Nema fudbala bez Saše Ilića: Partizan rutinski do bodova i štednje energije (VIDEO)

Mesec dana čekanja i napokon pobeda Partizana u Humskoj 1. Reklo bi se - rutinska. OFK Bačka, iako je dala jedan gol, nije bila ni izbliza ravnopravan takmac praku države, koji je posle „čupanja“ protiv Napretka (1:1), vratolomije sa kijevskim Dinamom (2:3) i neubedljivog izdanja sa Čukaričkim (0:0) konačno uspeo da slomi optor protivnika u svojoj kući i obraduje navijače koji se, ruku na srce, nisu pretrgli posetom - 3:1.

Bio je to blickrig favorita, kao na premijeri prvenstva, protiv Mačve. Tad je posle 20 minuta imao velikih 3:0, a ovog nedeljnog popodneva trebalo mu je samo sedam minuta da dvaput pogodi cilj i osigura bodove koji znače mirnu pripremu gostovanja Zemunu (sreda) i Borcu iz Čačka (subota). Na njima bi ekipa Miroslava Đukića trebalo da uhvati zalet za jedan od presudnih duela jeseni, sa Skenderbegom 2. novembra, na istom mestu gde je lako razoružala tim koji mu joj je lane pravio velike probleme.

Da ih ovoga puta ne bude postarao se ponajaviše Saša Ilić. Iznenađujući starter (prvi put ove sezone) povezao je igru Parnog valjka koje u minulih nekoliko mečeva nije ni bilo, prepoznatljivim stilom „rolao“ loptu, omogućio saigračima da se razmahnu i da imaju više prostora za akcije vrednje pažnje.

Jednu takvu s početka meča izveo je Danilo Pantić, odloživši loptu za Marka Jankovića, na crnogorskog reprezentativca neoprezno je startovao Miroslav Bjeloš, sudija Dejan Santrač ispravno pokazao na belu tačku, odakle je Marko Jevtović dao drugi gol u sezoni, pošto je na isti način matirao i golmana Rtnja u Kupu Srbije.

Da će ovo biti dan pobede za Partizan nagovestio je Ognjen Ožegović. Na pas Saše Ilića - verovatno najboljeg pojedinca susreta - novajlija iz Čukaričkog je istrčao 50 metara u sprintu i na kraju s loptom uleteo u mrežu Bačke, potvrdivši svoj treći gol otkako je stigao u Humsku.

Sve vredno pažnje na Topčiderskom brdu dešavalo se u pravilnim razmacima od sedam minuta. Toliko je bilo potrebno crno-belima da pobedu, još toliko da udvostruče vođstvo, a isto i fudbalerima Bačke da pokažu kako nisu samo statisti. Ivan Đorić je probio po desnoj strani, pronašao napadača Luku Mićića, a ovaj matirao Marka Jovičića, koji je šansu dobio umesto reprezentativnog čuvara mreže Vladimira Stojkovića.

I to je bilo to, jer do kraja nije viđeno skoro ništa fudbalski.

Sastav Partizana koji je danas istrčao razlikovao se u odnosu na onaj u Elbasanu za pet imena (umesto Stojkovića, Nemanje G. Miletića, Tošića, Sume i Tavambe starteri su bili Jovičić, Antonov, Pantić, Ilić i Ožegović), ali je i takav uspeo da sačuva energiju za naredne utakmice.

Možda je mogao i ubedljivije da slavi da su u završnici precizniji bili Janković, Antonov i Tavamba - koji u nadoknadi jeste realizovao kontru i iskoristio sjajno dodavanje Jankovića - ali čak i bez toga u odbrani je delovao pristojno, mada ostaje pitanje šta bi bilo da je zicer s početka drugog dela iskoristio Milan Makarić.

SUPERLIGA SRBIJE, 14. KOLO

PARTIZAN - BAČKA 3:1 (2:1)

/Jevtović 7 penal, Ožegović 14, Tavamba 90+3 - Mićić 21/

Beograd

Stadion Partizana

Sudija: Dejan Santrač

PARTIZAN: Jovičić - Vulićević, Nemanja R. Miletić, Mitrović, Antonov - Everton, Jevtović - Janković, Ilić, Pantić (od 58. Tošić) - Ožegović (od 78. Tavamba). Trener: Miroslav Đukić.

BAČKA: Jevrić - Varga, Živković (od 20. Ilić), Klisura - Bjeloš, Đorić, Radinović (od 78. Švonja), Trifunović, Spremo - Mićić, Makarić (od 63. Bašanović). Trener: Zvezdan Milošević.

SUPERLIGA - 14. kolo

Petak

Vojvodina - Radnički Niš 1:1 (0:0)

/Jovančić 70 - Pavkov 73/

Subota

Mačva - Borac Čačak 1:0 (1:0)

/Arsenijević 24/

Spartak - Čukarički 0:0

Voždovac - Rad 3:0 (1:0)

/Georgijević 38, 86, 89pen/

Javor - Radnik 1:0 (0:0)

/Mitošević 79/

Napredak - Zemun 2:1 (0:1)

/Sekidika 59, Đerić 88/

Nedelja

Partizan - OFK Bačka 3:1 (2:1)

/Jevtović 7 pen, Ožegović 14, Tavamba 90+3 - Mićić 21/

19.00: (1,13) Crvena zvezda (8,00) Mladost Lučani (14,00)

