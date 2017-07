Nejmaru se smučilo da bude u Mesijevoj senci, želi da ode i postane najbolji igrač sveta!

Otvoreno novo poglavlje u ludoj fudbalskoj sapunici

Sve je spremno za najveći transfer u istoriji fudbala i posao koji će zauvek promeniti sve fudbalske tokove. Kako dani prolaze, tako je sve više potvrda od najuglednijih evropskih i svetskih medija da je Nejmar na pragu ozvaničenja 222.000.000 evra teškog posla i prelaska u Pari Sen Žermen i sada nema ni najmanje sumnje da se Barselona nalazi u prilično nezgodnoj situaciji!

Činilo se gotovo nemogućim da PSŽ aktivira vrtoglavu klauzulu, uprkos nespornoj finansijskoj moći i sposobnosti da zaista iskešira toliki novac. Jednostavno, bilo je potpuno nerealno. Sada sve upućuje da moderni fudbal dobija dosad neviđeno poglavlje i da posle ovoga neće biti nazad.

Britanski Skaj Sport opskrbio je javnost novim informacijama vezanim za potencijalni „Transfer veka“, a počelo se od toga da su šanse za Nejmarov transfer u PSŽ narasle na ogromnih 90 odsto! To tvrde španski izvori ugledne kompanije, koji su takođe malo dublje zašli u Nejmarove razloge za ovakav potez.

„Samo čudo moglo bi da ga zadrži u Barseloni u ovom trenutku. On je odlučio - želi da ide i tu nema dileme. Sa 25 godina on smatra da je pravo vreme da osvoji Zlatnu loptu i da može da postane najbolji igrač sveta u nekom drugom klubu“, reči su neimenovanog izvora, koji dalje tvrdi:

„Sve je veći broj onih koji žele da se ovaj transfer dogodi. Njemu se smučilo da bude u Mesijevoj senci“.

Svoje mišljenje, ali i insajderske informacije dao je i španski novinar Giljem Balag, čije su se objave često uzimale s rezervom.

Barselona ga danima ubeđuje da izađe u javnost i kaže ono što je navodno poručio i njima - da je srećan u klubu. Ali, on je tih“, reako je Balag.

Kako Skaj tvrdi, očekuje se da bi PSŽ mogao već koliko u narednoj sedmici da aktivira neverovatnu klauzulu i izazove tektonske potrese u Evropi!

Podsetimo, ukoliko Barselona proda Nejmara, astronomska suma novca biće preusmerena na dve bombastične kupovine - Paula Dibale i Filipea Kutinja!

