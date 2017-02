Nikola, previše si važan! Dosta više sa tim faulovima, drugi nek ih prave

Trener Denvera Majkl Meloun o Jokiću

Nije ovo bila nedelja Nikole Jokića. Taman kada su se stekli uslovi da odmori usledio je ol-star meč i slobodno vreme je iscurilo. Srpski internacionalac ni ne krije da ga je umor savladao. Trener Denvera Majkl Meloun razmišlja o tome. Ali i o drugim problemima u vezi sa Jokićem.

U pobedi nad Bruklinom od 129:109 Jokić je igrao samo 14 minuta. Delom i zato što se Meloun dovija kako da ga sačuva za važne mečeve u završnici regularnog toka sezone. Delom i zato što je već sredinom treće četvrtine sakupio četiri lične greške.

“Moramo da ga sačuvamo od tih problema sa faulovima. To je krucijalna stvar. On sebi ne sme da dozvoli da prave one šašave faulove u tranziji. Drugi momci neka rade to, ali ne on. Previše je važan za nas. Ostalo je još 25 utakmica do kraja i moramo da ga na terenu imamo 30 do 32 minuta po večeri“, kategorički će Meloun.

O tom već pomenutom umoru o kome je Jokić već govorio Meloun je još ranije rekao.

“Moramo da ga vratimo. Mnogo je pritiska na plećima 22-godišnjeg momka koji treba da nas uvede u plej-of. Možda ga i to malo stiže. Znam da je umoran. I moramo da mu pomognemo. D abudemo pametni kad su njegovi minuti u pitanju, da ga ne preopteretimo. Da kad treniramo on ne radi previše. Ovaj ritam te melje i svi su umorni. Samo moramo da budemo mentalno čvrsti kako bismo prebrodili krizu i izdržali taj umor“.

A koliko Meloun zaista cenu Jokića može se zaključiti i po tome što je o srpskom reprezentativcu govorio i kada je pričao o drugim igračima. Recimo o Mejson Plamliju, koji je protiv Bruklina ubacio 12 poena i imao 12 skokova i osam asistencija.

“Bio je neverovatan večeras. Takvog smo Mejsona Plamlija i zamislili kad smo ga dovodili. Ono što obožavam kod njega je to što je bio toliko razočaran svojom igrom sinoć da je jednom od naših trenera rekao da će večeras biti mnogo bolji. Ne samo u napadu, nego i u odbrani. Komunicirao je sa saigračima, bio na pravim mestima... Momci vole da igraju sa njim“.

Kako i da ne vole kad igra ovako dobro. Plamli i Jokić su u prvom poluvremenu podelili 10 asistencija. Denver je u drugi deo igre ušao sa vođstvom 64:53.

“Plamli nam omogućava da igramo uvek na isti način. Imali smo 32 asistencije večeras, procenat šuta 49 odsto. Nikola je podelio sedam, a Plamli osam asistencija. I to je sa centarske pozicije. Ono što mene i (generalnog menadžera) Tima Konelija oduševljava kod Plamlija je to koliko je raznovrstan. Može da igra sa Nikolom, a može i bez njega. Momci ga vole, jer je nesebičan“.

Jokića je Meloun pomenuo i kada su ga novinari upitali i za komentar o igri Gerija Harisa, inače Nikolinu omiljenu "metu" kad su pasovi u pitanju. Baš tako njihovu saradnju opisuje šef struke.

“Gari nije jednodimenzionalan igrač. Može da šutira za tri, može da probije. Nikola voli da igra sa njim, on mu je jedna od omiljenih meta. Jer Geri je uvek u pokretu“, sumira utiske Meloun.

(FOTO: Action Images)