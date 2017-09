Neka 50.000 Nemaca ponovo skandira „Roter Štern“

Ova ekipa Crvene zvezde je zbog svih dosadašnjih rezultata na evrosceni dobila prilično veliki kredit kod svojih navijača, koji joj neće zameriti ni eventualni neuspeh u ovoj utakmici. Ali, u taboru Vladana Milojevića su svesni da verovatno neće imati bolju priliku od ove za još jedan istinski evropski podvig

Dizeldorf, 23. maj 1979. godine, fudbaleri Crvene zvezde utučeni napuštaju Rajn stadion jer su ostali bez trofeja Kupa UEFA zbog nepravedno dosuđenog jedanaestrerca od strane italijanskog sudije Alberta Mikelotija, iako su bili daleko bolji protivnik od Borusije iz Menhengladbaha. Ali nakon proslave velike pobede domaćeg tima iz 50.000 grla nemačkih navijača gromoglasno se zaorilo “Roter Štern, Roter Štern”. Zvezda je tada još jednom u svojoj istoriji nadigrala jednog tamošnjeg velikana i naterala nemačku publiku da joj se fudbalski pokloni. Sadašnja generacija srpskog vicešampiona možda nije u stanju da se poigrava sa jednim od timova iz fudbalski daleko razvijenije lige, ali će pokušati da makar podseti na svelte trenutke iz svoje istorije i dođe do rezultata koji bi po važnosti mogao da se meri sa onima koji su imali daleko veću težinu u nekim prošlim vremenima.

ZVEZDIN TIM ZA KELN: Milojević rizikuje sa Borjanom i Rodićem, Babić uz Le Taleka

Izabranici Vladana Milojevića večeras od 19 časova na Rajn Energi stadionu imaju priliku da sebi otvre vrata evropskog proleća, jer bi u slučaju pobede bili četiri boda ispred ekipe Petera Štegera i doveli je u gotovo bespomoćnu situaciju. Ipak, crveno-beli će pored velike borbe sa Kelnom imati i jedan otovreni unutrašnji obračun, koji će jasno pokazati da li je ova generacija Zvezdinih fudbalera već sada stasala za pravi evropski fudbal i ozbiljan učinak na međunarodnoj sceni.

„Zvezda svojm istorijom zaslužuje da bude među elitom evropskog fudbala. Mnogo naših igrača nema veliko evropsko iskustvo, ali svojim kvalitetom i znanjem zaslužuju da igraju Ligu Evrope. Keln je bundesligaš, koji je prošle godine igrao sjajno. Želimo da igramo onako kako smo igrali, da damo sve od sebe, pa ćemo videti šta će nam to doneti. Igramo protiv tima iz jake lige, videćemo kako će igrači reagovati na sve to“, rekao je Vladan Milojević.

Crvena zvezda je u svojoj istoriji rušila i minhenski Bajern, Hertu, Karl Cajs Jenu, Dinamo Drezden i Kajzerslautern, ali će sada naspram sebe imati ekipu koja je od početka sezone samo jednom uspela da izbegne poraz i koja je izgubila gotovo sva svojstva koja su je krasila prošle sezone. Ipak, možda će baš takva situacija prestavljati mač sa dve oštrice za srpskog predstavnika, jer će ovaj Keln kad-tad morati da upali, s obzirom da se ne radi o ekipi koja kvalitetom zaslužuje da bude na dnu nemačkog fudbala. Nadamo se da se to neće dogoditi baš ove večeri.

Milojević odbrusio Nemcima, ne sviđa mu se što Delije predstavljaju kao huligane

Ostaje da se vidi da li će bundesligaška atmosfera na Rajn Energi stadionu uspeti da poljulja sampouzdanje Zvezdinih igrača i utiče na to da se strah uvuče u kosti Milojevićevog tima. To bi moglo da bude kobno po Beograđane, jer bi najverovatnije izazvalo seriju grešaka i uticalo na to da gosti vrlo rano podlegnu pod pritiskom rivala.

SVE KVOTE ZA UTAKMICU IZMEĐU KELNA I CRVENE ZVEZDE

Crveno-beli na Kelnovu brzinu i motiv moraju da odgovore na isti način, a u dosadašnjem toku evropske sezone su pokazali da su i u stanju da to učine. Ključnu prevagu na sredini terena mogli bi da naprave Mičel Donald, Nenad Krstičić i Gelor Kanga. Ukoliko njih trojica uspeju da “ukradu” loptu iz nogu rivala i uzmu je pod svoju kontrolu podvig u Kelnu bi postao više nego dostižan cilj. Kec iz rukava će ponovo biti Nemanja Radonjić, čija bi brzina mogla da kazni eventualno otvaranje domaćina, ali sa drugre strane i da ga natera da malo uspori ritam, što bi takođe olakšalo posao crveno-belima.

U Kelnu utakmicu sa Crvenom zvezdom vide kao idealnu priliku za izlazak iz krize. Šteger loše rezultate još uvek nije skupo platio, je se ipak radi o treneru koji je posle dve i po decenije vratio Keln na evropsku fudbalsku mapu. Ipak, njegov status bi mogao silno da pogorša neuseh protiv Crvene zvezde.

„Dobar rezultat u ovoj utakmici bi bio pozitivan za naš status u Ligi Evrope, ali bi bio značajan i za Bundesligu. Ovaj meč vidimo kao šansu da se izvučemo iz negativne situacije. Zbog toga želimo da zaboravimo na krizu i osvojimo prva tri evropska boda. Zvezda u potpunosti dominira u domaćem prvenstvu, prošla je i kroz više nego zahtevne zadatke u Evropi, pa je sa velikim samopouzdanjem stigla u Keln“, rekao je Šteger.

Zvezdi baš to treba u Kelnu – mirnoća, tehnika i iskustvo iz liga petice

Ova ekipa Crvene zvezde je zbog svih tih dosadašnjih rezultata na evrosceni dobila prilično veliki kredit kod svojih navijača, koji joj neće zameriti ni eventualni neuspeh u ovoj utakmici. Ali, u taboru Vladana Milojevića su svesni da verovatno neće imati bolju priliku od ove za još jedan istinski evropski podvig.

