Ni Isus nije bio svima po volji - pravda se skulptor čudesne statue Ronalda

Internet je juče "izgoreo" kada se pojavila nova statua Kristijana Ronalda u njegovom rodnom Funšalu. I to ispred novog Aerodroma na Maderi koji je poneo njegovo ime. A "izgoreo" je jel je ovo bronzano vajarsko delo jednostavno veoma slabo urađeno, nešto slično čuvenim voštanim figurama u Jagodini. Liči, tačnije podseća na CR 7, ali jednostavno nije za javnost. Gradski oci u Funšalu (i Jagodini) su mislili drugačije i samim tim postali predmet sprdnje.

Za ovaj fijasko sada svi upiru prst u vajara, lokalnog meštera, Emanuela Santosa.

"Znate šta, ne može se svima ugoditi. Čak ni Isus nije bio svima po volji", lakonski je našao izgovor ovaj portugalski umetnik, "Bio sam spreman na ovakvu reakciju javnosti, iako se Ronaldu svidela bista. Tražio je da ispeglam nekoliko bora, učinim ga malo mlađim i srećnijim i to je to"

Prosto je neverovatan takav neprofesionalizam, ne samo vajara nego i ljudi koji su dozvolili da se ovakva, možemo slobodno reći očajna bista nađe na javnom mestu. Jer prosto ne liči ni našta, ponajmanje na čuvenog fudbalera. Jel pre deluje kao neuspešna karikatura, a ne ozbiljno umetničko delo, koj je dalo povoda internet zajednica da se dobro našali.

On second glance we don't see what the problem is... pic.twitter.com/U0FtPMjeA1