Nemanja Vidić: Sada volim elegantne sportove...

Užička stena o tome kako provodi "penzionerske dane", ali i o "posebnim", Žozeu Murinju i ser Aleksu Fergusonu

Nemanja Vidić, otkako je pre dve godine "okačio kopačke o klin" smanjio je pojavljivanje u medijima praktično na nulu. Tek tu i tamo se pojavi kao ambasador Mančester junajteda ili nekog sponzora, dok ostatak vremena provodi u uživanju i druženju uglavnom sa tri sina i suprugom. A pošto je poznat njegov manje-više opravdan (ne)odnos prema srpskim medijima, tako je bilo koja vest ili aber o njemu zlata vredan.

I baš te sponzorske aktivnosti su ga ovih dana malo vratile u naš fokus. Užička stena je promovisala nove kopačke svog sponzora u Dubaiju gde je odgovarao na pitanja medija, otkrivši pritom da dve godine nije takao loptu!

"Povukao sam se iz fudbala pre dve godine i gotovo da nisam takao loptu od tada! Igrao sam samo oproštajni meč za Majkla Kerika u junu 2017. i to je sve", otkrio je jedan od najboljih štopera svih vremena, "Sada volim sportove u kojima nema kontakta. Dovoljno sam ih imao u karijeri, mnogo udaraca u glavu, kontuzija, vrtoglavica... Tako da sada volim elegantnije sportove. Ponekad uradim neki intervju, družim se sa ljudima, putujem, radim na trenerskoj pro-licenci i pokatkad ambasadorski posao za Junajted. Imao sam nekoliko uzbudljivih godina i sada ne mislim o poslu, već samo uživam u životu. Fudbal nije toliko važan, koliko socijalizacija dece, njhovo zbližavanje, zato sva tri moja sina treniraju fudbal, ali bez ikakvog pritiska",

Nekadašnji kapiten Crvenih đavola, ali i naše reprezentacije, dao je svoj sud i o aktuelnom trenutku u Junajtedu, pre svega o Žozeu Murinju i Aleksu Fergusonu.

"Murinjo je top menadžer, ali nikada nisam radio sa njim. Ali radio sa sa ser Aleksom, a to nimalo nije loše, zar ne! On je zaista poseban! Poseduje mnogo kvaliteta, kao što je veliko znanje, liderstvo, zna kako da se odnosi prema ljudima, kako da stvori sredinu u kojoj će igrači napredovati, dati najbolje od sebe za klub. Svako ko je igrao za njega mislim da je dao 120 posto mogućnosti. A to ne može mnogo trenera da učini. Ume jasno i direktno da kaže šta očekuje od tebe, ali nikada nije tražio stvari koje igrač ne može da učini. To bi meni bila i najveća kritika mnogim menadžerima."

Ser Aleks je postavio upravo našeg asa za kapitena, uz Erika Kantonu do tada jedinog "ne-Britanca" koji je dobio tako veliku čast na Old Tarfordu. O tome kakav je bio njihov odnos, odlično opisuje Vidićevo prisećanje:

"Mnogo lepih sećanja imam na saradnju sa Fergusonom. On baš voli da priča viceve i zbija šale. Ali kada bi pričao vic ništa ga nisam razumeo na njegovom, škotskom akcentu. Smejao sam se kao da sam shvatio, šta mi je drugo preostalo..." , zaključio je Vidić za Sport360.

(foto: Action Images, Shutterstock)