Nemoj da zviždiš švedskoj himni, razbiće TV studio! (VIDEO)

Savladali su Francusku, izbacili Holandiju, sad i Italiju…

Veličina slova A A A

Zlatan Ibrahimović je otišao u reprezentativnu penziju, svet je očekivao sunovrat švedskog fudbala, kao da je on i postojao samo zbog napadača poreklom sa Balkana. A nije tako. Jer to je zemlja koja je fudbalskom svetu dala GRE-NO-LI triling, prvi napadački trozubac u istoriji, pa kasnije i Tomas Brolina, Martina Dalina, Keneta Andersona, Henrika Larsona, Frederika Ljunberga. Pa nek je Ibrahimović i najveći, to ne znači da su ostali bili mali.

Nisu ni ovi danas, iako ovi aktuelni reprezentativci Švedske možda i nemaju tako zvučna imena kao neki njihovi prethodnici. Nemojte da vas to zavara, podjednako su prkosni. U kvalifikacije su ušli iz trećeg šešira, za rivale u grupi imali jednu Francusku, u Parizu su izgubili sa 2:1, kao domaćini slavili istim rezultatom, eliminisali su jednu Holandiju, a onda u baražu i - Italiju.

Da, demonstrirali su antifudbal, ali su se borili kako drugi ne bi. Šta je uostalom trebalo italijanskoj publici da mimo svih običaja uoči početka meča zviždi švedskoj himni i natera Seltikovog Mikaela Lustiga da se okrene saigračima i osokoli ih uzvikom: “Proklete pič…e, eto šta su”.

Nije to trebalo Italijanima. Nije im trebalo da provociraju Šveđane. Nije to nacija koja će ti se skloniti sa puta kad joj podvikneš. Posle meča su sebi mogli da daju oduška. Kapiten Andreas Grankvist u suzama radosnicama, Markus Berg takođe. Pamtiće se i one.

A pamtiće se i kako je stampedo švedskih reprezentativaca olupao improvizovani TV studio montiran kraj terena. I niko se neće ljutiti. Sada su heroji nacije. Sa pravom.

(FOTO: Action Images)