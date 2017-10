Nemanja Vidić otkrio najprljavijeg igrača Premijer lige: Mali čovek, niko nije želeo tako da me povredi

Srpski as se prisetio poslednje utakmice za Mančester Junajted koju je morao da napusti krvave glave

Veličina slova A A A

Išao je glavom gde drugi nisu smeli ni nogom. Dvao je sve od sebe za svoj tim. Njegovo veliko srce i ratnički dug su očarali i tradicionalno borbene Engleze. Zbog takvog stava i načina igre su Mančester Junajtedovi navijači odmilja prozvali Nemanju Vidića „srpskim ubicom“. Ali, iako je bio čvrst momak, nikada nije spadao mređu „prljave“ igrače koji su udarali podmuklo i služili se nedozvoljenim sredstvima...

Nemanja Vidić je bio sinonim fudbalskog gladijatora koji je časno i sportski „ginuo“ na terenu. Bio je suočen sa najboljim napadačima sveta, epski su njegovi dueli sa Didijeom Drogbom i Fernandom Toresom. Međutim, bio je i meta podlih udaraca i nesportskih poteza, a u razgovoru za ostrvske medije je istakao jednog .

„Nisam imao mnogo rivala koji su „prljavi“. Možda je najprljaviji onaj lik iz Sautemptona što je kasnije igrao i za Liverpul“.

Riki Lambert?

„Da, taj“.

U poslednjem meču za Mančester Junajted protiv Sautemptona, Vidić je napustio teren okrvavljenog lica posle duela sa Lambertom.

„Udario me je laktom u glavu. Kako se boriti protiv toga? Nikako! Od tada je on za mene postao mali čovek. Čak mi ga je žao jer u karijeri nisam upoznao igrače koji su želeli namerno da me povrede“, otkrio je Vidić.

PRELAZZI: Omnibus - odbačeni heroji

Posle te sezone, Lambert je prešao u Liverpul i tamo se zadržao samo jednu sezonu. Sa Enfilda se preselio u VBA gde je doživeo tešku povredu. Potom je otišao u Kardif, ali i tamo je teško povređen. završio je karijeru kao slobodan igrač pre 20 dana.

(FOTO: Action images)