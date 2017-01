Nikolić: Poremetio bi nas odlazak Jevtovića ili Evertona! Ko uđe u avion za Kipar, taj ostaje u Partizanu

Trener crno-belih o izazovima u završnici prelaznog roka i datumima za dolaske igrača

(OD SPECIJALNOG IZVEŠTAČA MOZZART SPORTA IZ PORTOROŽA)

Još da dođe štoper, pa da počne operacija "napad na titulu". Jedino Nikola Vujadinović nedostaje u slagalici za koju u Partizanu veruju da ima obrise šampionske. Sve ostalo što su zamislili ove zime crno-beli su realizovali: doveli su Leandrea Tavambu i Mohameda el Monira (Libijac će zbog papirologije propustiti prvi deo priprema), sačuvali najboljeg strelca Superlige Leonarda da Silvu Sozu i produžili ugovor sa kapitenom Sašom Ilićem zato na 11 dana pre kraja prelaznog roka na teritoriji Evrope deluje da mogu mirno da čekaju da sadašnji član Peking Enterprajza raskine ugovor sa Kinezima.

Mada, ne bi, što je sasvim razumljivo, ni Vujadinovića čekali doveka, iako sa njim imaju usmeni dogovor kojim se se realizovao čim reši status u Aziji. Kao krajnji rok za njegov dolazak u Humsku 1 sve češče se pominje 29. januar, tog datuma trener Marko Nikolić vodi ekipu na drugi deo priprema u kiparski Limasol i želi da ima čistu situaciju.

Ne bude li tako...

"Imamo još neke opcije, ali o njima ne želimo da razmišljamo još, jer smo odavno označili Vujadunovića kao idealno rešenje. Činimo sve da bude naš igrač", poručio je Nikolić iz Portoroža, gde će crno-beli danas odraditi prvi trening na pripremama u Sloveniji.

Prema njegovim rečima, osim Vujadinovića, više niko nije u planu za dolazak. Znatno veće promene očekuju se u suprotnom smeru, s tim što valja istaći da posle Gregora Balažica (istekao mu ugovor i preselio se u Ural) još niko nije otišao iz kluba, iako se pominjalo (a i dalje se pominje) da dozvole da se zapute preko granice imaju Alen Stevanović, Nemanja Mihajlović, Valeri Božinov, Nikola Đurđić...

"Dobro smo se popunili na svim pozicijama, sad i da nas napuste oni igrači koji su bili planirani ne bi to bio problem. Jedino mesto u timu gde bi odlazak smetao i remetio dosta je zadnji vezni, odnosno odlazak jednog od standardnih igrača na toj poziciji, Marka Jevtovića ili Evertona Luiza", rekao je Nikolić, a mi podsećamo da sportski direktor Ivica Iliev tvrdi kako ima dogovor sa Brazilcem da ostane do leta.

"Popunjeni smo na bočnim pozicijama u veznom redu i u napadu. A kad je o pomenutoj dvojici reč, nemamo mnogo igrača takvog profila. Nadam se da niko od njih neće otići. Poželjno je da obojica ostanu. Marko je duže u klubu, dobrim igrama je skrenuo pažnju i ako dobijemo ponudu koja ga zadovljava, imamo ideju ko da dođe umesto njega".

Isto što važi za Vujadnovića, važi iza eventualne odlakse.

"Moramo biti ograničeni rokovima. Ne možemo 10. februara da dovedemo igrača, a da on počne da igra 18. februara. Ako bude bilo ponuda za Marka, to mora da se desi u narednih 10 do 12 dana. Ko bude u avionu za Kipar taj mora da ostane ovde", dopunio je Marko Nikolić, preciziravši da najbolji igrač ekipe Leonardo da Silva Soza "apsoliutno nije u planu da ode".

