Nejmar ne putuje u Monpelje

Posle četiri sušna kola Monpelje je prošlog vikenda došao do uspeha, a žrtvu je pronašao u novom prvoligašu Troi. Prema svemu prikazanom šampion Francuske 2012. godinee zasluženo je došao do slavlja, ali domaćin je odigrao toliko lošu utakmicu da je praktično sam gostima dao tri boda. Danas sledi jedna sasvim druga priča. Danas Monpelje igra sa Pari Sen Žermenom.

Kod domaćina danas nema samo napadača Đovanija Sija, koji odrađuje drugu utakmicu suspenzije.

Nešto više od očekivanog PSŽ se mučio s Lionom, ali u drugom delu došao je do dva pogotka i do nove pobede u ligi. Parižani su trenutno neki drugi svet za ostale rivale i pobeđuju na svim frontovima, ali u prošlom kolu videli smo i prve naznake prestanka idile. Naime, prilikom izvođenja jedanaesterca došlo je do sukoba na relaciji Edinson Kavani - Nejmar oko toga ko će izvesti kazneni udarac, a posle toga mediji su bili puni priča o nezadovoljnom Brazilcu, koji želi da bude glavna "faca" u klubu i koji je od uprave zatražio odlazak Urugvajca.

Dodatne sumnje u nemir u svlačionici izazvala je i odluka Unaja Emerija da Nejmara ne povede u Monpelje.

Osim brazilskog superstara Emeri u kadru nema povređene Pastorea i Di Mariju, ali i bez južnoameričkog trija PSŽ izgleda moćno.

Lion je na Parku prinčeva pružio solidan otpor Svecima, ali na kraju je kapitulirao sa 2:0. Lavovi definitivno spadaju u sam vrh francuskog fudbala, međutim u ovom trenutku niko ne može da stane u istu rečenicu s Parižanima. Lion je doživeo prvi poraz, ali je on već zaboravljen i danas će protiv Dižona na Žerlanu da traži povratak pobedničkim navikama. Trener Ženesio danas ima idealnu situaciju, jer mu nedostaje samo Pape Čeik Diop, veznjak koji ove sezone još nije nastupio.

Već posle šest kola jasno je da Dižon ponovno očekuje grčevita borba za opstanak. Pokazali su Crveni protiv Rena i Monpeljea neke stvari koje bude optimizam, ali u poslednja dva kola upisani su porazi u Kaenu i kod kuće protiv Sent Etjena, pa situacija više uopšte ne izgleda idilično.

FRANCUSKA 1 - 7. KOLO

Petak

Nica - Anže 2:2 (1:2)

/Baloteli 39pen, Traore 77ag - Pavlović 12, Toko Ekambi 34/

Lil - Monako 0:4 (0:2)

/Jovetić 24, Gezal 30, Falkao 48, 73 penal/

Subota

17.00: (15,00) Monpelje (8,50) PSŽ (1,15)

20.00: (1,25) Lion (6,50) Dižon (10,00)

20.00: (1,75) Bordo (3,60) Gengan (4,90)

20.00: (2,15) Mec (3,35) Troa (3,50)

20.00: (1,95) Kaen (3,40) Amijen (4,10)

Nedelja

15.00: (2,05) Sent Etjen (3,35) Ren (3,80)

17.00: (2,70) Strazbur (2,95) Nant (2,90)

21.00: (1,55) Marselj (4,10) Tuluz (6,00)

