Nejmar vs. Emeri - sukob koji razdire PSŽ!

Varniči u svlačionici Pari Sen Žermena. Opasno. Tako barem tvrdi L'Ekip koji je na naslovnici danas objavio priču o sukobu između trenera Unaja Emerija i prve zvezde Brazilca Nejmara.

Mimoilaženje je očigledno, što najskuplji fudbaler u istoriji to ne skriva na terenu.

"Nejmar pokazuje netrpeljivost prema treneru govorom tela. To je evidentno. Vidi se to kada ponekad samo odmahne rukom dok mu ovaj sa klupe dobacuje šta bi trebalo da radi na terenu. Brazilac time pokazuje treneru da nema nameru da ga sluša, i smatra da bi Emeri trebalo da smanji savete koje upućuje igračima tokom utakmice", citira L'Ekip izvor iz svlačionice PSŽ-a.

Takođe, Nejmar se redovno buni kada je tim primoran da gleda snimke utakmica pritivnika u pripremi utakmica. To je toliko razbesnelo Emerija da je pred okršaj sa Anderlehtom zakazao sastanak sa Brazilcem kako bi "ispeglao" odnos, ali nikakav napredak posle toga nije usledio.

Štaviše, posle utakmice sa šampionom Belgije desio se novi sukob i to iz banalnog razloga. Naime, posle treninga sa prvim timom Nejmar je poželeo da ostane još na terenu i trenira sa omladincima koji su radili s loptom, ali mu je trener Emeri to zabranio.

Zanimljivo da se na terenu ne oseća da postoji "hladni rat" između Nejmara i Emerija. PSŽ je ubedljivo prvi u Ligi 1 i Ligi šampiona gde se kvalifikovao u nokaut fazu. Čelnici kluba se jedino nadaju da sukob ove dvojice neće ugroziti ambicije Svetaca ove sezone i da nije potrebno (još uvek) da reaguju i odstrane trenera, pošto teško da mogu da oteraju milijardera Nejmara.

