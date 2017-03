Ni Mesi, no Ronaldo... Niko nije igrao fudbal kao Mbape! (VIDEO)

Slušali ste “milion“ puta te priče. Ta poređenja sa slavnijim zemljacima. Kilijana Mbapea odmah su zapratila očekivanja francuske nacije da će konaćno dobiti naslednika Tijerija Anrija. Mnogi su sumnjali. Ali čak ni oni koji najteže potpadaju pod propagandu moraju da priznaju: Mbape zaista ima potencijal da postane sledeća velika megazvezda svetskog fudbala. Jer ni Kristijano Ronaldo, ni Lionel Mesi, niko u tim godinama nije igrao fudbal kao Kilijan Mbape. U sudaru sa Kaenom dva gola i iznuđen penal za Monakovih 3:0 i još jedan veliki korak ka osvajanju titule prvaka Francuske.

Već u 13. minutu posle fantastične duge lopte preko celog terena, savršen prijem i dupli pas sa Valerom Žermenom, finta kojom je dvojicu čuvara poslao u zemlju konfuzije, pa onda levicom ispod golmana Remija Verkutrea.

Bila je to samo naznaka partije kakve će se dugo prisećati u Monaku.

Početkom drugog poluvremena Fabinjo je sa penala duplirao prednost Kneževa i utakmici oduzeo rezultatsku neizvesnost. Ali ponovo je Mbape bio u centru pažnje. “Zidanov rulet“ da odbije nalet Frederika Žilbera, pa sprint preko pola terena sve dok Damijen Da Silva nije shvatio da je faul jedini način da ga zaustaviš.

Fabinjo je bio strelac, ali publika je gledala u Mbapea.

