Nejmar: Ne žurim ja nigde

"Sanjam da budem najveći", kaže Brazilac u razgovoru za Frans fudbal

Brazilac Nejmar dao je veliki intervju na šest stranica za Frans fudbal, a taj list je na svom internet izdanju dao samo neke delove čisto da imamo ideju o čemu je sve govorio fudbaler Barselone.

Dovoljno da saznamo da verovatno neće ići iz Barselone, jer "želja mu da igra sa najboljim igračima na svetu, a Leo je najbolji".

Za početak, istakao je da će mu renesansa i veliki preokret protiv Pari Sen Žermena u Ligi šampiona zauvek ostati u pamćenju.

"To je jedna od mojih omiljenih situacija u karijeri. Sećaću se toga do kraja života. Još kada je sviran kraj u Parizu (na kraju prve utakmice u seriji), znao sam da možemo da se vratimo".

Ovo mu je najbolja sezona u karijeri?

"Svakako odlična sezona za mene. Čak mislim da je najbolja otkako sam stigao u Barselonu".

Status u Barseloni? Nije lako kada pored sebe imati Lea Mesija i Luisa Suareza. Teško je doći do svog parčeta slave.

"Uvek sam imao istu ulogu. Od dolaska pa do sada. Ništa se nije promenilo. Uvek sa preuzimao odgovornost kada je tim u pitanju. Svako zna svoju ulogu. Što se mene tiče, želim da igram sa najboljim igračima na svetu. A najbolji od svih je Leo Mesi. Sanjam da postanem najbolji. Mislim da to mogu, tiho i sa mirnoćom. Ne žurim nigde".

Reprezentacija Brazila?

"Kolektivno smo napravili napredak. Svetsko prvenstvo? Mnoge reprezentacije mogu do titule. Ali nadam se da ćemo sledeće godine imati nešto da podignmo. U Brazilu je pritisak prisutan bez obzira na to kako timu ide. Brazilci su strastveni, veoma vezani za fudbal", rekao je Nejmar.

