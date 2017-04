Netsi u Moskvi, Juta i dalje vreba, Ameri tvrde: Napadački, Teo je nakreativnji na planeti!

"Kris Pol je igrač za Kuću slavnih, ali ako gledamo samo karakteristiku dodavanja, Teodosić je možda i najkreativniji dodavač današnjice. Briljantni ofanzivni igrač i ultratakmičar", stoji u kolumni novinara ESPN

Veličina slova A A A

Ne prestaju pohvale na račun Miloša Teodosića. Samo dan pošto su američki mediji objavili izjavu Generalnog menadžera Bruklin Netsa Šona Marksa u kojoj je poručio da je kapiten srpske košarkaške reprezentacije jedna od meta tima iz gradske oblasti Njujorka, analitičar uglednog ESPN Fran Franšilja posvetio je redove plejmejkeru CSKA.

Evropski juriš Netsa: Teo je strašan

On je, između ostalog, izjavio da bi Teodosiću savršeno bilo da predstojećeg leta obuče dres Jute Džez. Franšilja je podsetio javnost na Teodosićeve prijateljske odnose s trenerom Džezera - Kvinom Šnajderom.

"Svojim godinama, statusom koji ima, on će se savršeno uklopiti u sistem gde će mu ljudi dati loptu u ruke i dozvoliti mu da igra onako kakav je on - jedan od najboljih pik'n'rol igrača na planeti. Mogao bih Teodosića da vidim u sistemu trenera Kenija Atkinsona (trenera Bruklina prim. aut.). Trener Atkinson razume evropsku igru, tempo i prostor", piše Franšilja

i nastavlja:

"Napadački, on je jedan od najboljih dodavača na svetu, čisto iz napadačkog ugla gledanja. Kris Pol je igrač za Kuću slavnih, ali ako gledamo samo karakteristiku dodavanja, Teodosić je možda i najkreativniji dodavač današnjice. Briljantni ofanzivni igrač i ultratakmičar".

Zatim je poduže mišljenje o Teodosiću dao i već pomenuti GM Bruklina - Šon Marks.

"Prošli put kada sam bio u Evropi, pogledao sam bar osam različitih timova. Moj asistent Trajan Lengdon je takođe bio u potrazi za igračima, sada će ići ponovo i pogledaće još deset klubova. Tako da gledamo gomilu igrača. Bilo bi neodgovorno od nas kada bih rekao da imamo samo jednog čoveka na umu", ističe Marks i napominje:

"Najvažnije nam je da čujemo trenerov glas, kao i njegovog stručnog štaba. Zato jedva čekamo da čujemo šta Keni i njegovi ljudi imaju da kažu o tome kojeg slobodnog agenta ili igrača sa Drafta da dovedemo. Ipak će, na kraju, oni raditi s njima".

Čekajući leto...

(FOTO: Star Sport)