Ne sećam se Klopove svadbe - bio sam mrtav pijan!

Još jedna zanimljiva priča o kumovima iz Majnca

Menadžer Hadersfilda Dejvid Vagner ispričao je u intervjuu za magazin 4-4-2 kako je njegov premijerni susret sa Jirgenom Klopom pre 20 i kusur godina bio ljubav na prvi pogled i otkrio da je menadžer Liverpula opasan pijanac.

Njih dvojica upoznali su se 1991. godine kada je tada 19-godišnji Vagner bio Klopov saigrač u tadašnjem nemačkom drugoligašu Majncu. Od tada, oni su najbolji drugovi.

“Bila je to ljubav na prvi pogled, kako mi Nemci volimo da kažemo. Postali smo prijatelji, manje-više, već posle prvog susreta. Pričali smo na istom nivou, od prvog dana bili smo cimeri i svo ovo vreme najčešće smo pričali o fudbalu”, otkrio je Vagner.

Nakon što su sarađivali u Borusiji - gde je Vagner vodio rezervni tim Milionera - najbolji drugari će se ovog meseca sastati na Enfildu u okviru Premijer lige (28. oktobra) u kojoj njegov Hadersfild zaostaje samo tri boda za Liverpulom.

Jedno je sigurno, kako god taj meč da se završi, kumovi idu na pivo posle utakmice.

“Nisam baš najbolji pijanac - napijem se od dva piva. Jirgen to mnogo bolje radi od mene. Bio sam mu kum na venčanju 2005. godine, ali pojma nemam kakav sam govor održao tada niti šta se dešavalo jer sam bio mrtav pijan”, otkrio je Vagner.

U istom intervjuu nemački stručnjak je istakao i da mu smeta što ga svi doživljavaju kao novu, unapređenu verziju Jirgena Klopa.

“Razumem da je to zanimljivo ljudima i medijima. Dva najbolja druga, više braća nego kolege, koji vode klubove u istoj ligi, a razdvaja ih 60 kilometara. To je lepa priča za novine, ali za mene, Jirgen Klop je lični prijatelj, isti onaj od pre 25 godina. On za mene nije samo trener drugog tima, jer čak i da sam ja njemu šef i da radi u mom stručnom štabu, on bi za mene bio najpre iskreni prijatelj i imali bismo isti odnos koji imamo i sada”, objasnio je Dejvid Vagner.

(FOTO: Action Images)