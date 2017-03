Ne ljuti se, Arjene (VIDEO)

Arjenu Robenu nije bilo po volji što ga je Karlo Ančeloti izveo iz igre, iako se u tom 85. minutu već dalo naslutiti da će Bajern odneti bodove iz Menhengladbaha. Ali Holanđanin se teško mirio sa izlaskom iz igre. Pljesnuo je po šaci Renata Sančeza, nije prihvatio ni Ančelotijev pokušaj da ga umiri, uvređen je seo na klupu...

I onda morao da istrpi podsmehe saigrača. U stvari, nije to bio podsmeh, već glasna vriska koju je poveo Frenk Riberi, a priključili se Džerom Boateng, Ćabi Alonso...

Arjene, ne ljuti se.

Imagine if this happen with us. (Alexis is Robben) pic.twitter.com/nnKnA5ZTWm