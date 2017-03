Neće Konte, neće Simeone - Inter ulazi u novu sezonu bez trenerske zvezde i sa četiri pojačanja

Snovi su jedno, realnost nešto drugo

Kineski Suning ima ambiciozne planove kako da Inter vrati u sam vrh italijanskog, potom i evropskog fudbala, ali želje su jedno, a realnost nešto sasvim drugo. Kineskim gazdama na čelu Intera se neće ostvariti preambiciozni planovi o dovođenju trenerske zvezde koja će Interu vratiti stari sjaj.

Kako piše današnji Korijere delo sport, Inter će u sledeću sezonu ući sa aktuelnim trenerom Stefanom Piolijem. On je došao jesenas da gasi požar koji je izazvao Frank de Bur i od tada je napravio dobar posao s obzirom na stanje koje je zatekao u ekipi. Iako je tada potpisao ugovor do leta 2018. godine, pretpostavljalo se da će ga Inter zadržati do kraja sezone kao privremeno rešenje, a onda mu galantno isplatiti drugu godinu iz ugovora kako bi na njegovo mesto doveo neko veće ime.

Interovi snovi su bili Antonio Konte i Dijego Simeone. Ali to nije realno... Osim u slučaju da Konte napravi neki dar-mar u Čelsiju zbog transfer politike i napusti klub što je malo verovatno. Simeone je već najavio da ostaje u Atletiku. Interovi snovi su kratko trajali.

Tako su u milanskom klubu rešili ga progutaju knedlu i nastave dalje sa Piolijem. On je do sada ostavio dobar utisak i stekao neki kredit zahvaljujući kome će dobiti šansu i naredne sezone. Naravno, ako izbori plasman u Evropu.

Sa rešenim pitanjem trenera, Inter sa Piolijem već radi i na planovima za letnju fudbalsku pijacu. Očekuju se dolasci četvorice igrača, a to su imena koja su se prethodnih nedelja pominjala po italijanskim medijima.

Sigurno dolazi jedan štoper, a Nerazuri će birati između De Fraja iz Lacija i Manolasa iz Rome. Trenutno su veće šanse da Holanđanin pojača poslednju liniju. Očekuje se dolazak levog beka i to će najverovatnije biti Rikardo Rodrigez iz Volfzburga za kojeg će Inter platiti klauzulu, a alternative su Gulam iz Napolija i Vendel iz Leverkuzena.

Doći će se i pojačanje u veznom redu, ali njegovo ime zasad najveća nepoznanica. Interov san je Verati, ali to je malo realna opcija. Verovatno će stići neka jeftinija varijanta. Na kraju, Inter planira dovođenje ofanzivca. Najbliži je Domeniko Berardi s obzirom da je Bernardeski dogovorio novi ugrovor u Firenci.

(FOTO: Action images)