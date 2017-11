Ne može se ovako protiv Olimpijakosa

Crveno-beli iz Pireja došli do lake pobede nad Crvenom zvezdom - 26 razlike

Crvena zvezda je morala da napravi malo čudo da bi slavila u Atini protiv Olimpijakosa, ali takve pojave se ne događaju često. Objektivno, tim iz Pireja je jači, tradicionalno ne odgovara beogradskim crveno-belima, po svim parametrima je bio favorit i to je pretvorio u realnost pobedom od 85:59.

Zvezda je bila sigurno malo i umorna od puta, igrala je dva meča u tri dana, ali sve to pada u vodu i ne sme da bude opravdanje. Videlo se da tim Dušana Alimpijevića živi od trojki i da je to glavno oružje u napadu. Ako trojke idu - Zvezda ima šanse. Ako to ne ide - Zvezda gubi. Tako je bilo i ovoga puta. S tim što je i šut za dva bio mnogo loš.

I plus na to tanka odbrana Zvezde koja je pucala pred napadima domaćeg sastava koji je ovaj meč igrao na uključenom "tempomatu". Onoliko koliko je dovoljno da prednost bude na dvocifrenoj razlici.

Tako je Zvezda upisala i drugi poraz posle meča sa CSKA. Očekivano. Nije bilo realno da protiv ovako dva jaka tima Zvezda može da učini nešto više.

Tejlor Ročesti (20 poena) je ubacio ono njegovo, Antić ustrelio poneku trojku, Jovanović malo iskočio u odnosu na standardne igre, ali sve je to bilo mlako i neubedljivo protiv Olimpijakosa koji će ove sezone napasti Fajnal for.

Zvezdin šut na ovom meču - za 11/33 dva, 8/26 za tri. Samo sedam šuteva više za dva nego za tri. Zanimljivo.

Zvezda je na početku meča imala velike probleme sa Nikolom Milutinovim zato što je srpski košarkaš svojim gabaritom lako dolazio u situacije da poentira i zakucava. Dok je Matijas Lesor bio u odbrani Zvezda je imala probleme sa Milutinovim (vrlo brzo stigao do sedam poena), ali se to malo promenilo ulaskom Pera Antića.

Antić je ne samo malo dotegao odbranu, već je i dobrim šutem i s dve trojke držao Zvezdu u igri, a na to se potom nadovezao Tejlor Ročesti.

Jedan od najkorisnijih igrača u Evroligi vukao je Zvezdu svim silama, u jednom momentu tokom prvog poluvremena imao je procenat od 3/4 za tri poena o to je držalo crveno-bele (koji su na ovom meču bili u plavom) u egalu. Treba istaći i da je Jovanović malo uneo energije pod koš kada je imao priliku.

Minus je bila premekana odbrana u pojedinim momentima, a u napadu se praktično Zvezda oslanjala na trojke, gde su do kraja prvog poluvremena doprineli Antić, Feldin. Ali je sve to bilo dovoljno samo za 10 minuta zaostatka (47:37).

U nastavku je bilo vidno da Olimpijakos ima veliku dominaciju pod košem i da koliko god mašio uvek može to da ispravi skokom u napadu. Jorgos Printezis je pokazao klasu u nekoliko navrata, pa je grčki sastav i bez Vasilisa Spanulisa držao prednost iznad 10 razlike.

U trećoj deonici dogodio se neprijatan detalj kada se kod klupe Zvezde pojavio suzavac (dimna bomba?), pa se dogodio i prekid. Čudno, s obzirom na prijateljske odnose dva kluba. Potom se sa tribina čulo i "Ivković Marko", a potom su usledile ovacije Peru Antiću.

Nastavilo se u mirnom tonu, nekako je sve bilo melanholično, Zvezda je bila na skoro 20 poena zaostatka i svima je bilo jasno da samo treba da prođe još 10 minuta igre da se utakmica završi.

Pitanje pobednika ni u jednom momentu nije dolazilo u pitanje. Tanko izdanje Zvezde.

EVROLIGA: Olimpijakos - Crvena zvezda 85:59 (22:13, 25:24, 20:12, 18:10)

Dvorana: Mira i prijateljstva

Gledalaca: 7.000

Sudije: Perez Perez, Zamojski, Rosi

OLIMPIJAKOS: Meklin 9, Toliopulos, Papapetru 11, Agravanis 3, Milutinov 13p, 12sk, Strelnijeks 9, Printezis 9, Papanikolau 5, Mancaris 6, Roberts 6, Viltjer, Tompson 14.

CRVENA ZVEZDA: Kešelj, Radičević 2, Dangubić 3, Lazić, Antić 9, Dobrić 4, Feldin 6, Apić, Ročesti 20, 1as, Lesor 1, Jovanović 8p, 5sk, Bjelica 6

EVROLIGA - 8. KOLO

Četvrtak

Himki - Makabi 69:77

/Šved 21 - Džekson 19/

Efes - Panatinaikos 81:82

/Motum 21 - Kalates 29/

Žalgiris - Baskonija 77:97

/Jankunas 20 - Šengelija 19/

Real Madrid - Unikaha 89:57

/Kerol 17 - Milosavljević 10/

Petak

CSKA - Fenerbahče 93:95

/Rodrigez 20 - Veseli 31/

Olimpijakos - Crvena zvezda 85:59

/Tompson 14 - Ročesti 20/

