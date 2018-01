Ne igra se danas samo jedan večiti derbi

Olimpijakos gostuje u OAKA areni i traži vidanje rana posle poraza od Crvene zvezde u Evroligi i serije loših rezultata na gostovanjima

Sve oči naših ljubitelja košarke biće uprte večeras od 21 čas u duel Crvena zvezda - Partizan. Ali, to nije jedini večiti derbi koji je danas na programu. Jer se od 18 časova u okviru grčke lige sastaju Panatinaikos i Olimpijakos.

MOZZART KVOTE ZA OVAJ MEČ: (1,35) Panatinaikos (16,00) Olimpiakos (3,50)

Nikada se ne zna, ali rezultat ovog derbija može veoma da utiče na konačnu klasifikaciju u grčkom šampionatu pre početka plej-ofa.

Panatinaikos je do sada nepobeđen u domaćem šampionatu, igra kod kuće, ima skor 13-0 i favorit je na ovom meču. Iako Zeleni imaju priličnu prednost na tabeli, nijedna okršaj ovih rivala ne može da se nazove manje bitnim. To je uvek više od igre, mi to valjda najbolje razumemo.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 18:00 7325 GRČ 1 Panathinaikos - Olympiakos ki 1 1,35 Kladi se

Ovo će biti treći susret ovih protivnika u svim takmičenjima ove sezone. Ističe se da ovaj meč mnogo više znači na nivou samopouzdanja obema ekipama, nego što će imati značaj u borbi za prvo mesto gde Zeleni imaju veliku prednost.

Moraće grčki velikani da bace i jedno oko na Evroligu gde tim Janisa Sfaropulosa igra protiv Fenerbahčea, dok će Zeleni igrati protiv Bamberga u Nemačkoj.

Ali, za oba tima će prioritet biti večerašnji susret. Kakav je bilans sa povredama?

Ćavi Paskval neće moći da računa na Meta Lodžeskog, dok Sfaropulos na klupi neće imati Papapetrua, Kima Tilija i Dimitrisa Agravanisa.

OLIMPIJAKOS JE POŽELJAN GOST

Od 10. decembra na ovamo, Olimpijakos ima sedam poraza na poslednjih devet gostovanja tako da to posebno pogađa crveno-bele iz Pireja. Videli smo to uostalom i u Beogradu u meču protiv Crvene zvezde. Sa druge strane Panatinaikos je prema velikom broju statistika jedna od najboljih domaćinskih ekipa u Evropi. Izgleda da se Pirejcima ponovo ne piše dobro na gostovanju.

GRČKA LIGA

14. kolo

