Ne možeš se odbraniti od Mančester Sitija! Previše su moćni, prošetaće se do titule... (VIDEO)

Uzalud sav trud i borba Hadersfilda... Od Mančester Sitija nema odbrane! Možda i najbolji evropski tim u ovom trenutku je nastavio čudesan niz. Pobedom od 2:1 u Hadersfildu upisali 11. uzastopni premijerligaški trijumf u 18. u svim takmičenjima. Prošla su puna tri meseca otkako Siti poslednji put nije pobedio...

Teško je očekivati da će Siti izdržati do kraja sezone ovaj ritam i da će stalno ovako pobeđivati. Ali i da ubace u manju brzinu, teško je očekivati da će ih neko sustići u Premijer ligi. Sve ukazuje na to da će se laka konjica Pepa Gvardiole prošetati do titule u Premijer ligi. Igraju za klasu bolji fudbal od svih ostalih. Od nekih direktnih rivala i za dve klase bolji fudbal...

Hadersfild je ove sezone mnogima bio tvrd orah, pobedio je i Mančester Junajted, ali Siti je neka druga priča. Taj ofanzivni arsenal kojim raspolaže Pep Gvardiola je previše za timove poput Haderfsilda. Kao što im i govori, Terijeri su se hrabro borili, grizli, trudili se, ali na kraju su popustili...

Kada je Pep Gvardiola u 80. minutu naredio totalnu ofnazivu tako to je štopera Kompanija zamenio Gabrijelom Žezusom, bilo je jasno da Građani pucaju iz svih oružja. U tom trenutku su na terenu imali dvojicu kalsičnih napadača i još četvoricu vezista izrazito ofanzivnih karakteristika. Uz ofanzivne bekove poput Vokera i Delfa, to znači da samo golman, Otamendi i Fernandinjo nisu napadali. Od toga nema odbrane...

Od prvog do poslednjeg minuta su Građani opsedali gol Hadersfilda. Prvih pola sata se igralo samo na polovini domaćina koji se hrabro branio i pokušavao da iz kontranapada dođe do gola. A domaćin ne samo da je izdržao, već je u poslednjim momentima prvog polivremena čak i poveo! Posle kornera, Šindler je u skoku okrznuo loptu, koja je pogodila Otamendija i završila u mreži.

Ipak, šok nije poremetio favorizovane goste koji su uzvratili čim je počelo drugo poluvreme. Sterling je iznudio penal, koji je Aguero pretvorio u izjednačenje. Usaledila je totalna opsada gola domaćina. I taman kada je izgledalo da će Hadersfild uspeti ono što nikome u Evropi ne uspeva već više od tri meseca, Sterling je još jednom bio čovek odluke. Ni kriv, ni dužan!

Posle duplog pasa sa De Brujneom je protrčao, ali lopta nije odmah došla do njega već do Gabrijela Žezusa čiji šut je golman zaustavio. Ipak, lopta se odbila, pogodila Sterlinga koji je bio u naletu i završila u mreži.

Srećno, ali više nego zasluženo.

