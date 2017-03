Nije za one sa slabim stomakom - strašna povreda Gorana Dragića (FOTO)

Slovenački košarkaš Goran Dragić nije se našao u mogućnosti da saigračima iz redova Majamija pomogne u meču protiv Indijane Pejsersa zbog povrede koju je zaradio u meču protiv Toronta prethodne noći.

Kako sada izgleda slovenački plejemejker, dobro je da nije izgubio oko...

Šta se, zapravo, dogodilo? Početkom trećeg kvartala Dragić je pokušao da odigra odbranu protiv Korija Džozefa, u trenutku kada se bek Toronta nalazio u prodoru ka košu. Međutim, Dragić je zaradio tako oštar i jak udarac u desnu arkadu da je doživeo kontuziju orbitalne kosti!

Dragić trenutno uopše ne može da vidi na povređenu stranu, pre svega jer je otok strašno veliki... Pogledajte i sami.

Can't believe Goran Dragic is sitting out for THIS. Like he doesn't have another eye. (Via @IraHeatBeat) pic.twitter.com/u4HHwpgEkF