao.

NOĆAŠNJI REZULTATI

Šarlot - Njujork 109:91

/Kaminski 24 - Bizli 23/

Indijana - Boston 111:112

/Oladipo 38 - Irving 30/

Atlanta - Majami 110:104

/Prins 24 - Ričardson 26/

Čikago - Filadelfija 117:115

/Mirotić, Dan po 22 - Šarić 27/

Hjuston - Juta 120:99

/Gordon 33 - Hud 26/

Minesota - Portland 108:107

/Batler 37 - Mekalum, Nurkić po 20/

Oklahoma - Denver 94:95

/Vestbruk 38 - Heris 17/

Dalas - Feniks 91:97

/Barns 26 - Voren 19/

San Antonio - LA Klipers 109:91

/Oldridž 19 - Vilson, Džordan po 13/

LA Lejkers - Golden Stejt 114:116pp

/Kuzma 26 - Durant 36/

