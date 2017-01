Ne može se na titulu bez odbrane: Apsolutno sve smo uradili pogrešno

Jirgen Klop priznaje da je njegov tim potpuno podbacio u defanzivi

Frustracija i razočaranje. Prve impresije Jirgena Klopa kad se pomene poraz od Svonsija. Jer nemački trener smatra da Liverpul to nije zaslužio. Bar ne igrom u ofanzivi. U defanzivi, mora to i Klop da prizna, Liverpul nije ni igrao. I ne misli se tu samo na defanzivce po poziciji…

"Bilo je utakmica u kojima smo možda i više zaslužili da izgubimo. Poklonili smo im priliku da pobede. Ne znam kako smo Ljorentea mogli da ostavimo potpuno samog u petercu kod prvog gola. OK, drugi gol prihvatam. Savršen centaršut, sjajan skok i udarac glavom. Ali nismo smeli da dozvolimo da uopšte ude to centaršuta", u neverici vrti glavom Liverpulov šef strike.

Ali treći tol? To je tek razočaravajuće…

"Nemam objašnjenje za to. Tu smo apsolutno sve uradili pogrešno. Počevši od reakcije na dugu loptu… A i uopšteno, odbrana kod sva tri gola nije bila dovoljno dobra, a odbrana je važan deo igre".

Znači li ovaj poraz da je Liverpul ispao iz šampionske trke?

"Ako ovaj poraz bude ostavio traga onda da, onda će imati posledice. Ovakav poraz mora da boli. I boli. I baš zato moramo da reagujemo", kaže Klop.

(FOTO: Action Images)