Nezadovoljni Bosanci zapalili Talin... Bukvalno! Braća Azar za pamćenje - prvi put zajedno i odmah po gol! Grčka u baražu (VIDEO)

Belgija ide na Mundijal, Grčka u baraž, a Bosna i Hercegovina može samo da se nada ozbiljnom udarcu po džepu zbog divljanja njihovih huligana u Talinu! Takav je ishod poslednje tri utakmice Grupe H u ovogodišnjim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u Rusiji. Tri pobede i tri potpuno očekivana ishoda. Doduše, vodiće se ozbiljne analize učinjenog u komšiluku, gde je ostalo mnogo nezadovoljnih zbog loše odrađenih kvalifikacija.

Belgija je na krilima braće Azar nadigrala Kipar sa ubedljivih 4:0. Zanimljivo, Roberto Martinez odlučio se da ove večeri braća Azar ispišu istoriju, pošto su se po prvi put našli zajedno u startnih 11, a obojica su se na kraju upisali u listu strelaca. Eden, doduše, dva puta, dok je Torgan uspeo da zatrese mrežu između dva hica njegovog starijeg brata.

Kipar, očekivano, nije dugo izdržao. Svega 12 minuta pre nego što je Eden probio barijeru nakon što je veliku borbenost i asistenciju Jurija Tilemansa krunisao golom.

Istina, gledaoci na stadionu Kralja Boduena morali su da čekaju punih 40 minuta kako bi videli drugi gol na utakmici. Ali, onda je Torgan iskoristio odbitak posle udarca Mišija Bačuaja i duplirao vođstvo. Samo nekoliko minuta kasnije Eden je overio mrežu gostiju i sa bele tačke. Bio je to njegov peti u kvalifikacijama, čime je bio učesnik u deset golova na devet odigranih mečeva, zajedno sa još pet asistencija.

Tačku na trijumf stavio je Romelu Lukaku u 78. minutu, pošto ga je Aksel Vitsel fantastično pronašao dugačkom loptom. Golgeteru Mančester junajteda nije bilo teško da iznese protivnika na svojim leđima i da zakuca loptu na pravo mesto.

Heleni nisu dozvolili nikakav šokantan ishod u susretu sa Gibraltarom, već su nalik Belgiji bili prilično ubedljivi - 4:0. Ovim trijumfom Grčka je obezbedila baraž i naći će se u grupi nepovlašćenih.

Punih pola časa Grčka je obletala oko kaznenog prostora gostiju, pre nego što je Vasilis Torosidis glavom načeo mrežu.

Nije se mnogo toga menjalo na Karaiskakisu u narednih pola časa igre, sve dok Kostas Mitroglu blickrigom nije definitivno rešio sporna pitanja, ako ih je uopšte i bilo.

Kvalifikacije je zatvorio rezervista Janis Janiotas, samo četiri minuta pošto je ušao na teren.

Susret Estonije i Bosne i Hercegovine obeležili su huligani gostujućeg sastava, koji su nezadovoljnim igrama pulena Mehmeda Baždarevića i radom tamošnjeg Saveza umalo zapalili stadion u Talinu! Oni su na teren ubacili na desetine upaljenih baklji, što je stvorio pomalo zastrašujući oblak crnog dima, pa je utakmica morala da bude prekinuta nakratko.

Bosnian supporters obviously not satisfied with the way this campaign ends and how the FA works. Tallinn tonight pic.twitter.com/EjkKmtEVRG