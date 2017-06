Žile: Neka bude 2:0!

Andrija Živković u razgovoru za MOZZART Sport najavljuje meč protiv Portugalije koju dobro poznaje jer nastupa za tamošnju Benfiku

(OD SPECIJALNOG ZVEŠTAČA MOZZART SPORTA IZ POLJSKE)

On ih poznaje najbolje. On igra u Portugaliji i zna kakvi su im dometi. Većini igrača. On zna gde su im mane i koje su im vrline. I zato smo baš Andriju Živkovića pitali za komentar prve utakmice koju će Orlići odigrati na Evropskom prvenstvu za igrače do 21 godine od 18 časova.

Po mišljenju mnogih - utakmica koja bi mogla da odredi put našem timu na ovom turniru.

Ipak, pre svih stvari vezanih za meč, pitali smo Andriju za zdravlje, odnosno da li je spreman? Imao je prethodne nedelje problema sa povredom, nije bilo baš naivno.

“Da da, dobro sam, super sam. Dobio sam udarac u koleno pre pet-šest dana. Sada je sve super, snimao sam sve, sve je OK. Treniram već tri-četiri dana. Spreman sam za utakmicu", doneo nam je Andrija lepe vesti odmah na početku razgovora.

Orlići su većimali prilike da odrade dva treninga na terenu Zaviše u Bidgošču i da osete atmosferu koja vlada na tom prilično lepom objektu.

A, atmosfera i u našem nacionalnom timu je na vrhunskom nivou.

"Navikli smo se na ambijent. Stvarno je dobra atmosfera, svi se lepo slažemo, stručni štab je super, igrači svi. Tako da nemamo nijednu primedbu. Dobro treniramo, dobro radimo, pripremamo se za jako tešku i bitnu utakmicu. Ići ćemo na pobedu”.

Inače, meč će biti odigran pred 11.000 ljudi, sve karte su rasprodate.

Nenad Lalatović ne krije da ovu grupu zove grupom “smrti”. Portugalci, Španci, Makedonci. Prvi na redu su dakle igrači Rui Žorža. A o tom protivniku popularnom Žiletu nisu potrebne dodatne informacije.

Inače, koliko čujemo, Portugalci se između ostalog najviše plaše upravo njega.

"Uvek idemo na pobedu. U veoma smo teškoj grupi, idemo korak po korak. Prvo da dobijemo Portugalce. Čeka nas težak protivnik. Imaju dobre igrače, ali imamo i mi naše kvalitete. I nadam se da ćemo da iskoristimo to. Stvarno su kvalitetni, individualno su jaki”.

Renato Sančes i problem sa upalom uha

Da li bi nekoga izdvojio od protivničkih igrača?

"Renato Sančes koji je u Bajernu, dobar je Guedeš koji je u Pari Sen Žermenu, ima tu još par mnogo dobrih igrača. Ali mi gledamo nas da odradimo dobar posao i dobijemo utakmicu".

Kako izgleda saradnja sa Nenadom Lalatovićem, strategom koji je poznat po svom temperamentu i želji da motiviše svoje igrače.

"Da, da, da. Preneo nam je mnogo dobru pozitivnu energiju. Motiviše nas. Ući ćemo sigurno veoma jako u meč sa Portugalijom. Lalatović je dobar trener i čovek”.

Za kraj razgovora za naš sajt Živković je imao jasnu poruku kada smo ga pitali za prognozu rezultata.

“Neka bude 2:0”, kaže Andrija.

Neka bude!

Piše: Strahinja Klisarić;

Foto: Star sport

