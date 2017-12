Nekad Valderama, Bebeto, Romario, danas Luan, Artur ili Gerero! Ko je kralj Amerike?

Skupocenim evropskim zvezdama strogo zabranjen pristup

Tradiciju je spostavio venecuelanski El Mundo, ali je još od 1985. u životu održava urugvajski El Pais. Nešto nalik Zlatnoj lopti Frans Fudbala. Samo egzotičnijeg naziva: Rey del Futbol de Amerika. Južnoamerički kralj fudbala.

Biraju - novinari. Ali retko gledaju van svog dvorišta, pa je samo legendarni Mario Kempes, 1978. godine dok je bio pod ugovorom sa Valensijom, dobio nagradu iako u tom trenutku nije igrao za južnoamerički klub. Pa ni danas nema milosti za zvezde pobegle u Evropu. Nema Nejmara, nema Lionela Mesija. Uostalom, još 1986. je zabranjeno birati fudbalere koji ne igraju u Južnoj Americi. Godine 1998. igračima je “dozvoljeno“ da potpisuju za meksičke klubove, jer su i oni počeli da učestvuju u Kopa Libertadoresu, južnoameričkom pandamu Ligi šampiona.

U najužem krugu kandidata za prestižno priznanje trojica imena i svi iz brazilskih klubova. Artur Melo i Luan, tandem poslednjeg osvajača Kopa Libertadores Gremija, te Paulo Gerero, as Flamenga i kapiten reprezentacije Perua, bez obzira na to što on trenutno služi šestomesečnu suspenziju zbog konzumiranja kokaina. Ne mari Paulo, ipak si Peru posle 36 godina doveo do Mundijala.

Što se tiče Artura Mela i Luana u pitanju su mlade ale za koje ćemo tek čuti. Ovaj prvi bi najkasnije na leto trebalo da stigne do Barselone, a i drugi je na skeneru Katalonaca, mada su ga dovodili u vezu i sa moskovskim Spartakom, Sampdorijom, pa Liverpulom i Arsenalom što jasno govori o trajektoriji njegovog uspona.

Inače, El Pais bira i najboljeg trenera Južne Amerike, a ta će nagrada pripasti ili selektoru Perua Rikardu Gareki, kolegi sa klupe Brazila Titeu ili šefu stručnog štaba Independijentea.

Dobitnici priznanja za vreme El Paisovog izbora:

1987: Karlos Valderama (Kolumbija)

1988: Ruben Paz (Urugvaj)

1989: Bebeto (Brazil)

1990: Rauil Vosemte Amarila (Paragvaj)

1991: Oskar Ruđeri (Argentina)

1992: Rai (Brazil)

1993: Karlos Valderama (Kolumbija)

1994: Kafu (Brazil)

1996: Hoze Luis Čilavert (Paragvaj)

1997: Marselo Salas (Čile)

1998: Martin Palermo (Argentina)

1999: Havijer Saviola (Argentina)

2000: Romario (Brazil)

2001: Huan Roman Rikelme (Argentina)

2002: Hoze Saturnino Kardozo (Paragvaj)

2003: Karlos Tevez (Argentina)

2004: Karlos Tevez (Argentina)

2005: Karlos Tevez (Argentina)

2006: Matijas Fernendez (Čile)

2007: Salvador Kabanjas (Paragvaj)

2008: Huan Sebastijan Veron (Argentina)

2009: Huan Sebastijan Veron (Argentina)

2010: Andres D’Alesandro (Argentina)

2011: Nejmar (Brazil)

2012: Nejmar (Brazil)

2013: Ronaldinjo (Brazil)

2014: Te Gutijerez (Kolumbija)

2015: Karlos Sančez (Urugvaj)

2016: Miguel Borha (Kolumbija)

(FOTO: Action Images)