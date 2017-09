Nije zbog Nejmara, nije zbog para: U Monaku se desilo nešto i zato sam otišao

Kilijan Mbape predstavljen na Parku prinčeva

Došao je.

Na ulazu poruka „dobrodošao“, na šalu koji je razvio „ovo je Pariz“, ispred njega oduševljenih nekoliko stotina pristalica. I Kilijan Mbape (18) koji im se dečački smeši.

Kako drugačije, pošto je postao drugi najskuplji fudbaler svih vremena i zvanično predstavljen na Parku prinčeva kao četvrto pojačanje Pari Sen Žermena ovog leta.

„Pariz je moj dom“, bile su prve reči talentovanog napadača na promociji u klubu koji ga je pozajmiio od Monaka, obavezavši se da narednog leta otkupi njegov ugovor za 180.000.000 evra.

To je, razumljivo, bila glavna tema u francuskim i svetskim medijima poslednjeg dana prelaznog roka, kad je posao utanačen. Na predstavljanje se čekalo da Kilijan završi reprezentativne obaveze među Trikolorima, u kvalifikacijama za Mundijal.

„Da li koštam evro ili 180.000.000 meni nije važno. Nisam ja platio obeštećenje, niti sam uzeo te novce. Meni ni iz džepa, ni u džep. Novac neće uticati na mene. Niti ću se promeniti kao ličnost, niti ću menjati stil igre“.

Konkretno:

„Nikad duže od dve godine nisam igrao na istoj pozociji. U ovom trenutku, čini mi se da mi najviše odgovara mesto u sredini ofanzivne linije. Trener Unaj Emeri je izuzetno posvećen poslu i bio je veoma jasan dok smo pričali gde želi da me vidi na terenu“.

Mbape je zadužio dres broj 29, a priliku da debituje imaće već u petak, na gostovanju Mecu.

„Gladan sam trofeja. Želim da ih osvajam. Želim ih što pre. Zato sam došao. Ne zbog Nejmara. Brazilac jeste vrhunski fudbaler, biće sjajno igrati s njim, ali nisam potpisao zbog njega, nego zbog projekta koji PSŽ pravi“.

Sve i da je tako, zašto onda nije ostao u Monaku, kako je najavljivao na kraju minule sezone u kojoj je eksplodirao i bio jedna od udarnih pesnica kluba iz Kneževine u istorijskom osvajanju titule?

„Želeo sam to, u maju sam odlučio da ostanem u Monaku, predočio sam je svim klubovma koji su me kontaktirali, uključujući i Real Madrid, ali onda se u Monaku desilo nešto zbog čega sam se predomislio. Bilo mi je važno da ostanem u svojoj državi, u gradu u kome sam odrastao i zato sam izabrao da se vratim u Pariz. Poštujem predsednika Monaka, Vadima Vasiljeva, objasniće on šta se desilo ili ću ja na tu temu pričati, uskoro“.

Kilijan Mbape je još dete. Kaže „imam najmanje tetovaža od svih u svlačionici PSŽ-a, a nemam vozačku dozvolu, pa mi je, dok ne položim ispit, klub obezbedio šofera“.

Oduševio je i predsednika Nasera Al Kelaifija.

„Kilijan, hvala ti, ostaćeš ovde dugo. A javnosti da saopštim, triput smo se sastajali sa Mbapeovom porodicom, ljudi nijednom nisu ni spomenuli novac. Sam dečko, takođe, nije zainteresovan za lovu“, uverava katarski vlasnik Pari Sen Žermena, uz napomenu da ne brine što je UEFA otvorila istragu povodom poslova ovog kluba u letnjem prelaznom roku, pod sumnjom da je prekršeno pravilo finansijskog fer-pleja.

(FOTO: Action Images)