Nisam odbio Gvardiolu, odbio sam Siti!

Kilijan Mbape otvoreno o pregovorima sa Građanima, odluci da ne ode u Real, razlozima da ostane u Francuskoj...

Odluka Kilijana Mbapea da izabere Pari Sen Žermen pre Real Madrida, Barselone, ili zainteresovanih klubova iz Premijer lige, mnoge je razočarala. Najtalentovaniji napadač sveta našao se čak na udaru dobrog dela fudbalske javnosti jer je navodno birao prema onome što će leći na njegov bankovni račun, a ne po srcu i onome što će ga učiniti većim, odnosno boljim fudbalerom.

On ipak dematuje da je to u pitanju i ispred novca stavlja isključivo fudbalske razloge. U velikom intervjuu datom uglednom L'Ekipu Mabape se dotakao nekih razgovora sa Pepom Gvardiolom i objasnio zbog čega je za njega PSŽ prava opcija.

Nije nikakva tajna da španski stručnjak "intervjuiše" igrače pre nego što ih kupuje, kao što nije tajna ni da je vodio duge razgovore sa mladim napadačem...

"On je zaista trener koji diše fudbal. Osvojio je sve što je moglo da se osvoji, a i dalje nosi strast prema fudbalu, tera vas da date sve od sebe i da mislite samo na igru, jer on vam govori samo o igri. Ništa okolo ga ne zanima. I moj novi trener Emeri takođe govorio puno o samoj igri. Volim takve trenere... To je naš posao i treba da budemo okupirani njime. Dobro je raditi sa takvim trenerima".

Stigao je Mbape i do nekih detalja...

"Kada smo se videli prvi put pričali smo o nekim taktičkim varijantama, kako bi mogao da me koristi... Govorili smo više o tome nego o mojim kvalitetima, jer sebe poznajem dovoljno dobro. Najbolje od svih. Da, čak ni Gvardiola ne može to bolje da mi objasni niti da mi kaže šta sve znam"...

Logično, Kilijana Mbapea je posle ovoga sačekalo pitanje zbog čega je odbio Gvardiolu...

"Ja nisam odbio Gvardiolu, odbio sam Mančester Siti".

Na red je onda došao i Real Madrid, priča, odnosno stav više puta ponovljen prethodnih nedelja...

"Izabrao sam klub u kom će biti omogućeno da nastavim da napredujem i igram. Kada želite da igrate konstantno idete u klub koji to može da vam omogući. To je cela poenta. Nije stvar u nedostatku samopouzdanja... Niko meni ne garantuje da ću igrati ni u Parizu, pa takve klauzule niko ne dozvoljava, to je nonsens, ali osetio sam da ću ovde imati više šansi nego u Madridu".

Prostora u prvoj postavi bilo je i u Barseloni, Sitiju...

"Da, ali ja sam Francuz i izabrao sam francuski klub. To bi trebalo da ljude učini srećnim. Dobar igrač ostaje u Francuskoj u našem prvenstvu, liga postaje bolja i bolja"...

