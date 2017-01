Ne, ne i ne! Volfzburg odbio tri različite ponude sa Parka prinčeva za Rodrigeza

Sveci na raskrsnici - juriti dalje ili odustati

Ne, ne i ne! Jasno je bilo još letos da će se Volfzburg teško odreći Rikarda Rodrigeza, osim ako neko ne aktivira otkupnu klauzulu od 25.000.000 evra i švajcarski igrač pritom izrazi želju da ode. Ali, na Folksvagen Areni prave ozbiljne zazubice trenutno najkonkretnijem kupcu - Pari Sen Žermenu.

Uvek dobro informisani radio Monte Karlo javlja da je PSŽ od starta prelaznog roka na adresu Vukova posla tri odvojene, različite ponude za prvu zvezdu tima, ali da su sve tri bile odbačene istog trenutka.

Prva od 23.000.000 evra, plus bonusi. Druga od 18.000.000 evra, uz još 7.000.000 evra u raznim dodacima. Treća je bila otkup na 17.000.000 evra, bonusi i da Rodrigez ostane u Volfzburgu do kraja sezone. Ali, u Volfzburgu su odlučno rekli - NE! Za treću ponudu su čak obrazložili da su od Intera dobili ček na 20.000.000 evra, dodaci i da Rodrigez dođe na Đuzepe Meacu tek na leto. I to je odbačeno.

Zato su u PSŽ sada na raskrsnici - da li juriti Rodrigeza dalje ili tražiti druga rešenja? Mnogo toga će zavisiti od zdravstvenog stanja Lejvana Kurzave, koji se sve češće bori da ostane u top formi. Ako se stanje bude popravilo - tražiće se rezervna varijanta na tržištu, iako ih je malo. U suprotnom - PSŽ će iskeširati još dva miliona evra i pokrenuti postupak razgovora sa Rodrigezom.

Čeka nas buran i uzbudljiv finiš prelaznog roka, a verovatno bi ova saga mogla da se prenese i na sledeće leto.

